Building towards a strong 2024

EVS starts the year 2024 with a strong revenue result in the first quarter, despite the reserved production capacity dedicated to the Big Events of the year. At the same time the pipeline looks promising to ensure a strong 2024.

Highlights

Revenue achievement for 1Q24 similar to the first quarter of 2023.

Secured revenue* of 135.6Mio€ sustaining our revenue guidance of EUR 180-195 million.

Operational expenses under control, with some investments in an increasing team member base to support our continuous growth ambitions.

Based on the 1Q24 results, a full year EBIT guidance of EUR 38.0 - 45.0 million is announced.

Net cash is restoring to EUR 56.1 million, with important progress made on clearing aged receivables.

*secured revenue includes the already recognized revenue as well as open orders on hand that will be recognized as revenue in 2024

Full EN version

En marche vers une année 2024 solide

EVS démarre l'année 2024 avec un chiffre d'affaires solide au premier trimestre, malgré la capacité de production réservée dédiée aux grands événements de l'année. Dans le même temps, le pipeline semble prometteur pour garantir une année 2024 solide.

Faits Marquants

Un chiffre d'affaires réalisé au 1T24 similaire au premier trimestre 2023.

Un chiffre d'affaires sécurisé* de 135,6 millions d'euros, soutenant notre guidance de chiffre d'affaires de 180 à 195 millions d'euros.

Des dépenses opérationnelles sous contrôle, avec certains investissements dans l'augmentation des membres de l'équipe pour soutenir nos ambitions de croissance continue.

Sur la base des résultats du 1T24, nous annonçons une guidance EBIT pour l'année dans une fourchette de 38,0 à 45,0 millions d'euros.

La trésorerie nette se rétabli à 56,1 millions d'euros, avec des progrès importants réalisés dans l'apurement des créances âgées.

* le chiffre d'affaires sécurisé inclut les revenus déjà reconnus ainsi que les commandes en cours qui seront reconnues comme revenus en 2024.

Version FR complète