EVS publie ses résultats du 1er semestre 2022 25/08/2022 | 06:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Publication le 25 août, 2022, avant l’ouverture des marchés

Information réglementée et privilégée – Communiqué de presse sur les résultats semestriels

EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) EVS publie ses résultats du 1er semestre 2022 Liège, Belgique, 25 août, 2022 La croissance se poursuit, résultant dans une amélioration de la guidance Les résultats du 1er semestre 2022 soutiennent pleinement la trajectoire de croissance d'EVS. Les fondamentaux sont tous solides : une prise de commandes record, un chiffre d'affaires historique, accompagné d'un résultat opérationnel solide. Par souci de clarté, ce communiqué de presse n'inclut pas le contrat de 10 ans d'une valeur de plus de 50 millions de dollars, qui a été signé en août 2022 et annoncé au marché le 19 août 2022. Performance financière du 1er semestre 2022 Prise de commandes record de 88,7 millions d'euros

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année s'élève à 67,7 millions d'euros, + 9% en comparaison avec la même période en 2021. Le chiffre d'affaires de BER est de 5,7 millions d'euros, en croissance de 1,2 million d'euros par rapport au 1S21. Le chiffre d'affaires hors BER s'élève à 62,0 millions d'euros, en croissance de 4,7 millions d'euros par rapport à la même période l'an dernier.

La marge brute augmente de 3,3 millions d'euros par rapport au 1S21, bien que le pourcentage de marge brute globale s'érode de 1,2Pts. Cette érosion est principalement la conséquence d'investissements des ressources supplémentaires pour assurer un soutien de qualité à notre chiffre d'affaires en croissance.

Le bénéfice net s'élève à 15,5 millions d'euros, conduisant à un bénéfice dilué par action de EUR 1,15 (égal aux résultats du 1S21) Perspectives Le chiffre d'affaires sécurisé s'élève à 126,4 millions d'euros, en croissance de 29% par rapport au 1S21

Sur base des revenus sécurisés à fin juin 2022, les prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année sont relevées de 125-140 millions d'euros à 140-150 millions d'euros. Cette mise à niveau suppose un cycle de production normal à la fin de l'année, sans considérer de pénurie de composants ni une potentielle hausse des prix de composants importante.

L'évolution du carnet de commandes se résume comme suit : Le carnet de commandes de BER s'élève à 3,8 millions d'euros, entièrement alloué à l’année 2022 Le carnet de commandes hors BER s'élève à 87,1 millions d'euros, en croissance de 70 % par rapport au 1S21, dont 32,2 millions d'euros pour 2023 et au-delà. Ce carnet de commandes à long terme est en croissance de 39%.

Le pourcentage de marge brute devrait être impacté négativement par les investissements réalisés dans le département des services aux clients (impact comparable aux résultats du 1S22). La hausse des prix des composants et l'inflation sont bien suivies et maîtrisées grâce à une évaluation permanente de nos prix de vente.

La croissance des OPEX pour l'ensemble de l'année est ajustée dans une fourchette de 12 à 15 %, en raison de l'inflation, des investissements de croissance et des tendances de dépenses post-covid.

Les résultats du 1er semestre soutiennent actuellement nos prévisions de dividende pour l'année 2022, à savoir un dividende de EUR 1,1 pour l'ensemble de l'année 2022 et un dividende exceptionnel de EUR 0,5, conduisant à un dividende total attendu de EUR 1,6 pour l'année. Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les indications sur le dividende émises par EVS pour les années 2022-2024*,**. En € par par action par année fiscale 2022 2023 2024 Dividende de base 1,10 1,10 1,10 Dividende exceptionnel additionnel 0,50 0,00 0,00 Dividende total 1,60 1,10 1,10 *sous réserve des conditions du marché

**sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires Chiffres clés En millions d’euros, sauf le bénéfice par action exprimé en euros



Vérifiés 1H22 1H21 1H22/1H21 Chiffres d’affaires 67,7 61,8 5,9 Bénéfices bruts 45,8 42,6 3,2 Marge brute % 67,7% 68.9% -1,2% Résultat d’exploitation – EBIT 15,7 15,4 0,3 Marge d’exploitation – EBIT % 23,3% 24.9% -1,6% Bénefice net (part du groupe) 15,5 15,6 -0,1 Résultat de base par action (part du groupe) 1,15 1,16 -0,01 Commentaires Serge Van Herck, CEO déclare: «Je suis très reconnaissant envers nos clients, les membres de notre équipe et nos partenaires de distribution de continuer à soutenir et à permettre notre mode de croissance. Avec des indicateurs de chiffre d'affaires et de prises de commandes au premier semestre à leur plus haut niveau historique, je suis fier de dire que notre stratégie PLAYForward produit les résultats escomptés. Sur la base de ces solides résultats du premier semestre, je suis désormais plus optimiste pour nos résultats pour l'ensemble de l'année 2022. Bien que nous soyons toujours confrontés à des défis importants dans notre chaîne d'approvisionnement en composants électroniques, nous sommes maintenant suffisamment confiants pour augmenter nos prévisions de revenus pour 2022 en revoyant à la hausse la fourchette de 125 millions d'euros à 140 millions d'euros pour atteindre un revenu entre 140 millions d'euros à 150 millions d'euros. Nos 2 principaux piliers de marché (Live Service Providers et Live Audience Business) continuent d'afficher une forte génération de revenus. Notre troisième pilier de marché (Big Event Rentals) générera également les résultats attendus de la "grande année d'événements" en 2022 grâce aux grands événements sportifs d'hiver qui ont eu lieu au début de cette année, et grâce aux grands événements sportifs qui auront lieu au Moyen-Orient d'ici la fin de cette année. Conformément à notre stratégie PLAYForward, nous avons encore augmenté la taille de nos équipes de vente, d'ingénierie et de services afin de réaliser nos ambitions de croissance. Nos efforts de recrutement au cours du premier semestre se sont encore accélérés et nous avons pu embaucher plus de 70 nouveaux collègues dans divers bureaux à travers le monde, ce qui représente une augmentation de plus de 10 % de la taille globale de notre équipe. Notre « marque employeur » et notre réputation nous ont clairement aidés à obtenir des résultats aussi exceptionnels. L'inflation élevée et mondiale a clairement un impact négatif sur nos coûts de composants et de rémunération. Nous avons commencé à compenser l'impact de ces coûts accrus grâce à des augmentations de prix. Nous prévoyons de continuer à adapter nos prix à la hausse de l'inflation. Dans l'ensemble, je continue d'être prudemment optimiste quant à notre avenir. Alors que les conditions économiques du marché restent très difficiles avec une inflation élevée, des pénuries de composants et la guerre en Ukraine, j'ai le sentiment que nos clients apprécient de plus en plus la fiabilité, la performance et l'innovation de nos solutions et services. Cela représente une base solide pour l'avenir.» Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, a déclaré : « Nos résultats pour ce premier semestre 2022 sont très réconfortants et démontrent que nous sommes une entreprise en mode croissance. Tous nos principaux indicateurs soutiennent notre ambition. Évidemment, la croissance se doit d’être supportée par des investissements : des investissements principalement dans les ressources des ventes, des opérations, du support et de la R&D. Les investissements en R&D ont été bien contrôlés et modélisés, nous permettant de les valider en tant qu'actifs incorporels et permettant à EVS d'amortir l'investissement dans le temps en fonction de la validation des bénéfices futurs du développement de nouvelles fonctionnalités. Notre bilan reste également très sain avec un niveau d'endettement très faible et une trésorerie saine. Sur la base de ces bons résultats, nous sommes en mesure de maintenir notre politique de dividende définie plus tôt cette année.» PERSPECTIVES DU MARCHE Au cours du premier semestre, EVS a organisé avec succès des événements hivernaux majeurs, au service du diffuseur hôte, ainsi que de centaines de détenteurs de droits, dont NBC. Comme chaque année, EVS a également soutenu ses clients (sociétés d'installations et diffuseurs) dans la production media du NFL Superbowl : l'un des événements les plus regardés au monde. Les projets de modernisation continuent de figurer à l'agenda de nos clients LAB. EVS joue un rôle clé dans la transformation et la modernisation des centres de diffusion et de médias premium (représentant nos clients LAB) avec une série de projets (nouveaux et courants) s'appuyant sur sa plate-forme VIA et sa nouvelle infrastructure de médias basée sur IP. Dans cette dernière catégorie de solutions, EVS a annoncé au NAB un accord majeur de plusieurs millions avec Fox Sports US, qui a sélectionné la solution de routage flexible Media Infrastructure Strada, comme preuve supplémentaire de la traction des nouvelles solutions EVS et du succès de l'intégration d'Axon au sein d’EVS. Nous observons une baisse des revenus des clients LAB au premier semestre par rapport à la même période en 2021. Selon la nature de la transaction, la reconnaissance des revenus de certains projets LAB peut s’étaler sur plus de 2 ans. La reconnaissance du chiffre d'affaires est basée sur le contenu des livraisons et sur les travaux en cours. Cela dépend donc du rythme et de la structure du projet de transformation. Il y aura donc des variations, même sur plusieurs années, en fonction de la répartition des projets actifs dans le pilier LAB. L'effet a été amplifié depuis qu'EVS a réussi à remporter des contrats très importants aux États-Unis fin 2019 et 2020. Ces projets sont en cours de finalisation ou entrent dans de nouvelles phases avec moins de reconnaissance de revenus. Sur la base de ces références clés du marché, EVS va maintenant amorcer la transformation dans d'autres régions, ce qui se traduira par des projets de taille plus normale. Les Live Service Providers continuent de mettre à niveau leur portefeuille de serveurs de ralenti pour tirer parti des avantages de la combinaison de XT-VIA et LSM-VIA. Avec la fin prochaine annoncée du support de la génération précédente de serveurs XT (XT3), nous observons une accélération des mises à niveau pour les LSP tant en termes de revenus que de commandes. Comme observé pour les générations précédentes, tous les clients ne convertiront pas leur infrastructure avant la date de fin de support. Cela dépend aussi des contrats qu'ils signent avec leurs clients et/ou de leurs cycles d'investissement. La solution LiveCeption Pure continue d'être déployée dans les plus petits structures de régies grâce à nos partenaires de distribution. La nouvelle solution de routage évolutive MediaInfra Strada a également fait son entrée au sein des OB Vans IP en Amérique du Nord. De nouvelles versions de solutions ont été annoncées au cours du S1 2022 : Neuron prend en charge une nouvelle application, appelée Neuron Protect, qui répond à la demande croissante de solutions plus sécurisées : niveau de redondance plus élevé au-dessus des réseaux IP. Cela prouve qu'EVS considère la sécurité et la fiabilité comme des priorités absolues et fournit de nouveaux composants de solution pour faire face aux défis auxquels l'industrie est confrontée. La nouvelle version « Compress » de Neuron offre un nouveau codec à faible débit, la compression JPEG-XS requise pour le transport vidéo dans les opérations à distance.

