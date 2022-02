EVS publie ses résultats pour 2021 24/02/2022 | 06:31 Envoyer par e-mail :

Information réglementée et privilégiées — Communiqué de presse sur les résultats annuels

EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) EVS publie ses résultats pour 2021 Recettes et carnet de commandes à un niveau record Performance pour l’exercice 2021 Excellent résultat en termes de recettes, de 137,6 millions d’euros (+56% par rapport à l’année précédente ou +53% par rapport à l’année précédente à taux de change constant). Solide performance de la marge brute qui s’établit à 69,6% (+3,1Pts) malgré les conditions difficiles du marché des composants. Les dépenses d’exploitation atteignent 58,7 millions d’euros : une croissance de 11% par rapport à 2020. Bénéfice net de 34,9 millions d’euros, en hausse de 386% par rapport à l’année précédente, notamment grâce à l’augmentation des recettes. En plus de ce qui précède, le nombre record de commandes enregistrées en 2021 se traduit par un carnet de commandes de 63,9 millions d’euros (+19% par rapport à l’année précédente), ce qui laisse présager une année 2022 prometteuse.

Dividendes EVS propose un dividende brut de base pour l’année 2021 de l’ordre de 1,00 EUR par action. Par ailleurs, EVS souhaiterait honorer ses intentions passées en termes de distribution de dividendes (intention de distribuer 1,00 EUR par action par année pour la période allant de 2018 à 2021). Par conséquent, après des conditions de marché difficiles en 2020, liées à la pandémie, EVS propose exceptionnellement de distribuer un dividende brut supplémentaire : Un premier dividende brut exceptionnel de 0,50 EUR par action en Mai 2022** Un second dividende brut exceptionnel de 0,50 EUR par action en Mai 2023*, ** Pour les 3 années suivantes, EVS propose de renouveler sa politique de dividende. Une proposition sera présentée à l’assemblée générale des actionnaires. Notre ambition est de distribuer un dividende brut total de 1,10 EUR par action pendant la période 2022-2024*,**

En € par année fiscale par action FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 Dividende de base 1,00 1,10 1,10 1,10 Dividende additionnel exceptionnel 0,50 0,50 0,00 0,00 Dividende total 1,50 1,60 1,10 1,10 *sujet aux conditions de marché

**sujet à l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires Performance au 2e semestre Recettes de 75,8 millions d’euros (+56% par rapport à l’année précédente) Solide performance de la marge brute qui s’établit à 70,3% (+5,3Pts par rapport à 65,0% au 2e semestre 2020). Les dépenses d’exploitation, qui atteignent 31,6 millions d’euros, augmentent de 8% par rapport au deuxième semestre de 2020 : un investissement maîtrisé dans la croissance future. EBIT de 21,7 millions d’euros (marge de 28,6%) et bénéfice net de 19,3 millions d’euros.

Perspectives Tous les indicateurs de l’entreprise sont au vert pour assurer le succès en 2022 Perspectives financières pour l’année 2022 Nous entamons l’année 2022 avec le carnet de commandes le plus élevé de l’histoire d’EVS, soit 63,9 millions d’euros (+19% en glissement annuel), dont : 41,8 millions d’euros seront comptabilisés en recettes en 2022 (+34% par rapport à l’année précédente et hors locations liées à de grands événements). 9,2 millions d’euros seront comptabilisés en recettes en 2022 pour les locations liées à de grands événements (contre 12,9 millions d’euros à la fin de 2020). 12,9 millions d’euros seront comptabilisés en recettes en 2023 et au-delà (+32% en glissement annuel) ;

Nous prévoyons que le chiffre d’affaires pour 2022 se situera dans une fourchette de 125 à 140 millions d’euros, sur la base des indicateurs actuels. EVS constate une augmentation de l’impact des pénuries mondiales dans la chaîne d’approvisionnement des composants électroniques, ce qui pourrait avoir une incidence sur notre génération de revenus.

