Evotec veut maintenir la continuité de ses activités après une cyber-attaque

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le laboratoire de recherche pharmaceutique Evotec a été victime d'une cyber-attaque avant les fêtes de Pâques. Bien que les systèmes ne soient actuellement pas connectés au réseau, les activités continuent sur tous les sites, a annoncé l'entreprise lundi à Hambourg. Des experts externes en informatique et autres ont étudié l'ampleur et les conséquences potentielles de l'incident. Evotec a informé les autorités compétentes de l'incident. Certains systèmes devraient rester hors ligne jusqu'à ce que l'enquête judiciaire soit terminée et que des plans de sécurité soient mis en place. L'action était en baisse d'un demi pour cent mardi après le week-end de Pâques.

Evotec a déclaré avoir été attaqué jeudi dernier. Les systèmes ont alors été arrêtés par mesure de sécurité et déconnectés d'Internet afin d'éviter toute violation de la protection des données et toute corruption de données. L'entreprise hambourgeoise veut maintenant trouver des solutions pour que l'ensemble des services proposés aux partenaires reste disponible. Une communication par e-mail plus efficace devrait également être à nouveau disponible dans les prochains jours. Selon Evotec, la communication avec les fournisseurs et les clients passe actuellement par une boîte aux lettres électronique centrale.

Ces derniers mois, Aurubis, Continental et SAF Holland, entre autres, ont été la cible de pirates informatiques./lew/he/nas/ngu