Avec l'ajout de la nouvelle version d'IP Core à Cerebrum, des capacités de routage supplémentaires sont offertes en utilisant le SDN pour assurer une orchestration entièrement sécurisée de tous les signaux vidéo basés sur IP.

La nouvelle version de « MediaCeption signature » offre un ensemble complet d'applications de gestion de contenu combinant des logiciels avancés et des modules Web pour des workflows encore plus riches, de l'acquisition à la diffusion.

Avec l'accord RTBF annoncé en février 2022, EVS co-développe une future solution de salle de contrôle flexible basée sur Cerebrum : la solution - englobant l'automatisation de la production - accompagnera les diffuseurs dans leur transformation pour produire plus efficacement avec une mise à l'échelle dynamique pendant une production, tout en proposant une solution ouverte optimisée en termes d'expérience utilisateur pour les opérateurs de toutes générations.

LSM-VIA continue d'évoluer et d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités pour faciliter et automatiser les tâches des opérateurs EVS, en leur offrant un environnement pour personnaliser leur façon de travailler. Quant à la disponibilité des composants électroniques, EVS parvient à maintenir l'équilibre entre les frictions dans la chaîne d'approvisionnement et les livraisons au client grâce à un délai plus élevé mais prévisible entre la commande et la livraison. Jusqu'à présent, toutes les commandes ont été expédiées à temps grâce aux efforts considérables et aux talents magiques de plusieurs équipes, s'adaptant aux différentes combinaisons de composants tout en refusant de faire des compromis sur la qualité. Au cours du premier semestre, EVS a renforcé avec succès son équipe, par le biais d'embauches externes, afin de soutenir la croissance attendue, principalement dans les équipes de R&D et de service aux clients pour développer davantage les solutions et plus spécifiquement aux États-Unis pour mieux soutenir les clients clés et les partenaires de distribution dans la région. Le salon NAB a été apprécié par toute l'industrie avec l'opportunité de rencontrer à nouveau des clients face à face, d'engager des conversations fructueuses et de démontrer pour la première fois en situation réelle les nombreuses nouvelles solutions et fonctionnalités proposées par EVS. Le retour au NAB a également été spécial puisqu'il a été célébré par le prix NAB 2022 Best Of Show pour Neuron Protect, qui est le premier prix NAB pour un produit d'infrastructure multimédia au sein d'EVS. Au début de cette année, EVS a également renforcé et élargi l'équipe de direction avec deux nouveaux membres, Alex Redfern en tant que CTO et Xavier Orri en tant qu'EVP Operations & Projects, pour soutenir le chemin de croissance engagé par l'entreprise. Deux collègues américains - James Stellpflug en tant que SVP Customer Success NALA et David Pinkel en tant que SVP Sales North America - ont également été promus pour renforcer et diriger davantage les équipes EVS dans les Amériques. Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 Au 1S22, les revenus d'EVS ont atteint 67,7 millions d'euros : une augmentation de 5,9 millions d'euros ou 9,5% par rapport au 1S21. A taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,7 %. Chiffre d’affaires – en millions d’euros 1H22 1H21 1H22/1H21 Total déclaré 67,7 61,8 9.5% Total à taux de change constant 65,3 61,8 5.7% Total à taux de change constant et hors locations pour grands événements 59,6 56,6 5.3% Les fluctuations de change impactent principalement les revenus d’EVS par la conversion EUR/USD, ce qui peut avoir un impact significatif sur nos résultats même si les fluctuations EUR/USD impactent également le coût de nos opérations aux États-Unis et partiellement notre coût des marchandises vendues. Au premier semestre, (hors Big Event Rentals) LSP a représenté 59% (47% au 1S21) du chiffre d’affaires, LAB 41% (53% au 1S21). Les comparaisons avec 2021 sont impactées par les investissements post-COVID de nos clients. LSP et LAB évoluent conformément à nos attentes en 2022 et démontrent les modèles de croissance à long terme définis dans notre plan stratégique PLAYForward. Géographiquement, les revenus (hors Big Event Rentals) se répartissent au 1S22 comme suit : Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) : 28,7 millions d’euros (32,1 millions d’euros au 1S21) démontrant une légère baisse par rapport au 1S21, mais bénéficiant d’une forte prise de commandes au 1S21 pour garantir un potentiel de croissance supplémentaire.

28,7 millions d’euros (32,1 millions d’euros au 1S21) démontrant une légère baisse par rapport au 1S21, mais bénéficiant d’une forte prise de commandes au 1S21 pour garantir un potentiel de croissance supplémentaire. Amériques (NALA) : 25,6 millions d’euros (15,8 millions d’euros au 1S21), soutenant la solide performance dans cette région depuis plusieurs trimestres.

25,6 millions d’euros (15,8 millions d’euros au 1S21), soutenant la solide performance dans cette région depuis plusieurs trimestres. Asie et Pacifique (APAC) : 7,7 millions d’euros (9,4 millions d’euros au 1S21), malgré le ralentissement dans la région suite au COVID, ne démontrant qu’une légère baisse.



