NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Morgan Stanley a relevé Evotec de "Equal-weight" à "Overweight" et a augmenté son objectif de cours de 22 à 29 euros. L'activité en plein essor du chercheur de substances actives et de nouvelles coopérations potentielles devraient susciter à nouveau l'intérêt des investisseurs, a écrit l'analyste James Quigley dans une étude publiée vendredi. De plus, Evotec est le mieux positionné en Europe pour profiter de la "révolution IA" dans le secteur pharmaceutique. L'IA est l'abréviation de la méga-tendance de l'intelligence artificielle./ag/tih

Publication de l'étude originale : 23.06.2023 / 03:00 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

