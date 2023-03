Evonik prévoit une baisse des bénéfices en 2023 - Dividende stable en 2022

ESSEN (dpa-AFX) - Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe chimique Evonik s'attend à une baisse de son bénéfice cette année. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 17 et 19 milliards d'euros en 2023, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) devrait se situer entre 2,1 et 2,4 milliards d'euros, soit un niveau inférieur à celui de l'année précédente, a annoncé jeudi le groupe du MDax. La baisse des prix de la méthionine, une protéine destinée à l'alimentation animale, constitue notamment un vent contraire. L'estimation moyenne des analystes pour le résultat d'exploitation se situe à peu près au milieu de la fourchette, à 2,26 milliards d'euros. Les experts s'attendaient donc déjà à une baisse. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) devrait toutefois augmenter en 2023 selon Evonik. Chez Lang & Schwarz, l'action était en baisse de près de 1% en début de matinée.

"Compte tenu des incertitudes persistantes, notre fourchette de prévisions est plus large que l'année dernière", a déclaré le président d'Evonik Christian Kullmann, cité dans le communiqué. Il veut également atteindre cet objectif en réalisant des économies de coûts de 250 millions d'euros. Kullmann avait déjà annoncé un programme d'économies à l'automne. Il sera mis en œuvre, entre autres, par des restrictions sur les voyages d'affaires et les participations aux salons, ainsi que sur le recours à des consultants externes, et les nouvelles embauches seront également examinées de plus près, avait-il alors été indiqué.

En 2022, Evonik a légèrement augmenté son bénéfice d'exploitation à 2,49 milliards d'euros, malgré un dernier trimestre médiocre. Les analystes espéraient un peu plus. Au final, le groupe d'Essen a gagné 540 millions d'euros, contre 746 millions d'euros l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires, porté par les hausses de prix, a augmenté de près d'un quart à près de 18,5 milliards d'euros. Le dividende devrait rester stable à 1,17 euro.

Le cash-flow disponible a chuté de 950 à 785 millions d'euros en 2022. Evonik a toutefois nettement rattrapé son retard au cours du dernier trimestre, alors qu'auparavant les stocks gonflés avaient également pesé sur le ratio./mis/nas/stk