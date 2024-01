ROUNDUP 3 : Les chemins de fer veulent stopper la grève de 64 heures - audience au tribunal lundi

BERLIN - Le tribunal du travail de Francfort doit se prononcer lundi en première instance sur la grève de plusieurs jours annoncée par le syndicat des conducteurs de train allemands (GDL) à partir de ce mercredi. Tant la Deutsche Bahn que son concurrent Transdev y avaient déposé une demande d'injonction afin de faire stopper juridiquement le conflit social de 64 heures du syndicat, a indiqué le tribunal lundi. Un jugement en première instance ne serait toutefois pas définitif. Les deux parties peuvent faire appel devant le tribunal du travail du Land de Hesse. La décision ne devrait être rendue que mardi.

ROUNDUP 3 : Les agriculteurs protestent dans toute l'Allemagne - crainte d'une captation par les extrêmes

BERLIN - Les protestations des agriculteurs contre les réductions de subventions ont provoqué lundi d'importantes perturbations du trafic dans tout le pays. A la porte de Brandebourg à Berlin, environ 550 manifestants ont participé à la protestation avec un nombre similaire de véhicules, dont de nombreux tracteurs. A Erfurt, la police a compté environ 1600 véhicules. En de nombreux endroits, il y avait des colonnes de tracteurs ainsi que des blocages temporaires des accès aux autoroutes. Dans l'usine VW d'Emden, la production a été stoppée. Les employés n'ont pas pu se rendre au travail, a déclaré une porte-parole de VW. Dans certaines villes, les agriculteurs ont reçu le soutien de chauffeurs de camion et d'artisans. Le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck a mis en garde contre une captation des manifestations des agriculteurs par des forces extrêmes.

ROUNDUP : Bayer obtient l'autorisation de l'UE pour une version plus fortement dosée d'Eylea

BERLIN - Bayer a obtenu l'autorisation de l'Union européenne pour une version plus fortement dosée de son médicament ophtalmique "Eylea". La Commission européenne a autorisé Eylea à la dose de 8 milligrammes pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide et de la perte de vision due à l'oedème maculaire diabétique (OMD), a annoncé lundi le groupe pharmaceutique et agrochimique. Cette étape était attendue. L'action Bayer a gagné un demi pour cent après l'ouverture du marché.

ROUNDUP : Qiagen veut distribuer 300 millions de dollars aux actionnaires - hausse du cours de l'action

VENLO - Le spécialiste du diagnostic et prestataire de services de laboratoire Qiagen veut distribuer 300 millions de dollars à ses actionnaires par le biais d'un rachat d'actions dit synthétique. Il s'agit de combiner un remboursement immédiat de capital avec un regroupement d'actions (reverse stock split), a annoncé l'entreprise dimanche soir à Venlo. L'assemblée générale des actionnaires avait déjà donné son feu vert en juin 2023. En euros, le montant de la distribution ne devrait pas dépasser 273 millions d'euros. L'action a progressé en début de semaine.

ROUNDUP : Evotec reçoit un paiement d'étape du partenariat avec BMS - hausse du cours

HAMBOURG - La collaboration entre le chercheur et développeur de substances actives Evotec et le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb (BMS) continue de porter ses fruits. Evotec a reçu 25 millions de dollars américains pour faire avancer la recherche, a annoncé le groupe MDax lundi à Hambourg. Evotec et BMS collaborent déjà depuis plusieurs années dans la recherche de substances actives dans le domaine des maladies nerveuses. Avec le temps, Evotec recevra des paiements d'étapes basés sur les performances ainsi que des redevances échelonnées jusqu'à un faible pourcentage à deux chiffres sur les ventes de produits. Les nouvelles ont été bien accueillies à la bourse.

Administration américaine : une partie de la carlingue de l'avion en panne de Boeing a été retrouvée

PORTLAND - La partie de la cabine d'un Boeing 737 Max qui s'était détachée lors d'un vol aux Etats-Unis a été retrouvée. Un enseignant de la ville de Portland (Oregon) a découvert la pièce dans son jardin, a annoncé Jennifer Homendy, de l'agence américaine de sécurité des transports (NTSB), lors d'une conférence de presse dimanche soir (heure locale). L'autorité va examiner ce que l'on appelle le bouchon de porte. Il s'agit d'une pièce de paroi installée à l'endroit où le constructeur avait prévu une sortie de secours.

