Evotec après la cyber-attaque : maintenir la continuité de l'activité

HAMBOURG (dpa-AFX) - La société de recherche sur les médicaments Evotec a annoncé une mise à jour après la cyberattaque. Bien que les systèmes soient actuellement déconnectés du réseau, la continuité de l'activité a été maintenue sur tous les sites mondiaux, a annoncé l'entreprise lundi à Hambourg. Une enquête médico-légale a été menée en collaboration avec des experts externes en informatique et autres afin de déterminer l'ampleur et les conséquences potentielles de la situation. Evotec a informé les autorités compétentes de l'incident. Les systèmes sélectionnés resteront hors ligne jusqu'à ce que l'enquête judiciaire soit terminée et que des plans de sécurité soient mis en place./he