Les dépenses d’exploitation poursuivront leur croissance (une croissance entre 5% et 10% est prévue), en raison de l’inflation et des recrutements supplémentaires nécessaires pour poursuivre et alimenter notre croissance. L’évolution de l’inflation peut potentiellement avoir un impact sur cette évaluation. CHIFFRES CLÉS Non vérifiés En millions d’euros, sauf le bénéfice par action exprimé en euros



Vérifiés 2S21 2S20 2S21/2S20 2021 2020 2021/2020 75,8 48,5 27,3 Chiffre d’affaires 137,6 88,1 49,5 53,2 31,6 21,6 Bénéfices bruts 95,8 58,6 37,2 70,3% 65,0% +5,3Pts Marge brute (%) 69,6% 66,5% +3,1Pts 21,7 2,4 19,3 Résultat d’exploitation — EBIT 37,1 5,7 31,4 28,6% 4,9% +23,7Pts Marge d’exploitation — EBIT (%) 27,0% 6,4% +20,6Pts 19,3 3,9 15,4 Bénéfice net (part du groupe) 34,9 7,2 27,7 1,44 0,29 1,15 Résultat de base par action (part du groupe) 2,60 0,53 2,07 COMMENTAIRES Serge Van Herck, CEO, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants envers les membres des équipes d’EVS, nos clients et nos partenaires de distribution dans le monde entier, qui tous ont contribué à la réalisation de ces résultats financiers aussi solides en 2021. Une partie de notre progression est liée à un effet de rattrapage commercial après une année 2020 difficile dans le contexte de la pandémie de Covid, les Jeux olympiques et l’Euro ayant été reportés de 2020 à 2021. La majeure partie de notre progression s’explique par une croissance accélérée des recettes issues de nos trois piliers de solutions : LiveCeption, MediaCeption et Media Infrastructure. Nous sommes heureux de constater que la stratégie PLAY Forward que nous avons définie début 2020 génère la croissance attendue sur nos deux segments de clients. Après une année 2020 marquée par un ralentissement important lié au Covid, nos clients LSP (Live Service Providers) ont augmenté leurs investissements en 2021 ; nombre d’entre eux accélèrent désormais la mise à niveau de leur infrastructure EVS LiveCeption existante, en bénéficiant de notre dernière génération de serveurs XT-VIA et de notre nouvelle télécommande LSM VIA. Les recettes générées par nos clients LAB (Live Audience Business) continuent d’augmenter année après année. Notre produit MediaCeption, qui offre une solution de pointe en matière de gestion des actifs de production, gagne de plus en plus de parts de marché dans les environnements de grands studios. En ce qui concerne les acquisitions, nous avons encore renforcé notre expérience en matière d’intégration en opérant une intégration complète et réussie de la plus grande acquisition que nous ayons jamais réalisée, en mai 2020 (Axon). Notre pilier de solution Media Infrastructure est le fruit de cette acquisition. Avec un portefeuille de solutions, un pipeline d’opportunités et un volume de commandes en pleine expansion, nous sommes convaincus que notre pilier Infrastructure Média continuera lui aussi à contribuer à la croissance de nos recettes à l’avenir. La longue liste des prix que nous avons reçus dans le domaine de la technologie en 2021 (notamment pour notre service XtraMotion basé sur le cloud LiveCeption et pour notre nouvelle solution de routage IP/SDI MediaInfra Strada) démontre le niveau d’innovation que nous continuons à apporter à nos clients dans le monde entier. Je suis fier de dire que nous continuons, comme jamais auparavant, à offrir à nos clients un « retour sur émotions ». Nous les aidons à produire des émotions, pour des milliards de personnes, chaque jour, partout dans le monde. Et je peux affirmer avec joie que nous venons d’y parvenir à nouveau avec succès, en permettant la production en direct du Super Bowl aux États-Unis et en aidant nos clients, en qualité de détenteurs de droits, à couvrir les Jeux olympiques d’hiver en Chine ! Veerle De Wit, directrice financière, a commenté les résultats et les perspectives : « Notre performance au second semestre est restée aussi forte que celle du 1er semestre 2021. Notre activité a continué à afficher d’excellents chiffres, tant du point de vue des prises de commandes que du point de vue des recettes. Le carnet de commandes n’a jamais été aussi prometteur, et il nous place en bonne position pour l’année 2022. Nous restons néanmoins prudents, car l’impact de la pénurie de composants électroniques s’accentue dans le monde entier. Les dépenses d’exploitation devraient continuer à augmenter, notamment en raison de la hausse

de l’inflation (nous restons vigilants quant à l’évolution de la situation), et des recrutements supplémentaires auxquels nous allons procéder. Il est important pour nous de poursuivre et d’alimenter notre future croissance. La pénurie du marché des composants a non seulement un impact sur les délais de livraison, mais aussi sur les coûts de nos ventes. La maîtrise de nos coûts de production demeurera un sujet d’attention pour l’année 2022. » Chiffre d’affaires du 2e semestre et de l’exercice 2021 2S21 2S20 %2S21

