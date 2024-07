ESSEN (dpa-AFX) - Un programme d'économies et l'évolution des ventes dans la division Specialty Additives rendent le groupe de chimie de spécialités Evonik plus optimiste quant à l'évolution de ses bénéfices cette année. A cela s'ajoute une reprise des prix dans la division Animal Nutrition autour de la méthionine, protéine du fourrage profond. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels devrait se situer entre 1,9 et 2,2 milliards d'euros en 2024, contre 1,7 à 2,0 milliards visés jusqu'ici, a indiqué lundi le groupe de la MDax.

Selon les données fournies par l'entreprise à fin mai, les estimations des analystes se situaient déjà dans le haut de l'ancienne fourchette. Mais depuis, les commentaires positifs se sont multipliés, comme la semaine dernière avec l'expert Chetan Udeshi de la banque JPMorgan. Lundi, l'action a réagi négativement en fin de compte et s'est inscrite en baisse de 1 pour cent.

Udeshi avait évoqué une probable poursuite du redressement des bénéfices au deuxième trimestre, ce qui ne serait généralement plus une surprise. Compte tenu des difficultés de la demande dans d'autres entreprises chimiques, les investisseurs devraient attendre de nouvelles améliorations au second semestre avant de surperformer l'action Evonik.

Au deuxième trimestre, sur la base de chiffres provisoires, le résultat d'exploitation a augmenté de 29 % en glissement annuel pour atteindre 578 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a stagné à environ 3,9 milliards d'euros au deuxième trimestre.

Evonik publiera ses résultats financiers définitifs le 1er août