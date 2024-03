ESSEN (dpa-AFX) - Le groupe de chimie de spécialités Evonik a trouvé un acheteur pour ses activités liées aux matériaux très absorbants, comme les couches-culottes. L'activité superabsorbants est cédée à l'International Chemical Investors Group (ICIG) pour un montant à trois chiffres, a annoncé le groupe MDax lundi à Essen. La transaction devrait être finalisée au milieu de l'année 2024. "De par son profil, l'activité superabsorbants ne correspond plus à notre caractère de groupe de chimie de spécialités", a déclaré le patron d'Evonik Christian Kullmann, selon le communiqué.

La cession annoncée depuis longtemps fait partie de la restructuration du groupe avec la séparation visée des activités de produits chimiques standard de la branche Performance Materials, qui comprend, outre les superabsorbants, le groupe C4 autour des additifs pétrochimiques pour le caoutchouc, les matières plastiques et les produits chimiques spéciaux. En ce qui concerne l'activité C4, Kullmann a toujours souligné par le passé qu'il n'y avait pas de pression du temps. Il devrait donc attendre des temps économiquement meilleurs pour obtenir un prix plus élevé lors d'une vente ou d'un apport dans une entreprise commune.

Selon les données, l'activité superabsorbants a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 892 millions d'euros ainsi qu'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels dans la fourchette moyenne des dizaines de millions d'euros. En moyenne, le bénéfice d'exploitation des cinq dernières années s'est élevé à environ 20 millions d'euros. ICIG reprend le secteur d'activité qui compte environ 1000 employés et des installations de production à Krefeld et Rheinmünster ainsi que deux sites aux Etats-Unis. L'activité comprend également des installations à Marl pour la production d'acide acrylique, une matière première importante pour les superabsorbants./mis/stk