/2S20 Chiffre d’affaires — en millions d’euros 2021 2020 % 2021/

2020 75,8 48,5 56,2% Total déclaré 137,6 88,1 56,2% 75,5 48,5 55,7% Total à taux de change constant 134,8 88,1 53,0% 66,4 48,4 37,2% Total à taux de change constant et hors locations liées à de grands événements 121,2 86,8 39,6% Résultats globaux du second semestre 2021

Les recettes demeurent solides, conformément à la tendance constatée au premier semestre de 2021. Au total, au deuxième semestre de 2021, les recettes progressent de 27,3 millions d’euros pour atteindre 75,8 millions d’euros (+56 % par rapport à l’année précédente et +37% à taux de change constant et hors locations liées à de grands événements).



Aux côtés de nos solides résultats en termes de recettes, le deuxième semestre de 2021 a également été marqué par une forte performance en termes de bénéfices. La marge brute consolidée s’est élevée à 70,3%, contre 65,0% au second semestre 2020 (compte tenu d’une année de locations liées à de grands événements). Au second semestre 2021, nous sommes parvenus à limiter l’impact sur les coûts de la pénurie sur le marché des composants. Les charges d’exploitation ont augmenté de 8% par rapport au second semestre 2020, principalement en raison d’une augmentation du coût de rémunération (attribuable à une rémunération variable plus élevée liée aux bons résultats) et de certaines dépenses liées à notre stratégie de transformation des activités. Un bénéfice de 1,0 million d’euros a été comptabilisé dans les autres recettes en tant que complément de prix sur l’acquisition d’Axon. La marge EBIT du second semestre 2021 s’établit à 28,6%, contre 4,9% au second semestre 2020. Le bénéfice net du groupe atteint 19,3 millions d’euros au second semestre 2021, contre 3,9 millions d’euros au second semestre 2020. Le résultat de base par action s’est élevé à 1,44 EUR au second semestre 2021, contre 0,29 EUR au second semestre 2020. Résultats globaux pour 2021 Pour l’exercice 2021, les recettes d’EVS ont atteint 137,6 millions d’euros, soit une augmentation de 56% (40% à taux de change constant et en excluant les locations pour grands événements) par rapport à l’exercice 2020. Tous nos piliers du marché ont enregistré de bonnes performances en 2021. Les recettes des solutions en LSP (Live Service Providers) ont représenté 37,7% du revenu total du groupe. Les recettes du LAB (Live Audience Business) ont représenté 52,5 % des recettes totales au cours du deuxième semestre 2021, et les locations liées à de grands événements ont représenté 9,8 % des recettes totales. Géographiquement, les recettes (hors locations liées à de grands événements) se répartissent comme suit pour l’exercice 2021 : Europe, Moyen-Orient et Afrique (« EMEA ») : 63,5 millions d’euros (+55% en glissement annuel)

Amériques : 37,5 millions d’euros (+42% en glissement annuel)

Asie et Pacifique (« APAC ») : 23,1 millions d’euros (+20% en glissement annuel)