Résultats globaux du 1er semestre 2022 La marge brute consolidée s’est élevée à 67,7 % au 1S22, contre 68,9 % au 1S21, ce qui s’explique par d’importants investissements dans le département des opérations et du support pour garantir que nous continuons à fournir un support de qualité partout dans le monde, conformément à nos modèles de croissance. Il y a un impact mineur sur la marge brute, compte tenu de l’importance accrue de MediaInfra dans le portefeuille global. Cependant, l’impact des augmentations de prix de revient et de l’inflation a été bien modélisé par les augmentations de prix de vente correspondantes et n’affecte pas négativement notre marge bénéficiaire brute. EVS continue de maintenir l’équilibre dans ce domaine. Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 8 %, en raison des habitudes de dépenses post-COVID. Il y a également eu des investissements importants dans des ressources supplémentaires pour alimenter notre croissance future, mais en même temps, EVS a pu lancer une évaluation IAS38 pour certains investissements en R&D, de sorte que l’augmentation globale des coûts des membres de l’équipe est très limitée. La marge EBIT au 1S22 était de 23,3%, contre 24,9% au 1S21 : la marge EBIT baisse principalement suite aux investissements réalisés au cours des 12 derniers mois pour soutenir notre modèle de croissance. Les impôts sur le revenu s’élèvent à 1,9 million d’euros, contre 0,01 million d’euros l’année dernière : en 2021, EVS bénéficiait de diverses latences fiscales liées aux années précédentes. Le bénéfice net du groupe s’est élevé à 15,5 millions d’euros au 1S22, contre 15,6 millions d’euros au 1S21. Le bénéfice net de base par action s’est élevé à 1,15 EUR au 1S22, une performance similaire à celle du 1S21 (1,16 EUR). Evolution du personnel Fin juin 2022, EVS employait 594 collaborateurs (ETP). Il s’agit d’une augmentation de 52 membres de l’équipe par rapport à fin juin 2021. Cette augmentation du nombre de membres de l’équipe reflète nos investissements continus dans la croissance d’EVS. Nous ne prévoyons que des augmentations marginales pour le reste de l’année 2022. Bilan et état des flux de trésorerie EVS continue d’avoir un bilan solide avec une trésorerie nette de 44,2 millions d’euros avec un faible niveau d’endettement (dont 13,4 millions d’euros liés à la norme IFRS 16) résultant en un total des fonds propres représentant 74,3% du total du bilan à fin juin 2022. Les autres immobilisations incorporelles comprennent principalement des frais de développement internes de six mois capitalisés en 2022 selon IAS 38 (Immobilisations incorporelles). Les terrains et constructions comprennent principalement le siège à Liège ainsi que le droit d’usage pour les bureaux à l’étranger (IFRS16). Les amortissements semestriels sur les immobilisations incorporelles, les terrains et constructions (y compris les droits d’utilisation) et les autres immobilisations corporelles ont atteint 3,4 millions EUR. Les passifs comprennent 16,8 millions d’euros de dettes financières (y compris la partie à long terme et à court terme de celles-ci), principalement liées aux dettes de location pour 13,4 millions d’euros et aux emprunts pour 3,3 millions d’euros. Les inventaires s’élèvent à 30,2 millions d’euros et comprennent environ 3,4 millions d’euros d’équipements Axon. Au passif, les provisions à long terme comprennent la provision pour garantie technique sur les produits EVS pour la main-d’œuvre et les pièces. Les autres dettes comprennent principalement les avances clients reçues et les comptes de régularisation (charges à payer et produits constatés d’avance) La trésorerie nette provenant des activités opérationnelles s’élève à 9,4 millions d’euros à la fin du 1ier semestre 2022 contre 13,3 millions d’euros à la fin du 1ier semestre 2021. Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à 60,9 millions d’euros. Il s’agit d’une diminution par rapport à juin 2021 qui s’explique principalement par l’augmentation de la trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement principalement due aux investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles (en particulier dans le développement interne d’immobilisations incorporelles) ainsi que par l’augmentation de la trésorerie nette utilisée dans les activités de financement principalement en raison du montant plus élevé des dividendes finaux distribués en 2022. Fin juin 2022, il y avait 14.327.024 actions EVS en circulation, dont 908.014 étaient détenues par la société. A la même date, 138.832 warrants étaient en circulation avec un prix d’exercice moyen de 28,90 EUR et une échéance décembre 2022 ainsi que 158.250 warrants avec un prix d’exercice moyen de 13,69 EUR et une échéance octobre 2026 et 158.600 warrants avec un prix d’exercice moyen de 18,21 EUR et une échéance juin 2027. Mandats sociaux Lors de la dernière Assemblée Générale du 17 mai dernier, les actionnaires ont pris acte de la démission de Philippe Mercelis et ont nommé deux nouveaux administrateurs, Frédéric Vincent et Marco Miserez, tous deux pour une durée de 4 ans. Le Conseil d’administration est actuellement composé de sept administrateurs : Johan Deschuyffeleer, administrateur indépendent & président (representanr The House of Value BVBA);

administrateur indépendent & président (representanr The House of Value BVBA); Michel Counson, directeur général ;

directeur général ; Martin De Prycker , administrateur Belgique (representant InnoCo nsult BVBA);

administrateur Belgique (representant InnoCo nsult BVBA); Chantal De Vrieze, admiBelgiqueindépendent (repres entante 7 Capital SRL);

admiBelgiqueindépendent (repres entante 7 Capital SRL); Frédéric Vincent , admi nistrateur indépendant;

admi nistrateur indépendant; Marco Mi Belgiquenistrateur indépendent; Belgiquembier, administrateur indépendent (representante Accompany You SRL) Perspectives financières pour le second semestre de 2022 Le mon’ant des revenus sécurisé’ au 30 juin 2022 s'élève à 116,9 millions d'euros, soit une croissan’e de +36,9’ par rapport aux 85,4 millions d'euros de l'année dernière à la même date (hors Big Events Rentals). En plus des revenus sé’urisés, EVS a déjà remporté 32,2 millions d'euros de commandes à facturer en 2023 et au’delà (aucun revenu pour Big Event Rentals n'a été sécurisé pour 2023 et au-delà), ce qui représente une augment’tion de 39,4% par rappor’ à 23,1 millions d'euros à à la même date l'année dernière. Grâce à cette solide évolution continue du carn’t de commandes,’les prévision’ de chiffre d'affair’s pour l'ensemble de l'année 2022 passen’ d'une prévision initia’e de 125 millions d'euros et 140 millions d'euro’ à une nouvelle prévisi’n de 140 millions d'euros et 150 millions d'euros. Le pourcentage de marge brute devrait être impacté négativement suite aux investissements réalisés au cours des 12 derniers mois pou’ embaucher des membres supplémentaires’de l'équipe. Nous nous attendons à ce que l'impact causé par une pénurie potentielle et un retard de composants et de matières premières ainsi que la hausse des prix soit compensé par les augmentations de prix modélisée’. Les dépenses opérationnelles co’tinuent d'être suivies étroitement et EVS s'a’tend à une au’mentation de 12 à 15 % pour l'ensemble de l'année 2022. GLOSSAIRE ’Terme Définition Revenu sécurisé Chiffre d'affaires déjà comptabilisé ainsi que les commandes en ’ours qui seront compta’ilisées en chiffre d'affaires au cours de l'exercice Carnet de commandes <date> Recettes prévues pour être reconnues après le <date> sur la base des commandes en cours Pilier du marché des LAB LAB – Live Audience Business (entreprises d’audience en direct)

Recettes provenant de clients qui utilisent les produits et solutions EVS pour créer du contenu pour leur propre usage

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants :

diffuseurs, s’ades, lieux de culte, centres médiatiques d'entreprise, organisations sportives, gouvernements et institutions, universités et collèges. Pilier du marché des LSP LSP – Live Service Providers (fournisseurs de services en direct)

Recettes provenant de clients utilisant les produits et solutions EVS pour servir les « clients LAB »

Ce pilier du marché couvre les types de ’lients suivants :

sociétés de location et d'installation, sociétés de production, opérateurs indépendants, partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes achetant pour leur propre usage. Pilier du marché des BER BER – Big Events Rental (locations pour grands événements)

