Evotec SE est une société de découverte et de développement de médicaments basée en Allemagne. La société est engagée dans le développement de nouveaux produits pharmaceutiques par le biais d'alliances de recherche et de partenariats de développement avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des institutions académiques, des organisations de patients et des sociétés de capital-risque. Les solutions de découverte de médicaments sont fournies sous forme de travail à l'acte, d'alliances intégrées de découverte de médicaments, de partenariats de développement, de licences de médicaments candidats et d'accords de consultation. Evotec SE opère dans un certain nombre de domaines, notamment les neurosciences, le diabète et ses complications, la douleur et l'inflammation, l'oncologie, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires et la fibrose. Son portefeuille de produits couvre une série de domaines thérapeutiques, tels que l'insomnie du SNC, la toux chronique, l'immunologie et l'inflammation, la santé des femmes, l'endométriose, la néphrologie, les maladies dermatologiques, les maladies fibrotiques et les antiviraux, entre autres.