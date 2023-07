Zurich (awp) - Le biochimiste Evolva pourrait se retrouver en défaut de paiement avant la fin de l'année. Ce scénario n'est plus écarté par la société rhénane qui convoque en urgence une assemblée générale extraordinaire afin de relever le capital conditionnel et éviter l'insolvabilité.

Ce rendez-vous de la dernière chance se tiendra le 24 août à Bâle. Evolva se trouve dans une situation très délicate en raison d'un accord de financement conclu avec l'actionnaire de référence Nice & Green, qui a "adopté une interprétation différente" de cette convention, précise un communiqué diffusé vendredi. Evolva doit désormais assurer la conversion de titres de dette en actions, d'où la nécessité de disposer d'un capital conditionnel suffisant.

Sans cela, le biochimiste ne pourra pas retirer les 5,25 millions de francs suisses mis à disposition par Nice & Green pour l'exercice 2023, mais seulement un montant de 1,5 million. Dans ce cas de figure, Evolva se retrouverait à court de liquidités avant la fin de l'année, explique la société spécialisée dans les édulcorants et les répulsifs à insectes.

Le 24 août, le conseil d'administration proposera également aux actionnaires d'augmenter la limite supérieure de capital de la société, un instrument qui conférerait davantage de flexibilité et pourrait permettre d'éviter une nouvelle situation d'urgence.

Evolva continue d'évaluer des alternatives pour sortir de l'ornière, notamment certaines n'impliquant pas Nice & Green. Une augmentation de capital auprès des actionnaires existants et de nouveaux investisseurs est envisagée, tout comme des solutions plus définitives, à l'image de la vente pure et simple de l'entreprise.

L'examen stratégique a été lancé il y a un mois, au moment où les désaccords entre Evolva et son actionnaire de référence sont apparus au grand jour. Nice & Green est une société d'investissement fondée et dirigée par Marc Cattelani et basée à Nyon.

fr/ck