Recettes provenant de locations pour grands événements non annuels



Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : diffuseurs hôtes de grands événements. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut. Conférence téléphonique EVS tiendra un’ conférence téléphonique en anglais aujourd'hui à 15h30 CEST pour les analystes financiers et les investisseurs institutionnels. Les autre’ parties intére’sées peuvent se joindre à l'appel en mode d'écoute seulement. La présentation utilisée lors de la conférence té’éphonique sera ’isponible sur le site web d'EVS peu avant ’'heure indiquée. Les participants doivent s'inscrire à la conférence en ut’lisant le lien fourni ci-dessous. Lors de l'inscripti’n, chaque participant recevra d’s numéros d'appe’ de participant, un code d'accès direct à l'événement et un iden tifiant de titulaire unique. 1. Régistration: https://register.vevent.com/register/BI11118969a28d45c7afa4a540033211d8 2. Webcast Player URL: https://edge.media-server.com/mmc/p/c9qib27d Calendrier d’entreprise 17 novembre, 2022: 3Q22 Trading update Pour plus d’informations, veuillez contacter: VEERLE DE WIT EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium Tel: +32 4 361 70 00 | E-mail: corpcom@evs.com | Website: www.evs.com Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse c’ntient des déclarations prospectives concernant l'ac’ivité, la situ’tion financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont fondées sur les a’tentes ou convictions actuelles de la direction d'EVS et’sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont envisagés dans les déclarations prosp’ctives. Ces risques et incertitudes sont liés à l'évolution des technologies e’ des exigences du marché, à la concentration de l'entreprise sur un seul secteur’ à la baisse de la demande pour les pro’uits de l'entreprise et ceux ’e ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire en temps voulu de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications, à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait entraîner un écart import’nt entre les résultats ou performances réels de l'entreprise et ceux qui sont envi’agés dans les déclarations prospectives. EVS ne s'engage pas à publier des révisions de ces déclarations pour refléter des événements ou circonstances postérie’rs à la date du présent document ou la survenue d'événements imprévus. A propos d’EVS EVS est un leader mondial de la technologie vidéo en direct destinée à la diffusion et à la production de nouve’ux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent les plus belles émotions. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous assurons les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus animées et les informations les plus récent–s à des milliards de téléspectateurs chaque jour - eBelgiqueps réel. La société, dont le siège est en Belgique, compte environ 600 employés répartis dans des bureaux en Europe, au Moyen-Ori’nt, en Asie et en Amérique du Nord. Elle vend et assure l'assistance technique dans plus de 100 pays.–EVS est un société anonyme cotée sur E’ronext Bruxelles - EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.evs.com. Ét ts financiers consolidés intermédiaires condensés NOTE 1 : Compte de résultat consolidé condensé (en milliers d’euros) Annexe 1H22

Revu 1H21

Revu Chiffre d’affaires 5.3 67,672 61,779 Coût des ventes -21,841 -19,221 Bénéfice brut 45,831 42,558 Marge brute % 67,7% 68.9% Frais de vente et d’administration -17,283 -14,837 Frais de recherche et de développement -11,899 -12,221 Autres produits 50 51 Autres dépenses -486 -43 Rémunération sous forme d’actions et plan ESOP -474 -125 Bénéfice d’exploitation (EBIT) 15,739 15,383 Marge d’exploitation (EBIT) % 23,3% 24.9% Produits d’intérêt sur prêts et dépôts 30 68 Charges d’intérêt -473 -447 Autres produits (ou charges) financiers nets 5.6 1,939 322 Part dans le résultat de l’entreprise mise en équivalence 77 213 Bénéfice avant impôts (PBT) 17,312 15,539 Impôts sur le revenu 5.7 -1,864 56 Bénéfice net 15,448 15,595 Imputable à : Intérêt minoritaire - - Actionnaires de la société mère 15,448 15,595 RÉSULTATS PAR ACTION (en nombre d’actions et en EUR) 1H22

Revu 1H21

Revu Nombre moyen pondéré d'actions souscrites pour la période moins les actions propres 13,404,817 13,399,342 Nombre moyen pondéré d'actions entièrement diluées 13,479.081 13,586,342 Résultat de base - part du groupe 1.15 1.16 Résultat dilué - part du groupe (1) 1.15 1.15 ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL



(en milliers d’euros) 1H22

Revu 1H21

Revu Bénéfice net 15,448 15,595 Autres éléments du résultat global de la période Écarts de conversion monétaire 555 199 Autre augmentation (et diminution) 555 199 Total des éléments non-recyclable 933 - Total d’autres éléments du résultat global de la période, excl. tax 933 - Total des éléments recyclable Total du résultat global de la période 16,936 15,794 Imputable à : Intérêt minoritaire - - Part du groupe 16,936 15,794 (1) Le résultat dilué par action inclut :





a. 187 000 warrants attribués en octobre 2020 dont 158 250 warrants sont en circulation à la fin du semestre avec un prix d'exercice inférieur au cours de l'action. Ces 158 250 warrants de souscription ont une échéance en octobre 2026 ; et

b. 158 600 warrants de souscription attribués en juin 2021 et en circulation à la fin du semestre avec un prix d'exercice inférieur au cours de l'action. Ces 158 600 warrants de souscription ont une échéance en juin 2027.

Le résultat dilué par action n'inclut pas les 138 832 warrants de souscription en circulation en juin 2022 car ceux-ci ne sont pas exerçables étant donné que les prix d'exercice étaient supérieurs au cours de l'action.



NOTE 2: Condensé de la situation financière (bilan) ACTIF

(en milliers d’euros) Notes 30 juin, 2022

Revu 31 dec, 2021

Audité Actifs non courants: Goodwill 2,832 2,832 Autres immobilisations incorporelles 5.10 9,985 6,113 Terrains et bâtiments 52,860 52,673 Autres immobilisations corporelles 3,952 4,307



Investissement comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence



1,997 1,920 Autres créances à long terme 1,634 2,408 Actifs d’impôts différés 4,793 5,933 Autres actifs financiers 514 404 Total des actifs non courants 78.567 76,590 Actifs courants : Stocks 30,232 25,951 Créances commerciales 44,682 38,924 Autres créances, charges différées et produits à recevoir 8,254 6,417 Autres actifs financiers 135 201 Trésorerie et équivalents de trésorerie 60,946 72,144 Total des actifs courants 144,249 143,637 Total des actifs 222,816 220,227 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(en milliers d’euros) Notes 30 juin, 2022

Revu 31 dec, 2021

Audité Fonds propres : Capital 8,772 8,772 Réserves 173,694 170,570 Actions propres -17,447 -17,776 Total des réserves consolidées 156,247 152,794 Différences de conversion 1,306 751 Fonds propres imputables aux actionnaires de la société mère 166,325 162,317 Intérêt minoritaire - Total des fonds propres 5.4 166,325 162,317 Provisions à long terme 1,636 1,502 Impôts différés passifs 13 11 Dettes financières à long terme 5.11 12,931 13,554 Autres dettes à long terme 5.12 581 1,825 Passif à long terme 15,161 16,892 Part des dettes financières à court terme 5.11 3,839 3,728 Dettes commerciales 11,094 10,497 Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales 7,315 10,658 Impôt sur le revenu à payer 2,668 2,586 Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés



5.6 16,414 13,549 Passif à court terme 41,330 41,018 Total des fonds propres et du passif 222,816 220,227 NOTE 3: condensé de l’état des flux de trésorerie Notes 1H22

Revu 1H21

Revu Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles



Bénéfice net, part du groupe 15,448 15,595



Ajustement pour: - Autres produits - - - Amortissements et dépréciation des immobilisations 3,362 3,443 - Rémunération sous forme d'actions et ESOP 5.4 474 125 - Provisions 134 61 - Impôts sur le revenu (+) / Gain (-) 1,864 -56 -Dépenses d’intérêt (+) / Produits (-) -1,496 58 -Part du résultat des entités comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence -77 -213 Ajustement pour les variations des éléments du fonds de roulement : -Stock -4,281 -2,153 -Créances commerciales -4,984 -9,118 -Autres créances, charges différées et produits à recevoir -1,064 -1,398 -Dettes commerciales 598 1,690 -Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales



