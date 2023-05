Evotec confirme ses objectifs annuels après une cyberattaque - mais des incertitudes subsistent

HAMBOURG (dpa-AFX) - Malgré une cyberattaque, le laboratoire de recherche sur les principes actifs pharmaceutiques Evotec maintient pour l'instant ses objectifs annuels. Les répercussions de l'attaque sur les prévisions n'ont toutefois pas pu être exclues, a annoncé l'entreprise hambourgeoise dans la nuit de vendredi à samedi. Le bénéfice d'exploitation devrait continuer à augmenter sensiblement, après que des coûts élevés aient pesé en 2022. Pour le début de la nouvelle année, on a seulement dit que celle-ci avait été forte. Les détails seront donnés lors de la publication des résultats semestriels début août. Evotec a récemment dû quitter le MDax en raison du retard pris dans la publication de son rapport d'activité audité pour 2022 suite à la cyber-attaque, mais devrait désormais réintégrer rapidement l'indice des valeurs moyennes. Evotec s'attend à ce que cela se produise le 19 juin dans le cadre d'une "fast entry".

"En réponse à la cyber-attaque criminelle, Evotec a pris des mesures immédiates.

a pris des mesures pour endiguer l'attaque et y remédier, en mettant en place des

L'entreprise a mis ses systèmes externes hors ligne", poursuit le communiqué. Le retour rapide à la pleine productivité et la reprise de l'activité

et une reprise de l'activité.

En ce qui concerne le premier trimestre, Evotec a souligné plusieurs prolongations et extensions de partenariats de développement, comme dans le domaine de la neurologie avec le groupe pharmaceutique Bristol Myers Squibb et dans le domaine des thérapies immunitaires avec Janssen. Avec de telles coopérations de poids, l'entreprise espère que la situation s'améliorera à nouveau.

Concrètement, la direction prévoit pour 2023, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires de 820 à 840 millions d'euros, une augmentation du résultat d'exploitation ajusté pouvant atteindre 28 pour cent, soit 115 à 130 millions d'euros.

Ces perspectives sont étayées par une nouvelle coopération qui a été annoncée en mai. Ainsi, la filiale américaine Just - Evotec Biologics et la filiale américaine du groupe pharmaceutique suisse Novartis, Sandoz, ont conclu un accord de collaboration pour le développement et la production ultérieure de plusieurs médicaments d'imitation. Evotec reçoit un paiement initial de plusieurs dizaines de millions. En fonction du succès, beaucoup plus d'argent pourrait être versé.

Pour le chercheur en substances actives, il s'agit d'une étape importante, car le groupe a investi beaucoup d'argent dans la construction d'un site de production ultramoderne de sa filiale Just - Evotec Biologics à Redmond, dans l'État de Washington aux États-Unis. Une autre usine, dite Jpod, est en cours de construction à Toulouse, en France.

Le directeur général du groupe, Werner Lanthaler, avait fait valoir que la technologie de sa filiale américaine, rachetée en 2019, permettrait d'élever la fabrication des produits biologiques à un niveau supérieur et de les produire très rapidement et à moindre coût. Mais le démarrage aux Etats-Unis s'est d'abord avéré difficile - Evotec disposait de plus de capacités que de clients. Lahntaler s'est toutefois montré convaincu que cela devrait changer cette année - c'est également sur cette base que se fondent les perspectives annuelles.

Lanthaler voit également les objectifs à moyen terme étayés par la coopération avec Sandoz. Il s'agit d'une croissance du chiffre d'affaires à plus d'un milliard d'euros et d'un résultat opérationnel ajusté de plus de 300 millions d'euros en 2025./mis/tav