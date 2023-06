INDEX-MONITOR : Evotec, Krones, Software AG et Redcare Pharmacy dans le MDax

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions du chercheur en substances actives Evotec, du constructeur d'installations Krones, de Software AG et de Redcare Pharmacy feront partie du MDax à partir de ce lundi. Elles évincent ainsi les quatre entreprises suivantes de l'indice des valeurs moyennes pour les faire entrer dans le SDax, pour les valeurs plus petites en dessous : le groupe immobilier Aroundtown, l'opérateur de télécommunications United Internet, le fabricant de wafers Siltronic ainsi que l'équipementier télécom américain Adtran Il n'y a pas de changement dans l'indice directeur Dax.

Le groupe immobilier Dic Asset doit par ailleurs quitter le SDax, car il est la plus petite valeur de l'indice - en termes de valeur boursière librement négociable - et doit donc céder sa place face à la réintégration d'Evotec dans la famille Dax. Le titre du chercheur en substances actives avait été retiré du MDax en mai par la Deutsche Borse en raison d'un rapport d'activité non présenté dans les délais.

En outre, à partir de ce lundi, Evotec fera également partie de l'indice de sélection technologique TecDax, dont le spécialiste des logiciels Linux Suse est exclu.

Les changements d'indice sont surtout importants pour les fonds qui répliquent réellement les indices (ETF à réplication physique). Il faut alors procéder à un rééquilibrage, ce qui peut avoir une influence sur le cours des actions./ck/jha/