-3,155 664 -Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés 2,866 4,777 -Différences de conversion 1,473 -242 Trésorerie générée par les opérations 11,162 13,233 Impôts sur les revenus payés 5.7 -1,725 88 Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 9,437 13,321 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement Achat d'actifs incorporels -4,462 -133 Achat d'actifs corporels (terrains et bâtiments et autres actifs corporels) -1,250 -591 Cession d'actifs corporels - - Acquisitions d’entreprises - - Autres actifs financiers -97 -1 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5,809 -725 Flux de trésorerie provenant des activités de financement Remboursements d’emprunts 5.11 -546 -521 Produits des nouveaux emprunts - - Paiement des dettes de location -1,357 -1,324 Intérêts payés -377 -231 Intérêts reçus 6 68 Dividende reçu d’une entreprise détenue 32 - Dividende payé – acompte sur dividende - - Dividend payé – dividende final -13,402 -6.699 Autre affectation - - Acquisition / vente d’actions propres 5.4 - - Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement -15,644 -8,707 Augmentation / Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -12,016 3,889 Différence de change nette (incluse dans l'augmentation nette de la trésorerie en 2021) 818 364 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 72,144 52,668 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 60,946 56,921 NOTE 4: condonsé de l’état des variations des capitaux propres (en milliers d’euros) Capital Réserves Actions propres Ecarts de conversion monétaire Fonds propres, part du groupe Intérêts sans contrôle Total des fonds propres Solde au 1ier janvier, 2021 8,772 149,309 -17,835 276 140,522 - 140,522 Total du résultat global de la période 15,595 15,595 Acquisition de la participation minoritaire 199 199 Paiements en actions 15,595 199 15,794 15,794 Acquisition/Ventes d’actions propres 125 125 125 Dividende final 59 59 59 Acompte sur dividend -6,699 -6,699 -6,699 Autre affectation - - Total du résultat global de la période -63 - -63 Solde au 30 juin, 2021 8,772 158,267 -17,776 475 149,739 - 149,739 (en milliers d’euros) Capital Réserves Actions propres Ecarts de conversion monétaire Fonds propres, part du groupe Intérêts sans contrôle Total des fonds propres Solde au 1ier janvier, 2022 8,772 170,570 -17,776 751 162,317 162,317 Total du résultat global de la période 15,448 15,448 15,448 Acquisition de la participation minoritaire 933 555 1,488 Paiements en actions 16,381 555 16,936 16,936 Acquisition/Ventes d’actions propres 474 474 474 Dividende final -329 329 - - - - Acompte sur dividend -13,402 - - -13,402 - -13,402 Autre affectation Total du résultat global de la période Solde au 30 juin, 2022 8,772 173,694 -17,447 1,306 166,325 166,325 NOTE 5: notes concernant les états financiers consolidés NOTE 5.1: BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS Les états financiers consolidés du Groupe EVS pour la période de 6 mois close le 30 juin 2022 sont établis et présentés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), telles qu'adoptées pour être utilisées dans l'Union européenne. Le cadre et les normes comptables adoptés par la Commission européenne sont accessibles via le lien suivant sur le site internet : http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_en.htm. Les états financiers intermédiaires résumés du Groupe pour la période de 6 mois close le 30 juin 2022 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 19 août 2022. Ce rapport intermédiaire n'explique que les événements et transactions significatifs pour une compréhension de l'évolution de la situation financière et de l'information financière depuis la dernière période de déclaration annuelle et doit donc être lu conjointement avec les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les états financiers intermédiaires résumés sont préparés sur une base de continuité d'exploitation base. NOTE 5.2.1: POLITIQUES ET MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES Ces états financiers intermédiaires résumés ont été préparés conformément à la norme IAS 34 Information financière intermédiaire, telle que publiée par l'IASB et telle qu'adoptée par l'UE. Les principes et méthodes comptables adoptés pour la préparation des états financiers consolidés IFRS de la Société sont cohérents avec ceux appliqués dans les états financiers consolidés 2021. Les règles et méthodes comptables IFRS de la Société sont disponibles dans le rapport annuel 2021 sur www.evs.com, à l'exception de la règle comptable sur les immobilisations incorporelles qui intègre pour la première fois la capitalisation des frais de développement (voir note 5.10) ainsi que la nouvelle, les normes IFRS amendées ou révisées et les interprétations IFRIC en vigueur depuis le 1er janvier 2022, qui sont listées ci-dessous : Amendement à IFRS 16 Contrats de location : Concessions de loyers liées au COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er avril 2021).

Concessions de loyers liées au COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er avril 2021). A mendements à IAS 16 Immobilisations corporelles : Produits avant utilisation prévue (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022).

Produits avant utilisation prévue (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022). Amendements à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels : Contrats déficitaires — Coût d'exécution d'un contrat (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022).

Contrats déficitaires — Coût d'exécution d'un contrat (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022). Amendements à IFRS 3 Regroupements d'entreprises : Référence au Cadre Conceptuel (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022).

Référence au Cadre Conceptuel (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022). Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2022.



L'adoption de ces normes nouvelles, amendées ou révisées n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe. NOTE 5.2.2: JUGEMENTS ET GUIDANCE L'impact de la guerre en Ukraine sur nos activités



Compte tenu de la nature et de la localisation de ses opérations et du fait qu'EVS n'a actuellement pas d'activités en Russie ni en Ukraine ou avec des sociétés russes, la Société ne prévoit pas d'impact majeur du conflit ukrainien sur ses activités. L’impact de la volatilité actuelle du marché et des évolutions macroéconomiques



Les impacts de la volatilité actuelle du marché et des développements macroéconomiques ont été pris en compte par la Société pour évaluer les effets potentiels sur la performance financière d’EVS et la valorisation de ses actifs et passifs. En particulier, les hypothèses clés utilisées dans le calcul des obligations postérieures à l’emploi ont été revues pour garantir une évaluation correcte au 30 juin 2022. NOTE 5.3: INFORMATION SECTORIELLE D'un point de vue opérationnel, la société est intégrée verticalement avec la majorité de son personnel situé au siège en Belgique, y compris les départements R&D, production, marketing et administration. Cela explique pourquoi la majorité des investissements et des coûts se situent au niveau de la maison mère belge. Les ressources sécurisant les interactions avec les clients, telles que les profils de vente, d'exploitation et de support, sont principalement embauchées dans les régions respectives. Les filiales étrangères sont principalement des bureaux de vente et de représentation. Le principal décideur opérationnel, en tant que comité exécutif, examine les résultats d'exploitation, les plans d'exploitation et prend les décisions d'allocation des ressources à l'échelle de l'entreprise. Les revenus liés aux produits de même nature (équipements de production audiovisuelle numérique) sont réalisés par des équipes commerciales polyvalentes. Le reporting interne de la société est le reflet de l'organisation opérationnelle précitée et se caractérise par une forte intégration des activités de la société. Par conséquent, la société est composée d'un segment selon la définition IFRS 8, et le compte de résultat consolidé du groupe reflète ce segment unique. Tous les actifs à long terme sont situés dans la société mère EVS Broadcast Equipment SA en Belgique. La société ne propose qu'un seul type de solution : des solutions basées sur des flux de travail sans bande avec une architecture modulaire cohérente. C'est le produit d'EVS. Il n'y a pas d'autres catégories importantes d'entreprises, que ce soit individuellement ou dans l'ensemble. En effet, des modules identiques peuvent répondre aux besoins de marchés différents. Nos clients eux-mêmes sont souvent multi-marchés. Fournir des informations pour chaque module n'est donc pas pertinent pour le SVE. Au niveau géographique, nos activités sont réparties dans les régions suivantes : Asie-Pacifique (« APAC »), Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMEA ») et Amérique (« NALA »). Cette division suit l'organisation des services commerciaux et de support au sein du groupe, qui opèrent dans le monde entier. Une quatrième région est dédiée aux événements mondiaux (« locations de grands événements »). La société apporte des informations complémentaires avec une présentation du chiffre d'affaires par pilier de marché : « Live Service provider », « Live Audience Business » et « Big Event Rentals » pour les contrats de location liés aux grands événements sportifs. Enfin, les ventes sont présentées par nature : systèmes et services. 5.3.1. INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DESTINATION Le chiffre d’affaires peut être présenté par pilier de marché: “Live Service provider”, “Live Audience Business” et “Big event rentals”. La maintenance et le service après-vente sont inclus dans la solution complète proposée aux clients. Chiffre d’affaires (en milliers d’euros) 1H22 1H21 % 1H22/1H21 Live Audience Business 26,291 30,614 -14.1% Live Service Provider 35,718 26,655 34.0% Big event rentals 5,663 4,510 25.6% Chiffre d’affaires total 67,672 61,779 9.5% 5.3.2. INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR POSITION GÉOGRAPHIQUE Les activités sont réparties en trois régions : Asie-Pacifique (APAC), Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amériques. En plus, nous identifions les locations pour grands événements (Big Event Rentals). Chiffre d’affaires par période (en milliers d’euros) APAC