Chaque région a contribué à ces bons résultats. La marge brute s’est améliorée en 2021, et progresse de 3,1 points pour atteindre 69,6% (contre 66,5% pour l’exercice 2020). Cette solide marge est attribuable à une gamme de produits favorable. Les dépenses d’exploitation augmentent de 11% et atteignent 58,7 millions d’euros. La comparaison en glissement annuel est affectée par l’acquisition d’Axon et par certaines mesures liées à la pandémie de COVID. Une fois normalisée, cette augmentation est principalement liée à la performance globale (rémunération variable, frais de logistique,…) ainsi qu’à certaines dépenses visant à construire l’avenir, se traduisant par de nouveaux recrutements, ainsi que par un soutien à la transformation de l’entreprise. Les autres recettes intègrent un bénéfice de 1,0 million d’euros attribuable à la clôture de la clause d’earn out dans le contrat d’acquisition d’Axon. Les impôts sur le revenu pour l’exercice 2021 s’élèvent à 2,8 millions d’euros. Les latences fiscales concernant les réductions pour l’innovation et les investissements ont été appliquées en 2021. En outre, un avantage fiscal a été comptabilisé à hauteur de 0,5 million d’euros pour des restitutions dans le bureau de Hong Kong. Le bénéfice net du groupe s’est élevé à 34,9 millions d’euros pour l’exercice 2021, contre 7,2 millions d’euros pour l’exercice 2020. Le résultat de base par action s’est élevé à 2,60 EUR pour l’exercice 2021, contre 0,53 EUR pour l’exercice 2020. Perspective du marché 2021 : tous les signes positifs d’une croissance future Du point de vue des piliers du marché, nous avons observé différentes dynamiques. 2021 a été une année très fructueuse pour notre pilier de marché LSP (Live Service Providers), malgré la persistance de la pandémie. Non seulement la plupart des événements ont eu lieu et ont été diffusés avec succès - grâce à la créativité de nos clients LSP - mais les nouvelles conditions ont également encouragé nos clients à se projeter dans le futur et à adopter de nouvelles pratiques. Certains de nos clients ont effectivement repris leurs plans initiaux mis en pause en 2020, ce qui a entraîné un rattrapage des recettes qui auraient normalement été comptabilisées en 2020. D’autres clients ont compris les avantages des nouvelles solutions d’EVS pour relever les défis du nouveau monde et ont signé un partenariat à long terme avec la société, en confirmant la mise à niveau de l’ensemble de leur parc de serveurs de rediffusion, ce qui s’est traduit par des commandes pluriannuelles. S’agissant du pilier de marché LAB (Live Audience Business), les impacts de la pandémie de Covid ont été plus faibles et n’ont pas entraîné de réel effet de rattrapage. Les premiers contrats de modernisation ont été livrés et les systèmes sont désormais opérationnels. Les commandes de nouveaux projets de modernisation continuent d’affluer et soutiennent la croissance de ce pilier du marché (+28% vs 2020, +38% vs 2019). EVS a également signé un contrat clé avec la RTBF pour la co-conception d’une nouvelle solution - basée sur Cerebrum - tirant parti des nouvelles technologies telles que l’IP, l’IA et les logiciels pour réinventer les méthodes de production et apportant plus de flexibilité afin d’améliorer la productivité dans le domaine de la création de contenu en direct. Les années 2021 et 2022 constituent des exercices particuliers pour les grands événements et le pilier de marché BER (Big Events Rental). Les grands événements de l’été de 2021 ont été une réussite et marquent la première adoption de la nouvelle génération de produits tels que LSM-VIA ou MediaHub déployés en mode hybride, certaines parties étant basées sur le cloud tandis que d’autres sont déployées sur le site du diffuseur hôte. Les diffuseurs hôtes des grands événements de 2022 ont également confirmé leur confiance dans EVS, ce qui se traduit par une composante BER importante dans les recettes comptabilisées pour 2022. D’un point de vue régional, toutes nos zones géographiques ont obtenu de bons résultats : toutes les régions ont affiché une croissance, non seulement par rapport à l’exercice 2020, mais également par rapport à l’exercice 2019. L’acquisition d’Axon porte ses fruits. Avec la conception de la nouvelle solution de routage vidéo évolutive Strada et les premiers succès remportés dans la région NALA, EVS renforce sa position sur le marché de l’infrastructure média et atteste de l’efficacité de l’acquisition d’Axon en s’appuyant à la fois sur des produits solides et sur la connaissance de sa clientèle. EVS a également poursuivi le déploiement de workflows hybrides. Grâce au lancement de XtraMotion, vendu par le biais des « crédits EVS », nos clients peuvent générer de l’émotion à l’aide de rediffusions au ralenti et de temps forts produits dans le cloud à un prix beaucoup plus abordable qu’avec des caméras dédiées, comme en atteste notre partenariat avec Fox Sports US. La solution MediaHub, qui a fait ses preuves dans le cadre de grands événements, est également disponible en version SAAS pour présenter le contenu du radiodiffuseur hôte dans le monde entier et permettre une meilleure monétisation du contenu en direct et en quasi-direct. Le modèle commercial « à la demande » et SAAS