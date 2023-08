Evolve Transition Infrastructure LP se concentre sur l'acquisition, le développement et la propriété d'infrastructures essentielles à la transition de l'approvisionnement énergétique vers des sources à faible teneur en carbone. La société possède des systèmes de collecte de gaz naturel, des pipelines et des installations de traitement dans le sud du Texas. Ses activités comprennent le réseau de collecte Catarina, la ligne de collecte Carnero, l'usine Raptor et le gazoduc Seco. Le réseau de collecte de Catarina se compose d'environ 160 miles de gazoducs, de quatre installations principales de traitement et de collecte et d'autres actifs connexes dans l'ouest de Catarina, qui sont situés dans les comtés de Dimmit et de Webb au Texas, et dessert la production en amont à partir d'actifs situés dans le schiste d'Eagle Ford dans le sud du Texas. Elle détient une participation de 50 % dans Carnero G&P LLC, qui exploite une usine de traitement de gaz naturel cryogénique d'une capacité de 200 millions de pieds cubes par jour située dans le comté de Bee, au Texas, et une usine de traitement de gaz naturel cryogénique d'une capacité de 260 millions de pieds cubes par jour située dans le comté de La Salle, au Texas.