hors événements EMEA



hors événements Ameriques



hors événements Big Event Rentals TOTAL Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 7,674 28,657 25,678 5,663 67,672 Evolution par rapport au premier semestre (%) -18.2% -10.8% 63.0% 25.6% 9.5% Variation par rapport au 1H20 (%) à taux de change constant -18.2% -10.8% 47.9% 25.6% 5.7% Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 9,379 32,133 15,757 4,510 61,779 Le chiffre d'affaires réalisé en Belgique (pays d'origine de la société) avec des clients externes représente moins de 5% du chiffre d'affaires total de la période. Au cours des 12 derniers mois, le groupe a réalisé des revenus significatifs avec des clients externes (selon la définition de la norme IFRS 8) dans deux pays : les États-Unis (Amériques, 43,8 millions EUR au cours des 12 derniers mois) et l'Espagne (13, 8 millions au cours des 12 derniers mois). 5.3.3. INFORMATIONS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE Les recettes peuvent être présentées par nature : Chiffre d’affaires (en miliers d’euros) 1H22 1H21 % 1H22/1H21 Vente d’équipements 53,789 52,733 2.0% Autres services 13,883 9,046 53.5% Chiffre d’affaires total 67,672 61,779 9.5% Les autres services comprennent le conseil, les installations, la gestion de projet, la formation, la maintenance et le support à distance. Les contrats de travaux en cours ("WIP") sont inclus dans les deux catégories.

Les ventes d'équipements sont comptabilisées à un moment donné tandis que les autres services sont comptabilisés au fil du temps. 5.3.4. INFORMATIONS SUR LES GROS CLIENTS Sur les 6 derniers mois, aucun client externe de l'entreprise n'a représenté plus de 10% du chiffre d'affaires (il en était de même pour la même période en 2021). NOTE 5.4: TITRES DE PARTICIPATION Le nombre d'actions propres a évolué comme suit au cours de la période, ainsi que les warrants en circulation. 2022 2021 Nombre d’actions propres au 1er janvier 925,140 928,207 Acquisition d’actions propres sur le marché - - Vente d’actions propres sur le marché - - Affectation aux plans de participation des employés aux bénéfices -17,126 -3,067 Vente liée au plan d'actionnariat des employés (ESOP) et autres transactions - - Nombre d'actions propres au 30 juin 908,014 925,140 Bons de souscription en circulation au 30 juin 455,682 325,832 Au 1ier semestre 2022, le Groupe n'a pas procédé à des rachats d'actions propres en bourse. Aucune action n'a été utilisée pour satisfaire l'exercice de bons de souscription par les employés. L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 17 mai 2022 a approuvé l'attribution de 17 126 actions aux salariés d'EVS (attribution de 56 actions à chaque salarié au prorata de leur durée d'occupation effective ou assimilée en 2021) en récompense de leur contribution à les succès du groupe. La charge comptabilisée dans le compte de résultat consolidé s'élève à 329 kEUR pour la période de six mois close le 30 juin 2022. NOTE 5.5: DIVIDENDES L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2022 a approuvé le paiement d'un dividende brut total de 1,50 EUR par action au titre de l'année 2021. (en milliers d’euros) # Coupon Date de déclaration 2022 2021 - Dividende final de 2020 (EUR 0.50 par action moins les actions propres) 30 May 2021 - 6,699 - Accompte sur dividende de 2021 (EUR 0.50 par action moins les actions propres) 31 Nov.2021 - 6,701 - Ddividende final de 2021 (EUR 1.00 par action moins les actions propres) 32 May 2022 13,402 Total des dividends payés 13,402 13,400 EVS a mis en œuvre la politique de dividende annoncée fin 2021 en distribuant un acompte sur dividende pour 2021 en novembre 2021 de EUR 0,50 par action et un dividende final de EUR 1,00 par action pour 2021. Le dividende total de EUR 1,50 par action comprend un dividende exceptionnel de EUR 0,50 par action. Une dividende exceptionnelle pour honorer les engagements passés en matière de distribution de dividendes. Une nouvelle orientation en matière de dividendes a été publiée début 2022 et se présente comme suit : En € par action par année fiscal 2022 2023 2024 Dividende de base 1,10 1,10 1,10 Dividende exceptionelle additionelle 0,50 0,00 0,00 Dividende total 1,60 1,10 1,10 NOTE 5.6: AUTRES PRODUITS (OU CHARGES) FINANCIERS NETS (en milliers d’euros) 1H22 1H21 Variation de la juste valeur des instruments financiers -169 -7 Résultats des opérations de change 1,955 268 Autres résultats financiers 153 61 Autres produits (ou charges) financiers nets 1,939 322 La monnaie fonctionnelle d'EVS Broadcast Equipment SA ainsi que de toutes ses filiales est l'euro, à l'exception de la filiale EVS Inc., dont la monnaie fonctionnelle est le dollar américain et d'Axon Digital Design LTD. filiale dont la monnaie fonctionnelle est le GBP (jusqu'en mars 2022, date à laquelle la monnaie fonctionnelle est également devenue l'euro). La monnaie de présentation des états financiers consolidés du groupe EVS est l'euro. Pour plus d'informations sur les taux de change, voir également la note 5.9. L'augmentation du résultat de change s'explique par l'appréciation de l'USD et de la GBP par rapport à l'Euro. Les justes valeurs estimées des actifs et passifs financiers sont égales à leurs justes valeurs comptables au bilan. Depuis 2022, EVS mesure systématiquement l'exposition anticipée du groupe au risque de change transactionnel, principalement lié au risque EUR/USD. Étant donné que le groupe a une position « longue » en USD et sur la base des prévisions de revenus, EVS couvre les entrées nettes futures en USD par des contrats de change à terme ou optionnels. La variation de la juste valeur des contrats de change est enregistrée directement au compte de résultat (autres résultats financiers) puisque le Groupe n'applique pas la comptabilité de couverture sur ces transactions. Les techniques d'évaluation utilisées reposent principalement sur les taux au comptant, les taux à terme et les courbes de taux d'intérêt. Au 30 juin 2022, le groupe détient des contrats d'options de change EUR/USD pour un montant notionnel total de 9 millions USD avec des échéances mensuelles entre juillet 2022 et juin 2023 à un taux de change moyen EUR/USD de 1,0435. La juste valeur de ces instruments financiers au 30 juin 2022 s'élève à EUR -0,1 million. NOTE 5.7: IMPÔTS SUR LE REVENU (en milliers d’euros) 1H22 1H21 - Impôt courant sur le revenu (charge) -722 494 - Impôt différé sur le revenu (charge) -1.142 -438 Total -1,864 56 La charge d'impôts sur les bénéfices a augmenté au cours du premier semestre 2022 par rapport à la même période de 2021, principalement suite à d'importantes latences fiscales impactant l'assiette fiscale 2021. Le taux d'imposition effectif pour la période close le 30 juin 2022 est de 10,8 % (-0,4 % pour la même période en 2021). L'évolution du taux d'imposition effectif s'explique principalement par : L'augmentation de l'impôt courant principalement due à la hausse des bénéfices imposables. Il faut noter qu'au premier semestre 2021, un dégrèvement fiscal de 0,7 million d'euros a été perçu ; et

