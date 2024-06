ESSEN (dpa-AFX) - La fondation RAG a clôturé l'année dernière avec un excédent de 394 millions d'euros, malgré une dépréciation de plusieurs millions d'euros due à la faillite de Signa. Cela représente 47 millions d'euros de plus qu'en 2022, a annoncé la fondation mardi à Essen. Le "bénéfice annuel" a été affecté à la provision pour les charges dites d'éternité. Celle-ci est ainsi passée à 9,1 milliards d'euros.

La fondation RAG est responsable du financement des coûts consécutifs à l'exploitation du charbon en Allemagne. Il s'agit des conséquences de l'exploitation minière dont on ne voit pas la fin, comme par exemple le pompage continu de l'eau de la mine. Les ministres fédéraux de l'Économie et des Finances, entre autres, font partie du conseil d'administration. La fondation détient également des participations dans plus de 20 000 entreprises à travers le monde.

Perte liée à l'engagement de Signa : 189 millions d'euros

Parmi ces participations figurent celles dans des sociétés immobilières du groupe autrichien Signa, aujourd'hui en faillite. La valeur comptable de ces participations, qui s'élève au total à 269 millions d'euros, a été entièrement dépréciée, selon la fondation. Déduction faite des dividendes reçus et des gains réalisés lors d'une vente partielle de parts de Signa, il reste 189 millions d'euros de perte sur les investissements Signa, selon la fondation RAG.

"Nous avons tiré les leçons de notre engagement dans Signa", a déclaré le président du conseil d'administration de la fondation RAG, Bernd Tonjes. Mais à la lumière de cette expérience, on constate également "que la diversification de nos investissements dans un grand nombre de régions, de marchés et de classes d'actifs différents fonctionne également en temps de crise".

Fonds de dotation fin mai : environ 18 milliards d'euros

Le fonds de la fondation est passé de 16,8 milliards d'euros fin 2022 à 17,5 milliards d'euros fin 2023 et s'élevait à environ 18 milliards d'euros fin mai 2024. La fondation a continué à réduire sa dépendance vis-à-vis de certaines positions de son portefeuille d'investissement, a-t-on indiqué. Après la vente récente d'environ cinq pour cent du capital social du groupe chimique Evonik à la mi-mai, Evonik ne représente plus qu'un quart de l'actif total de la fondation.

L'an dernier, la fondation a dépensé 266 millions d'euros pour financer les charges d'éternité, soit 19 millions d'euros de plus qu'en 2022. Cette augmentation est notamment due à la hausse des coûts de l'énergie. Au cours des cinq années qui ont suivi la fin de l'industrie houillère allemande, la fondation a ainsi dépensé au total 1,3 milliard d'euros pour les tâches d'éternité.

La fondation RAG a également demandé des projets dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture dans les anciennes régions minières. En 2023, elle a de nouveau dépensé 32 millions d'euros à cet effet. La fondation a annoncé une demande du même montant pour les années à venir.

Tonjes a tiré un bilan globalement positif de l'année écoulée : "La fondation RAG se porte bien", a-t-il déclaré. Cela s'explique par la diversification des actifs. "Nous ne sommes ni bipèdes ni quadrupèdes. Nous sommes un mille-pattes".

La fondation, située sur le site du patrimoine mondial de Zollverein à Essen, fonctionne avec peu de personnel : Elle emploie actuellement 27 personnes./tob/DP/zb