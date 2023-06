Evotec SE est spécialisé dans les prestations de recherche et de développement à destination des industries pharmaceutique et biotechnologique. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - développement de systèmes de criblage à haut débit ; - recherche et développement de produits pharmaceutiques : destinés au traitement des maladies neurologiques, oncologiques, inflammatoires et des douleurs ; - autres : prestations d'identification des cibles, de développement de tests pharmacologiques, de criblage à haut débit, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (6,3%), Etats-Unis (43,7%), Royaume Uni (17,4%), France (14,1%) et autres (18,5%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale