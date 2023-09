DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe de chimie de spécialités Evonik veut créer de la force pour des investissements plus importants dans des activités d'avenir en restructurant son organisation. "Nous travaillons sur notre silhouette en bikini. Evonik devient plus mince, plus rapide et en même temps plus international", a déclaré le patron d'Evonik, Christian Kullmann, au quotidien "Handelsblatt" (édition de mardi). A l'avenir, Evonik ne veut plus exploiter elle-même trois grands sites en Europe et va transférer ses activités à de nouvelles sociétés de services. Une équipe de managers doit en outre élaborer un modèle pour une gestion entièrement nouvelle du groupe. Des milliers d'employés sont concernés par ces plans.

C'est surtout la séparation des services des sites de Marl, Anvers et Wesseling du groupe qui a permis d'apporter du capital frais. Il s'agit de la logistique, de la production d'énergie, du service technique, des ateliers et de la protection de l'usine. Evonik veut créer trois sociétés d'exploitation indépendantes dans lesquelles, selon les estimations, jusqu'à 4000 collaborateurs seraient transférés.

Ce "carve-out" devrait être achevé dans la deuxième moitié de l'année 2025. Kullmann garde toutes les options ouvertes pour l'avenir des nouvelles sociétés : Vente ou participation d'investisseurs, collaboration avec d'autres exploitants de parcs chimiques ou régie propre. "Nous trouverons des solutions individuelles".

La transformation de l'administration doit également créer des espaces de liberté. "Pour Evonik, le moment est venu de se débarrasser de la bureaucratie interne", déclare Kullmann. Le groupe compte actuellement 8600 unités organisationnelles, huit niveaux hiérarchiques se situent entre la production et le conseil d'administration, il y a un cadre pour quatre employés. "C'est trop complexe et trop cher", dit le patron.

Evonik est ainsi une autre grande entreprise qui se sent freinée par la complexité. Chez Bayer AG, à Leverkusen, le nouveau président du directoire Bill Anderson a déjà lancé un grand projet de réduction des hiérarchies et des niveaux de direction. Les collaborateurs de Bayer doivent travailler et décider de manière plus autonome, dans un esprit d'entreprise.

Le projet d'Evonik va également dans ce sens. Pour ce faire, Kullmann a recours à des moyens inhabituels. Le président du directoire ne lance pas un nouveau programme d'efficacité avec des interventions dans l'administration existante, il fait concevoir sur le papier le modèle d'une toute nouvelle organisation.

Pour ce faire, l'entreprise d'Essen a réuni une bonne douzaine de collaborateurs expérimentés dans un projet appelé "Evonik Taylor Made". Ils doivent élaborer une architecture moderne de l'administration du groupe au niveau mondial d'ici le printemps 2024.

Le groupe renonce délibérément aux services de conseil de sociétés de conseil externes. "Si nous ne savions pas nous-mêmes où nous devons changer quelque chose, ce serait à mon avis une capitulation stratégique", dit Kullmann. Les plans doivent être mis en œuvre dans les trois ans.

Kullmann n'est pas encore en mesure de chiffrer le nombre de postes concernés ni les économies que la restructuration permettra de réaliser. Les employés allemands d'Evonik sont protégés contre les licenciements économiques jusqu'en 2032. Deux bons tiers des 34 000 employés dans le monde se trouvent en Allemagne.

Mais pour Kullmann, il est clair que "nous aurons à l'avenir moins de fonctions et de cadres. Ils ne doivent pas être des employés spécialisés avec une étoile sur l'épaulette, mais agir dans un esprit d'entreprise". En revanche, on veut augmenter les espaces de liberté et les responsabilités.

Derrière ces plans se cache une expérience que de nombreuses grandes entreprises ont déjà faite : Les programmes d'économie habituels dans l'administration n'ont souvent pas apporté le succès durable escompté - pas non plus chez Evonik. Kullmann parle de "soigner les symptômes". Selon lui, la bureaucratie crée toujours plus de nouvelle bureaucratie.

Avec un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros, Evonik est le numéro deux de l'industrie chimique allemande derrière BASF. Depuis son arrivée à la tête du directoire en 2017, Kullmann a fortement restructuré le portefeuille d'activités : Des milliards ont été investis dans la chimie spéciale, plus lucrative et à plus forte croissance, notamment aux États-Unis et en Asie. Le groupe se sépare des produits chimiques de masse.

La dernière grande étape de cette restructuration est imminente : l'activité de produits absorbants pour les couches-culottes doit trouver un nouveau propriétaire cette année encore, plusieurs investisseurs financiers sont intéressés. Pour les autres unités de la branche "Perfomance Materials" d'Evonik, le processus de vente pouvait encore durer un peu plus longtemps.

L'analyse interne chez Evonik a révélé que l'administration n'avait pas suivi ce changement de portefeuille et qu'elle était encore trop concentrée sur l'Allemagne. Désormais, Kullmann veut donner plus de liberté de décision aux unités dans les régions du monde.

"C'est là que se font les marchés. Nous y transférerons des fonctions parce que nous voulons être encore plus proches des clients", dit-il. "C'est également nécessaire pour des raisons géopolitiques, si les tendances protectionnistes augmentent". Il ajoute que le siège d'Essen se concentrera entièrement sur la gestion stratégique.

Pour cet homme de 54 ans, la restructuration complète est le grand projet du reste de son mandat à la tête d'Evonik. En 2021, le conseil de surveillance a prolongé le contrat de Kullmann jusqu'en 2027. D'ici là, les activités d'avenir du groupe doivent générer un chiffre d'affaires supplémentaire d'un milliard d'euros - principalement grâce à une croissance organique, annonce-t-il. Il s'agit notamment des additifs qui améliorent les performances des matières plastiques et des produits chimiques, des ingrédients pour les cosmétiques, l'alimentation et la pharmacie ainsi que des biotechnologies.

Pour cette production complexe, Evonik a besoin d'ingénieurs spécialisés qui resteront à l'avenir dans l'unité Technology du groupe. Tous les autres services du site seront transférés aux trois nouvelles sociétés.