HAMBOURG (dpa-AFX) - Le spécialiste de la recherche sur les substances actives Evotec s'attend à une évolution nettement moins favorable de ses activités suite à une attaque de pirates informatiques. Le groupe a revu ses prévisions à la baisse, tant pour le chiffre d'affaires que pour le bénéfice opérationnel. "La baisse de la productivité au cours du deuxième trimestre a considérablement pesé sur notre résultat financier du premier semestre de 2023", a déclaré le président du groupe Werner Lanthaler, selon un communiqué publié jeudi soir. Le manager garde néanmoins espoir après un "départ fort avec d'excellents" résultats au premier trimestre. Les actionnaires se sont néanmoins montrés pessimistes après la clôture de la bourse. L'action Evotec a perdu 5,3 pour cent sur la plateforme de négoce Tradegate par rapport au cours de clôture Xetra.

Comme l'entreprise cotée sur le MDax à Hambourg l'a encore fait savoir, le chiffre d'affaires annuel ne devrait plus atteindre que 750 à 790 millions d'euros. Dans le pire des cas, ce serait à peu près le même chiffre que l'année précédente. Jusqu'à présent, il était question de 820 à 840 millions d'euros pour l'année en cours. En outre, la direction de l'entreprise veut désormais réduire les dépenses de recherche.

En ce qui concerne le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels, la direction s'attend à un net recul à 60-80 millions d'euros. Pour 2022, Evotec avait annoncé près de 102 millions d'euros et voulait augmenter ce résultat à 115 à 130 millions d'euros pour l'année en cours. Pour l'année en cours, la direction du groupe calcule des coûts uniques de plus de 90 millions d'euros. Le conseil d'administration maintient ses objectifs pour 2025.

Pour le premier trimestre, Evotec a annoncé jeudi soir une augmentation de son chiffre d'affaires de plus de 30 pour cent, à plus de 210 millions d'euros. Jusqu'à présent, le groupe ne s'était pas encore exprimé sur les chiffres financiers du début de l'année.

Evotec avait dû quitter le MDax en raison du retard pris dans la publication de son rapport d'activité certifié pour 2022 suite à la cyberattaque, mais avait été autorisé à y retourner rapidement. En réaction au piratage début avril, le groupe a désactivé tous les systèmes connectés à des sources externes. "Evotec a pu assurer à ses partenaires que l'intégrité des données scientifiques n'avait pas été compromise", a-t-on précisé. Conséquence : il en a coûté environ 25 millions d'euros à Evotec pour faire face aux conséquences de l'attaque. Selon les informations, l'activité a certes repris fin avril, mais le groupe a continué à être à la traîne en termes de productivité.

Pour les six premiers mois, le management de Lanthaler s'attend à un manque à gagner de plus de 370 millions d'euros. Une partie du manque à gagner devrait être rattrapée ultérieurement. Toutefois, les conditions générales du marché ne devraient plus s'améliorer pour le reste de l'année, estime la direction de l'entreprise./ngu/stw/he