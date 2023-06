INDEX-MONITOR : Evotec, Krones, Software AG et Shop Apotheke font leur entrée dans le MDax

FRANCFORT (dpa-AFX) - La Deutsche Borse intègre les actions du chercheur en substances actives Evotec, du constructeur d'installations d'embouteillage Krones, de Software AG et de Shop Apotheke Europe dans l'indice boursier MDax des valeurs moyennes. Le 19 juin, le groupe immobilier Aroundtown, l'opérateur de télécommunications United Internet, le fabricant de wafers Siltronic ainsi que l'équipementier télécom américain Adtran devront céder leur place, comme l'a annoncé la Deutsche Borse lundi après la clôture du marché boursier. Comme prévu, il n'y a donc pas de changement dans l'indice phare de Francfort, le Dax.

Les quatre relégués du MDax se retrouvent désormais dans l'indice des petites valeurs SDax, dont le groupe immobilier Dic Asset est également exclu. Evotec n'était dernièrement pas coté dans les grands indices en raison d'un rapport d'activité non présenté dans les délais, l'entreprise appartiendra désormais également à l'indice de sélection technologique TecDax, dont le spécialiste des logiciels Linux Suse est exclu.

Ces changements étaient largement attendus par les experts, mais ces derniers ne s'attendaient plus à une descente de Siltronic dans le SDax - ni à une montée de Shop Apotheke Europe. Lors de l'échange entre Krones et United Internet, la course était considérée comme très serrée.

Les changements d'indice sont surtout importants pour les fonds qui répliquent réellement les indices (ETF à réplication physique). Il faut alors procéder à un rééquilibrage, ce qui peut avoir une influence sur le cours des actions./men