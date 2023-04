Goldman abaisse l'objectif d'Evonik à 20 euros - 'Vendre'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a abaissé de 20,20 à 20,00 euros son objectif de cours sur Evonik avant les chiffres du premier trimestre et a maintenu sa recommandation à "vendre". Dans une étude publiée mardi, l'analyste Georgina Fraser a abaissé d'un pour cent l'hypothèse de résultat opérationnel (Ebitda) du groupe chimique pour cette année. Cette baisse s'explique par des marges plus faibles dans les segments Nutrition & Care et Specialty Additives./bek/mis

Publication de l'étude originale : 03.04.2023 / 18:12 / BST

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------