commence à gagner du terrain sur notre secteur. La pénurie de composants électroniques pourrait avoir un impact sur les recettes de 2022. Compte tenu de la volatilité de ce marché, les seuls composants sécurisés sont ceux qui se trouvent dans l’entrepôt d’EVS. Même si EVS parvient à garantir l’obtention de composants pour une partie des commandes prévues, nous nous attendons à devoir faire face à des difficultés et à d’éventuels retards pour certains composants. Nos équipes HW et d’achat réalisent actuellement un travail formidable en analysant des conceptions alternatives et en envisageant d’autres possibilités d’approvisionnement. Évolution du personnel en 2021 À la fin de l’année 2021, EVS employait 551 collaborateurs (ETP). L’équipe compte ainsi un membre de plus par rapport à la fin de l’année 2020. Les ETP moyens en 2021 étaient de 547, contre 514 en 2020 (suite à l’acquisition d’Axon le 1er mai 2020). Bilan et état des flux de trésorerie 2021 EVS présente un bilan toujours solide, avec une situation de trésorerie nette de 54,9 millions d’euros et un faible niveau d’endettement (dont 13,4 millions d’euros sont liés aux contrats de location), ce qui se traduit par un total de fonds propres représentant 73,3% du total du bilan à la fin décembre 2021. Les terrains et constructions comprennent principalement le nouveau siège social de Liège, ainsi que le droit d’usage des bureaux à l’étranger. Les amortissements annuels sur les immobilisations incorporelles, les terrains et les bâtiments (y compris les actifs liés au droit d’utilisation) et les autres immobilisations corporelles s’établissent à 7 millions EUR. Le passif comprend 17,3 millions d’euros de dettes financières (en ce compris leurs composantes à court et à long terme), principalement liées aux engagements financiers contractés au titre de locations, pour 13,4 millions d’euros, et aux emprunts, pour 3,9 millions d’euros. La trésorerie nette provenant des activités opérationnelles s’élève à 38,7 millions d’euros en décembre 2021, contre 19,2 millions d’euros en décembre 2020. Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à 72,1 millions d’euros. Cette augmentation par rapport à la fin de l’exercice 2020 s’explique principalement par une croissance de la trésorerie nette attribuable aux activités d’exploitation, ainsi que par une baisse globale de la trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement. L’augmentation de la trésorerie nette utilisée dans les activités de financement s’explique principalement par le paiement d’un acompte sur dividende et d’un dividende final en 2021 (ce qui n’était pas le cas pour 2020). À la fin du mois de décembre 2021, 14 327 024 actions EVS étaient en circulation, dont 925 140 étaient détenues par la société. En 2021, 158 600 nouveaux bons de souscription ont été octroyés à divers membres du personnel et aucun exercice n’a eu lieu. Ainsi, aucune action n’a été utilisée pour l’exercice de bons de souscription par les employés et 28 000 warrants ont été annulés. Fin 2021, 456 432 bons de souscription étaient en circulation avec un prix d’exercice moyen de 19,89 euros et une échéance moyenne en novembre 2025. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la note 5.4. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2021 a approuvé l’attribution de 3 016 actions aux employés d’EVS (attribution de 10 actions à chaque membre du personnel au prorata de son temps d’occupation effectif ou assimilé en 2020) en récompense de leur contribution aux succès du groupe. Perspectives financières pour l’année 2022 et au-delà Les prévisions pour 2022 restent difficiles : d’une part, il nous semble que le monde commence à mieux maîtriser la pandémie, tandis que, d’autre part, nous constatons l’émergence de problèmes importants dans le sillage de la pandémie. La plus grande incertitude concerne sans aucun doute la pénurie sur le marché des composants, laquelle est susceptible d’affecter tant nos flux de recettes (en cas de nouveaux retards de livraison) que nos marges brutes. De même, l’inflation doit être surveillée de près. EVS constate cependant de nombreux signes invitant à l’optimisme. Tous nos indicateurs démontrent que nous pouvons poursuivre la croissance de nos activités en 2022. S’agissant du pilier de marché BER, les recettes d’EVS 2022 bénéficieront d’une deuxième année consécutive de grands événements. Nous prévoyons que ce pilier du marché atteindra environ 9,0 millions d’euros de recettes en 2022. Nous continuons également à nous concentrer sur l’augmentation de notre « carnet de commandes à long terme » (au-delà de 2022) grâce à des offres de type service et à des commandes d’accords de niveau de service couvrant des périodes plus longues, ainsi qu’à la constatation de recettes pluriannuelles liées à de grands contrats de modernisation. En 2022, les dépenses d’exploitation devraient poursuivre leur croissance à un chiffre, de moyen à élevé. Cette augmentation s’explique à la fois par une inflation croissante, et par des recrutements supplémentaires nécessaires pour poursuivre et alimenter notre croissance. Glossaire Terme Définition Carnet de commandes <date> Recettes prévues pour être reconnues après la <date> sur la base des commandes en cours

