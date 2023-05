Pression sur les prix de vente : Evonik devient un peu plus prudent pour 2023

ESSEN (dpa-AFX) - Evonik se montre un peu plus prudent sur l'évolution de ses bénéfices en 2023 en raison de la pression sur les prix de la méthionine, une protéine destinée à l'alimentation animale, et des produits pétrochimiques standard. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait se situer plutôt dans le bas de la fourchette visée de 2,1 à 2,4 milliards d'euros, a annoncé mardi le groupe coté sur le MDax. Au premier trimestre, le résultat opérationnel a chuté de 44% sur un an à 409 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse de 11% à un peu plus de 4 milliards d'euros. C'est plus que ce qu'attendaient les analystes. Au final, l'entreprise d'Essen a gagné 47 millions d'euros, contre 314 millions il y a un an.

L'ensemble de l'industrie chimique a ressenti, surtout après la fin de l'année, une réticence des clients à acheter en raison du ralentissement économique et de stocks pleins à craquer. Evonik lutte contre cette situation en réalisant des économies grâce à la réduction du nombre de consultants externes, à des règles de déplacement plus strictes et à des embauches limitées. Cela commence à porter ses fruits, même si la majeure partie des 250 millions d'euros d'économies visées ne sera réalisée que plus tard dans l'année, a-t-on appris.

Le flux de trésorerie disponible d'Evonik a atteint 21 millions d'euros en début d'année. Le cash-flow libre a toujours été un point faible du groupe ces dernières années et a fait l'objet de critiques de la part des investisseurs et des analystes. "Pour atteindre nos objectifs de cash-flow cette année, des efforts supplémentaires sont nécessaires", a déclaré Maike Schuh, responsable des finances du groupe depuis avril, selon le communiqué. "Nous devons faire preuve de beaucoup de discipline dans la gestion de notre fonds de roulement et de nos investissements". En mars, Evonik aurait envisagé pour 2023 un free cash-flow supérieur à celui de l'année précédente, soit 785 millions d'euros./mis/stk