Le conseil d'administration du sidérurgiste Evraz démissionne après la sanction d'Abramovitch

Jeudi, la Grande-Bretagne a gelé les actifs et imposé une interdiction de voyager au propriétaire russe du club de football de Chelsea, ainsi qu'à six autres Russes de haut rang, en raison de leurs liens avec le président Vladimir Poutine et son invasion de l'Ukraine.

Entre autres raisons de sanctionner Abramovitch, la Grande-Bretagne a déclaré qu'il avait déstabilisé l'Ukraine par son "contrôle effectif" d'Evraz qui, selon elle, pourrait avoir fourni à l'armée russe de l'acier susceptible d'être utilisé dans la production de chars.

Evraz a déclaré à l'époque qu'elle ne pensait pas qu'Abramovich avait le contrôle effectif de la société parce qu'il ne contrôlait pas plus de 50 % des actions et n'avait pas le droit de nommer ou de révoquer la majorité du conseil d'administration.

Abramovich détient une participation de 28,6 %, selon la société.

Elle a également déclaré qu'elle ne fournissait que de l'acier long aux secteurs de l'infrastructure et de la construction. Elle a déclaré que, par conséquent, elle ne considérait pas que les sanctions financières britanniques s'appliqueraient à l'entreprise.

Vendredi, elle a déclaré que 10 des 11 membres du conseil d'administration avaient démissionné, le directeur général Aleksey Ivanov restant directeur. Elle a déclaré qu'elle attendait des clarifications supplémentaires de la part de l'Office of Financial Sanctions Implementation.

"Evraz est profondément préoccupée et attristée par le conflit Ukraine-Russie et espère qu'une résolution pacifique sera bientôt trouvée", a-t-elle déclaré dans une déclaration à la bourse.