La somme des « recettes comptabilisées », du « carnet de commandes à court terme » et du « carnet de commandes à long terme ». Dépenses d’exploitation Les dépenses d’exploitation désignent l’ensemble des dépenses, y compris les autres revenus, les autres dépenses et la rémunération à base d’actions, et le plan ESOP. Pilier du marché des LAB LAB —Live Audience Business (entreprises d’audience en direct)

Recettes provenant de clients qui utilisent les produits et solutions EVS pour créer du contenu pour leur propre usage.

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : diffuseurs, stades, lieux de culte, centres médiatiques d’entreprise, organisations sportives, gouvernements et institutions, universités et collèges. Pilier du marché des LSP LSP —Live Service Providers (fournisseurs de services en direct)

Recettes provenant de clients utilisant les produits et solutions EVS pour servir les « clients LAB »

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : sociétés de location et d’installation, sociétés de production, opérateurs indépendants, partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes achetant pour leur propre usage. Pilier du marché des BER BER —Big Events Rental (locations liées à de grands événements)

Recettes provenant de locations liées à de grands événements non annuels

Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants : diffuseurs hôtes de grands événements. État du contrôle par les Commissaires aux comptes Le Commissaire aux comptes EY Réviseurs d’Entreprises SRL a confirmé que ses travaux d’audit portant sur les états financiers annuels consolidés, qui sont pratiquement achevés, n’ont pas révélé de points significatifs nécessitant des ajustements aux informations comptables présentées dans le communiqué de presse. Conférence téléphonique — Inscription obligatoire EVS tiendra une conférence téléphonique en anglais, ce jour à 15h30 CET, à l’attention des analystes financiers et des investisseurs institutionnels. Les autres parties intéressées peuvent se joindre à l’appel en mode d’écoute seulement. La présentation utilisée lors de la conférence téléphonique sera disponible sur le site web d’EVS et dans le webcast, peu avant l’heure indiquée. Les participants doivent s’inscrire à la conférence en utilisant le lien fourni ci-dessous. Lors de son inscription, chaque participant recevra un numéro d’appel, un code d’accès direct à l’événement et un identifiant unique. 1. Inscription en ligne : http://emea.directeventreg.com/registration/1673798

2. URL du lecteur de webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/sq49hgfd Calendrier d’EVS : 17 mai 2022 : Assemblée générale ordinaire des actionnaires

19 mai 2022 : Résultats du 1er trimestre 2022

25 août 2022 : Résultats du premier semestre 2022

17 novembre 2022 : Résultats du troisième trimestre 2022 Pour plus d’informations, veuillez contacter :







Veerle De Wit, directeur financier*.

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique

Tél. : +32 4 361 70 00. E-Mail : corpcom@evs.com; www.evs.com

* représentant une SRL



Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l’activité, la situation financière et les résultats d’exploitation d’EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont fondées sur les attentes ou convictions actuelles de la direction d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont envisagés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à l’évolution des technologies et des exigences du marché, à la concentration de l’entreprise sur un seul secteur, à la baisse de la demande pour les produits de l’entreprise et ceux de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire en temps voulu de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications, à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait entraîner un écart important entre les résultats ou performances réels de l’entreprise et ceux qui sont envisagés dans les déclarations prospectives. EVS ne s’engage pas à publier des révisions de ces déclarations pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent document ou la survenue d’événements imprévus.



