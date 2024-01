Salona Global Medical Device Corporation est une société de technologie des dispositifs médicaux axée sur les acquisitions. Par le biais d'acquisitions stratégiques, elle exploite les propriétés intellectuelles d'entreprises spécialisées pour fournir des produits et des services par l'intermédiaire de ses filiales. Elle développe, fabrique et vend des dispositifs médicaux, dont certains sont des marques déposées et des marques blanches. Ses produits comprennent des dispositifs utilisés pour la gestion de la douleur et les traitements de physiothérapie, y compris des produits de thérapie par le froid/chaud, des dispositifs de stimulation électrique neuromusculaire, des dispositifs de stimulation électrique transcutanée des nerfs, des dispositifs de traitement par ultrasons, ainsi que des technologies portables et d'autres produits utilisés pour la prévention, le traitement et la rééducation du corps humain. Ses activités sont principalement axées sur la science de la récupération, des technologies qui aident les individus à se remettre d'une intervention chirurgicale et à prévenir les maladies. Ses filiales sont South Dakota Partners, Inc, Simbex, LLC, ALG Health Plus, LLC et d'autres.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés