HAMBOURG (dpa-AFX) - Suite à une attaque de pirates informatiques, le chercheur en substances actives Evotec a nettement réduit ses objectifs de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel. Les connaisseurs du secteur ont parlé d'un "avertissement sévère sur les bénéfices", l'action s'est effondrée. La direction réagit maintenant avec un programme d'économies de plusieurs millions. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes vendredi, le PDG du groupe Werner Lanthaler s'est montré optimiste et a promis qu'Evotec sortirait "encore plus fort" de la situation actuelle.

L'entreprise a commencé l'année avec des "progrès significatifs", a souligné le manager en faisant référence à plusieurs partenariats importants et potentiellement très lucratifs conclus seulement cette année, entre autres avec Bristol Myers Squibb et la filiale de Novartis Sandoz. Au premier trimestre, Evotec a en outre fourni d'"excellents résultats" et le revers subi au deuxième trimestre en raison du piratage informatique est de nature passagère.

Il estime que le groupe est en bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme d'ici 2025, notamment grâce à ses activités florissantes avec les grands groupes pharmaceutiques, et que "d'autres mesures d'optimisation qui déploieront leurs effets au cours de l'année prochaine" y contribueront, comme le groupe l'avait déjà annoncé la veille.

A la bourse, les investisseurs ne se sont toutefois pas réjouis avant le week-end : l'action a chuté de plus de quatre pour cent et demi dans le négoce du matin. Selon l'analyste Charles Weston de la banque canadienne RBC, les nouveaux objectifs annuels recèlent un potentiel de baisse de 40 pour cent par rapport aux attentes du marché en matière de résultat opérationnel (Ebitda).

Le titre a certes gagné près de la moitié cette année, mais il avait fortement baissé l'année dernière, après avoir atteint des valeurs records, parfois supérieures à 45 euros, au plus fort de la pandémie. Actuellement, le cours se situe à un peu plus de 22 euros.

Evotec avait dû quitter le MDax en raison du report de la publication de son rapport d'activité certifié pour 2022 suite à la cyberattaque, mais avait pu y retourner en juin. Au quotidien, l'attaque a toutefois eu des conséquences bien plus longues et graves pour le groupe : Début avril, le groupe a désactivé tous les systèmes connectés à des sources externes. "Evotec a pu assurer à ses partenaires que l'intégrité des données scientifiques n'avait pas été compromise", a-t-on indiqué. Il en a coûté environ 25 millions d'euros au groupe hanséatique pour faire face aux conséquences de l'attaque. Bien que l'activité ait repris fin avril, le groupe a continué à être à la traîne en termes de productivité.

"La baisse de la productivité au cours du deuxième trimestre a considérablement pesé sur nos résultats financiers du premier semestre", a déclaré Lanthaler. Selon le directeur, 90 pour cent de tous les systèmes sont actuellement de nouveau pleinement opérationnels - d'ici fin 2023, tout devrait être comme avant, mais d'ici là, il manque encore quelques autorisations externes dans l'activité de développement de substances actives.

Afin d'amortir le choc de l'attaque, des mesures d'économie immédiates ont été mises en place, a déclaré la directrice financière Laetitia Rouxel. Au total, un potentiel de 25 millions d'euros a été identifié. Certaines économies seront permanentes et se poursuivront au-delà de 2023.

Ainsi, Evotec met la main au porte-monnaie dans l'administration et la distribution. De plus, les dépenses de recherche seront réduites et Evotec veut agir de manière plus ciblée en matière de développement des capacités. En revanche, les investissements dans la construction de l'installation de production de substances actives biologiques de sa filiale américaine Evotec Just Biologics doivent être accélérés, selon le chef d'Evotec - ce domaine est considéré comme un grand espoir pour les Hanois.

La cyberattaque avait entraîné une perte nette de chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros au deuxième trimestre. L'entreprise espère pouvoir en récupérer une partie cette année encore. "Nous avons un grand potentiel de rattrapage pour les paiements d'étapes au troisième et au quatrième trimestre", a déclaré le directeur d'Evotec.

Cependant, les conditions générales du marché ne devraient pas s'améliorer pour le reste de l'année, estime la direction de l'entreprise. Evotec en ressent surtout les effets dans le développement de substances actives. Dans ce domaine, les partenaires comme les entreprises de biotechnologie reçoivent moins de financement après l'engouement suscité par la pandémie. Mais ce domaine ne représente qu'une partie de ses activités, les tendances de croissance à long terme restent "très saines" et le carnet de commandes d'Evotec est solide, a souligné M. Lanthaler.

Selon les nouvelles prévisions, le chiffre d'affaires ne devrait toutefois plus atteindre que 750 à 790 millions d'euros en 2023. Dans le pire des cas, ce ne serait plus qu'à peu près le même chiffre que l'année précédente. Jusqu'à présent, il était question de 820 à 840 millions.

En ce qui concerne le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels, la direction s'attend à un net recul à 60-80 millions d'euros. Pour 2022, Evotec avait annoncé près de 102 millions d'euros et voulait initialement augmenter ce résultat à 115-130 millions. Pour l'année en cours, la direction du groupe prévoit des coûts uniques de plus de 90 millions d'euros.

Pour le premier trimestre, Evotec a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 30 %, à plus de 210 millions d'euros. Jusqu'à présent, le groupe ne s'était pas encore exprimé sur les chiffres financiers du début de l'année. Pour les six premiers mois, la direction s'attend à un résultat net de plus de 370 millions d'euros. Evotec publiera ses résultats semestriels le 29 août /tav/mne/jha/.