L'augmentation des charges d'impôts différés due au bénéfice avant impôt élevé impactant la perte fiscale récupérable pour 1,2 million EUR ainsi que l'annulation d'autres différences temporelles. NOTE 5.8: EFFECTIF (en équivalents temps plein) Au June 30 2022 594 2021 542 Variation +52 NOTE 5.9: TAUX DE CHANGE Le principal taux de change qui influence les comptes financiers consolidés est USD/EUR et GBP/EUR qui a été pris en compte comme suit : Taux de change USD/EUR Moyenne 1H Au June 30 2022 1.0937 1.0387 2021 1.2049 1.1884 Variation -9.23% -12.60% Taux de change GBP/EUR Moyenne 1H Au June 30 2022 0.8420 0.8582 2021 0.8682 0.8580 Variation -3.02% 0.02% NOTE 5.10: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES En 2022, les immobilisations incorporelles ont augmenté de 3,9 millions d'euros sous la forme d'un mouvement net d'une capitalisation des coûts de développement internes de 4,5 millions d'euros moins des amortissements sur six mois de 0,6 million d'euros. Au début de la période, le Groupe a identifié des projets de développement internes qui, pour la première fois dans l'histoire d'EVS Broadcast Equipment, remplissaient toutes les conditions pour être capitalisés selon IAS 38 Immobilisations incorporelles. Cette capacité survient après la mise en œuvre d'analyses de rentabilisation approfondies, où la R&D, ainsi que les départements des solutions et des ventes, effectuent un exercice de bout en bout dans lequel les objectifs, les coûts, l'analyse du marché et le rendement sont clairement identifiés. Ces projets de développement internes consistent en des logiciels qui seront commercialisés à la fin de la période de développement (le retour sur investissement attendu est prévu en 2024). La direction a effectué une évaluation liée aux projets de développement interne et a conclu que : Il est techniquement possible d'achever le développement de ces logiciels afin qu'ils soient disponibles à la vente ;

Le Groupe a l'intention d'achever le développement du logiciel afin de le commercialiser ;

Le Groupe est en mesure de vendre le logiciel une fois le développement terminé ;

Les avantages économiques futurs de la vente du logiciel ont été identifiés et dépassent les coûts de développement budgétés ;

Le Groupe s'est assuré les ressources financières nécessaires ainsi que les ressources techniques internes (et externes) pour achever le développement du logiciel en vue de le commercialiser ; et

Les nouveaux processus établis permettent au Groupe de mesurer de manière fiable les dépenses attribuables au développement du logiciel et donc, attribuables au coût des immobilisations incorporelles. Les coûts capitalisés au cours des six premiers mois de 2022 comprennent principalement les frais de personnel interne et les frais de consultants externes. Ces coûts ne sont liés qu'à la phase de développement. Mise à jour de la politique comptable 2.11 relative aux actifs incorporels (la politique comptable suivante remplacera la politique comptable des actifs incorporels dans le rapport annuel 2021). 2.11. IMMOBILISATION INCORPORELLES Immobilisations incorporelles acquises séparément Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée qui sont acquises séparément sont comptabilisées au coût moins le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur. La durée d'utilité estimative et la méthode d'amortissement sont revues à la fin de chaque période de présentation de l'information financière, l'incidence de tout changement d'estimation étant comptabilisée de façon prospective. Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée qui sont acquises séparément sont comptabilisées au coût moins les pertes de valeur cumulées. Immobilisations incorporelles générées en interne – dépenses de recherche et développement Les dépenses relatives aux activités de recherche sont comptabilisées en charges dans la période au cours de laquelle elles sont encourues. Une immobilisation incorporelle générée en interne issue du développement (ou de la phase de développement d'un projet interne) est comptabilisée si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont démontrées : La faisabilité technique de l'achèvement de l'immobilisation incorporelle afin qu'elle soit disponible pour utilisation ou vente

L'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre

La capacité d'utiliser ou de vendre l'immobilisation incorporelle

Comment l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables

La disponibilité de ressources techniques, financières et autres adéquates pour achever le développement et utiliser ou vendre l'immobilisation incorporelle

La capacité à évaluer de manière fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement Lorsqu'il n'est pas possible de faire une distinction fiable entre les frais de recherche et de développement, les frais sont considérés comme étant de la recherche et, par conséquent, ces frais ne sont pas qualifiés d'immobilisations incorporelles générées en interne. Le montant initialement comptabilisé pour les immobilisations incorporelles générées en interne correspond à la somme des dépenses encourues à compter de la date à laquelle l'immobilisation incorporelle satisfait pour la première fois aux critères de comptabilisation énumérés ci-dessus. Lorsqu'aucune immobilisation incorporelle générée en interne ne peut être comptabilisée, les dépenses de développement sont comptabilisées en résultat dans la période au cours de laquelle elles sont encourues. Après la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles générées en interne sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, sur la même base que les immobilisations incorporelles acquises séparément. Immobilisations incorporelles acquises lors d'un regroupement d'entreprises Les immobilisations incorporelles acquises lors d'un regroupement d'entreprises et comptabilisées séparément du goodwill sont comptabilisées initialement à leur juste valeur à la date d'acquisition (qui est considérée comme leur coût). Après la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles acquises lors d'un regroupement d'entreprises sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, sur la même base que les immobilisations incorporelles acquises séparément. Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité finie sont amorties linéairement sur la durée de leur durée d'utilité économique (3 ans pour les logiciels acquis à usage interne et entre 3 et 7 ans pour les autres immobilisations incorporelles) et font l'objet de tests de dépréciation chaque moment où il y a un signe de dépréciation de l'immobilisation incorporelle. Une immobilisation incorporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou lorsqu'aucun avantage économique futur n'est attendu de son utilisation ou de sa sortie. Les gains ou les pertes résultant de la décomptabilisation d'une immobilisation incorporelle, mesurés comme la différence entre le produit net de la cession et la valeur comptable de l'actif, sont comptabilisés en résultat lorsque l'actif est décomptabilisé. NOTE 5.11: DETTE FINANCIERE (en miliers d’euros) 2022 2021 Dette financière à long terme Prêts en banque 2,228 2,779 Dettes de location à long terme 10,703 10,775 Montant dû dans les 12 mois (présenté dans les passifs courants) Prêts en banque 1,100 1,095 Dettes de location à court terme 2,739 2,633 Dette financière totale (court et long terme) 16,770 17,282 La dette financière totale est remboursable comme suit: - dans l’année 3,839 3,728 - après un mais pas plus de cinq 9,350 9,673 - au-delà de cinq ans 3,581 3,881 Le 16 juin 2020, un nouvel emprunt de 5,5 millions d'euros a été négocié avec BNP Paribas Fortis afin de financer partiellement l'acquisition d'Axon. L'échéancier de remboursement prévoit un premier remboursement de 0,6 million d'euros au dernier trimestre 2020 et des versements annuels de 1,1 million d'euros entre 2021 et 2024 avec un remboursement final de 0,6 million d'euros en 2025 lorsque le prêt arrivera à échéance. En juin 2022, EVS a payé 0,6 million d'euros, intérêts inclus (le même montant a été payé au cours de la même période de 2021). Au cours des six premiers mois de 2022, la variation des dettes locatives comprend un remboursement de 1,4 million EUR (1,3 million EUR pour la même période en 2021), hors intérêts de 0,3 million EUR (0,2 million EUR pour la même période en 2021). Le 29 juin 2020, une ligne de crédit renouvelable de 5,0 millions EUR a été négociée avec la banque Belfius afin de financer partiellement l'acquisition d'Axon. Cette ligne de crédit amortissable prendra fin au plus tard le 30/06/2025. A ce jour, EVS n'a pas utilisé cette facilité de crédit. NOTE 5.12: AUTRES PASSIFS La variation des autres dettes de - 1,2 million EUR au cours du premier semestre 2022 provient de la mise à jour des principales hypothèses utilisées dans la détermination des engagements de retraite pour les régimes du Groupe en raison de la forte augmentation de l'inflation au cours de la période. Aucun nouveau rapport d'évaluation actuarielle au 30 juin 2022 n'a été fourni. Il a été demandé à notre actuaire AON de revoir le calcul au 31 décembre 2021 avec ces hypothèses mises à jour. Le passif net a été mis à jour et un calcul actuariel complet sera effectué à la fin de l'année. Les principaux changements dans les hypothèses sont les suivants : Les salaires augmentent avec le taux d'inflation réel de 2021 (5,71 %)