Pièce de cabine arrachée en vol - Certains Boeings provisoirement cloués au sol

PORTLAND - Suite à l'arrachement en vol d'un élément de la cabine avec sa fenêtre, l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a ordonné l'interdiction temporaire de décollage de plus de 170 avions Boeing 737-9 Max. L'autorité a fait savoir samedi que des inspections immédiates de certains exemplaires de ce modèle étaient nécessaires et qu'elles dureraient environ quatre à huit heures. Ce n'est qu'ensuite que les jets ont pu être remis en service. Cette mesure s'applique aux avions exploités par des compagnies aériennes américaines ou circulant sur le territoire américain, soit 171 avions dans le monde.

Syndicat des mécaniciens de locomotives : ils abordent les négociations judiciaires avec optimisme

FRANCFORT - Juste avant la première audience du tribunal du travail concernant la grève des conducteurs de train prévue à partir de mercredi, le chef du GDL, Claus Weselsky, s'est montré optimiste. "Nous misons sur le fait que le droit est de notre côté. Nous avons fait valoir des revendications légitimes, nous avons dénoncé légalement toutes les conventions collectives et nous sommes fermement convaincus que nous obtiendrons cette fois encore gain de cause devant le tribunal du travail", a-t-il déclaré lundi à Francfort. "L'organisation d'une grève de trois jours n'est certainement pas disproportionnée".

^

Autres nouvelles

-Étude : plus de deux fois plus de femmes dans les conseils d'administration qu'en 2020

-la Chine sanctionne un constructeur de défense américain pour des affaires à Taïwan

-'WSJ'/La première méga-acquisition américaine de 2024 est imminente : Synopsys veut Ansys

-Etude : les meilleurs taux de construction passent sous la barre des trois pour cent

-Novartis entame une collaboration de recherche dans le domaine des médicaments numériques

-Novartis présente des données d'étude positives pour l'anticancéreux Scemblix

-Le directeur de Traton, la holding de camions de VW, optimiste quant au développement des affaires

-le directeur de la filiale de voitures électriques d'Evergrande arrêté

-ROUNDUP 2 : Watzke quittera la direction du BVB à l'automne 2025

-CES/ROUNDUP : Le salon technologique de Las Vegas sous le signe de l'intelligence artificielle

-La France veut accélérer le développement du nucléaire - Huit nouvelles centrales nucléaires à l'étude

-Sondage : une personne sur cinq utilise la 'réalité augmentée' en Allemagne

-Le groupe parlementaire de l'Union européenne salue l'ouverture du gouvernement fédéral sur les Eurofighters

-Scholz également ouvert aux livraisons d'avions de combat à l'Arabie saoudite

-le rachat de Generali Deutschland Pensionskasse est conclu

-ROUNDUP : Feu vert pour l'usine de batteries Northvolt dans le Schleswig-Holstein

-ROUNDUP : Le temps sec apporte une légère détente dans les zones inondées

-courses : Une taxe sur les billets d'avion plus élevée à partir de mai

-Les chemins de fer lancent une nouvelle phase de travaux entre Leipzig et Dresde

-ROUNDUP : Succès d'une étude de Bayer contre les troubles de la ménopause -Détails en suspens

-Les caisses d'assurance maladie : De nombreuses applis santé inutiles pour les patients

-Enquête sur l'incendie de la clinique Helios d'Uelzen - L'origine de l'incendie n'est pas claire

-le géant de l'électricité EDF fait avancer les plans du projet Fessenheim

-1,8 million de PC en Allemagne avec un système Windows non sécurisé

-Stellantis ferme l'usine Fiat en Pologne, selon un syndicat

-Après une série de fraudes : pas de décharge du conseil d'administration d'Aurubis pour l'instant

-Le comité d'entreprise estime que la chaîne de grands magasins Galeria a de l'avenir

-ROUNDUP/ Premier alunissage privé en vue : 'Peregrine' lancé vers la lune

-Reus sur l'entraîneur du BVB Terzic : 'Il n'y a pas eu de tentative de putsch'°.