Le taux d'inflation LT passe de 1,90 % à 2,10 %

Augmentation des salaires de 2,10 % à 2,30 % (causée par l'augmentation du taux d'inflation)

Le taux actuariel passe de 1,15 % en janvier à 2,45 % aujourd'hui. NOTE 5.13: RISQUES ET INCERTITUDES Le groupe conclut des opérations sur dérivés, principalement des contrats de change à terme et à option, dans le but de sécuriser ses ventes et ses achats en devises étrangères contre les variations négatives de ces devises. Le groupe a un risque de change transactionnel résultant de ventes ou d'achats par des entités opérationnelles dans des devises autres que la monnaie fonctionnelle du groupe. Le risque de change est décrit en note 5.12.1. Les principaux instruments financiers du groupe, autres que les dérivés, comprennent les emprunts bancaires, les contrats de location financement et de location simple, la trésorerie et les dépôts à court terme. L'objectif de ces instruments financiers est de lever des fonds pour les opérations du groupe. Le groupe a d'autres instruments financiers tels que des débiteurs commerciaux et des créditeurs commerciaux, qui découlent directement de ses opérations. La politique du groupe est, et a toujours été, qu'aucune négociation d'instruments financiers ne doit être entreprise. Le risque de crédit est décrit en note 5.12.2. 5.13.1 RISQUE DE CHANGE Depuis 2022, EVS mesure systématiquement l'exposition anticipée du groupe au risque de change transactionnel sur six à dix-huit mois. Dans sa structure actuelle, l'exposition du groupe est principalement liée au risque EUR/USD. Le groupe facture tous ses clients en Euro, sauf aux Etats-Unis où les factures sont libellées en USD. La majorité des charges opérationnelles étant libellée en euro, le groupe a une position « longue » en USD, c'est-à-dire que l'ensemble des activités du groupe génère globalement un cash-flow net positif en USD. Sur la base des prévisions et en fonction des conditions de marché, le groupe couvre une partie du risque de change sur les flux futurs nets estimés, principalement au travers de contrats de change à terme et d'options. EVS n'applique pas la comptabilité de couverture selon IAS 39 pour ces transactions. Les contrats de change sont réévalués à chaque clôture à leur valeur de marché. Le gain ou la perte de change généré est enregistré dans le compte « Autres produits/(charges) financiers nets » du compte de résultat consolidé. Les techniques d'évaluation utilisées reposent principalement sur les taux au comptant, les taux à terme et les courbes de taux d'intérêt. Au 30 juin 2022, le groupe détient des contrats d'options de change EUR/USD pour un montant notionnel total de 9 millions USD avec des échéances mensuelles entre juillet 2022 et juin 2023 à un taux de change moyen EUR/USD de 1,0435. La juste valeur de ces instruments financiers au 30 juin 2022 s'élève à EUR -0,1 million. 5.13.2 RISQUE DE CREDIT Le risque de crédit est contrôlé et revu régulièrement par la direction. Les créances clients sont constituées d'un grand nombre de clients, répartis sur de nombreuses zones géographiques. L'évolution du risque de crédit est suivie en permanence. Au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021, il est supposé que les valeurs comptables de ces créances clients sont l'estimation la plus appropriée de la juste valeur de ces actifs. Le risque de crédit sur les instruments financiers est limité car les contreparties sont des institutions financières bénéficiant de notations de crédit élevées attribuées par des agences de notation internationales. Au 30 juin 2022, le montant maximum que le groupe pourrait avoir à payer si ces garanties étaient appelées est de 0,8 million d'euros (similaire à 0,8 million d'euros en décembre 2021). 5.13.3 JUSTES VALEURS DES INSTRUMENTS FINANCIERS Les justes valeurs estimées des actifs et passifs financiers sont égales à leur juste valeur comptable au bilan compte tenu (i) de leur échéance courte ou (ii) du fait que le taux d'intérêt applicable est en ligne avec les conditions de marché. NOTE 5.14: EVENEMENTS POSTERIEURS EVS a annoncé le 19 août la signature d'un important contrat (plus de 50 millions de dollars) sur une période de 10 ans avec un client clé en Amérique du Nord. Il n'y a pas eu d'autres événements ultérieurs susceptibles d'avoir un impact significatif sur le bilan ou le compte de résultat d'EVS. NOTE 5.15: RISQUES ET INCERTITUDES Investir dans le stock d'EVS comporte des risques et des incertitudes. Les risques et incertitudes relatifs au reste de l'année 2022 sont similaires aux risques et incertitudes qui ont été identifiés par la direction de la société et qui sont listés dans le rapport de gestion du rapport annuel (disponible sur www.evs.com). En termes de nouveaux risques survenus depuis le rapport annuel de 2021, nous soulignons les impacts potentiels suite à la guerre en Ukraine. La guerre n'a pas seulement un impact sur les flux de revenus en Russie et en Ukraine, car EVS suit attentivement et respecte les sanctions en vigueur. Cela a également un impact potentiel sur l'approvisionnement en composants fournis par cette région. NOTE 5.16: TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES Au cours du 1ier semestre de 2022, les membres du management exécutif considérés comme des parties liées ont reçu un montant total de 905.549 EUR (646.765 pour la même période au 1S2021). L'augmentation s'explique principalement par les membres supplémentaires en 2022. Rapport du commissaire aux comptes sur les données comptables présentées dans le communiqué semestriel de la société EVS Broadcast Equipment SA Nous avons comparé les données comptables présentées dans le communiqué de presse semestriel d'EVS Broadcast Equipment SA avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2022. Nous confirmons que ces données comptables ne présentent pas d'écarts significatifs avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés. États financiers. Nous avons publié un rapport d'examen limité sur ces états financiers consolidés intermédiaires résumés, dans lequel nous déclarons que, sur la base de notre examen limité, rien n'a été porté à notre attention qui nous porte à croire que ces états financiers consolidés intermédiaires résumés ne sont pas établis, dans tous leurs aspects, conformément à la norme IAS 34 Information financière intermédiaire, telle qu'adoptée pour être utilisée dans l'Union européenne. Liège, August 19, 2022 Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises SCRL

Statutory auditor

Representé par Carlo-Sébastien D’Addario

Partner

* Acting on behalf of a SRL Ref: 23CSD0014 Certification des personnes responsables Serge Van Herck, CEO*

Veerle De Wit, CFO* Certifient que, sur la base de leurs connaissances, a) les états financiers condensés, préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne, présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière et les résultats d'exploitation de l'émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation, b) le rapport des administrateurs présente fidèlement les événements importants et les transactions entre parties liées des six premiers mois de 2021, y compris leur impact sur les états financiers condensés, ainsi qu'une description des risques et incertitudes existants pour les mois restants de l'exercice. * actant pour le compte d'un SRL Pièce jointe Communiqué de presse au format PDF

Toute l'actualité sur EVS BROADCAST EQUIPMENT SA 06:31 EVS publie ses résultats du 1er semestre 2022 GL 19/08 Evs decroche un contrat de plus de 50mio$ porté par l'intérêt croissant des géants du n.. GL 19/08 Evs decroche un contrat de plus de 50mio$ porté par l'intérêt croissant des géants du n.. GL 19/08 EVS Broadcast Equipment SA signe un contrat de 10 ans d'une valeur de plus de 50 millio.. CI 10/06 BOURSE DE PARIS : Tiens, les prix montent ! 10/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Schneider, Eutelsat, Legrand, Vicat, Signify, Ageas, Holcim, IT.. 26/05 EVS BROADCAST EQUIPMENT SA : Détachement de dividende final FA 20/05 Mise à jour des activités d'evs q1 2022 - poursuite d'une dynamique forte GL 20/05 Mise à jour des activités d'evs q1 2022 - poursuite d'une dynamique forte GL 20/05 Evs invite ses actionnaires à une assemblée générale extraordinaire reportee au 7 juin .. GL Recommandations des analystes sur EVS BROADCAST EQUIPMENT SA 10/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Schneider, Eutelsat, Legrand, Vicat, Signify, Ageas, Holcim, IT..