À propos d’EVS



EVS est le leader mondial de la technologie vidéo en direct destinée à la diffusion et à la production de nouveaux médias. Notre passion et notre objectif consistent à aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent les plus belles émotions. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous assurons les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus animées et les informations les plus récentes à des milliards de téléspectateurs chaque jour — et en temps réel.

La société, dont le siège se situe en Belgique, dispose de bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Elle vend et assure l’assistance technique dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN: BE0003820371.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web www.evs.com. États financiers consolidés intermédiaires condensés ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ CONDENSÉ (En milliers d’euros) Annexe 2021

Vérifiés 2020

Vérifiés 2S21

Non vérifiés 2S20

Non vérifiés Chiffre d’affaires 5,3 137 578 88 111 75 799 48 538 Coût des ventes -41 764 -29 554 -22 543 -16 985 Bénéfices bruts 95 814 58 557 53 256 31 553 Marge brute (%) 69,6% 66,5% 70,3% 65,0% Frais de vente et d’administration -32 392 -27 486 -17 555 -14 920 Frais de recherche et de développement -27 088 -24 004 -14 867 -13 130 Autres produits 5,6 1 108 152 1 057 87 Autres dépenses -114 -1 217 -71 -1 175 Plan de participation aux bénéfices et bons de souscription -232 -352 -107 -54 Bénéfice d’exploitation (EBIT) 37 096 5 650 21 713 2 361 Marge d’exploitation (EBIT) 27,0% 6,4% 28,6% 4,9% Produits d’intérêt sur prêts et dépôts 5,7 51 57 -17 49 Charges d’intérêt 5,7 -893 -833 -446 -450 Autres produits (ou charges) financiers nets 5,7 1 254 -860 932 -868 Part dans le résultat de l’entreprise mise en équivalence 193 339 -20 302 Bénéfice avant impôts (PBT) 37 701 4 353 22 162 1 393 Impôts sur le revenu 5,8 -2 797 2 833 -2 853 2 535 Bénéfice net issu des activités poursuivies 34 904 7 186 19 309 3 928 Bénéfice net 34 904 7 186 19 309 3 928 Imputable à : Intérêt minoritaire Actionnaires de la société mère 34 904 7 186 19,309 3 928 RÉSULTAT PAR ACTION (en nombre d’actions et en EUR) 2021

Vérifiés 2020

Vérifiés 2S21

Non vérifiés 2S20

Non vérifiés Nombre moyen pondéré d’actions souscrites 13 400 624 13 668 612 13 401 884 13 520 352 Nombre moyen pondéré d’actions entièrement diluées 13 587 624 13 674 232 13 588 884 13 531 531 Résultat de base — part du groupe 2,60 0,53 1,44 0,29 Résultat dilué — part du groupe (1) 2,57 0,53 1,42 0,29 ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL (en milliers d’euros) 2021

Vérifiés 2020

Vérifiés 2S21

Non vérifiés 2S20

Non vérifiés Bénéfice net 34 904 7 186 19 309 3 928 Autres éléments du résultat global de la période Écarts de conversion monétaire 475 -491 276 -498 Total des éléments recyclables 475 -491 276 -498 Gains / (pertes) sur la réévaluation des obligations au titre de prestations définies, net d’impôt -412 -78 -412 -75 Total des éléments non recyclables, net d’impôt -412 -78 -412 -75 Total des autres éléments du résultat global de la période, net d’impôt 63 -569



-136 -573 Total du résultat global de la période 34 967 6 617 19 173 3 355 Imputable à : Intérêt minoritaire - - - - Part du groupe 34 967 6 617 19 173 3 355 (1) Le bénéfice dilué par action comprend : 187 000 bons de souscription attribués en décembre 2020, dont 159 000 sont en circulation à la fin de l’année, avec un prix d’exercice inférieur au cours de l’action. L’échéance de ces 159 000 bons de souscription est en octobre 2026 ; et 158 600 bons de souscription attribués en juin 2021 et en circulation à la fin de l’année, avec un prix d’exercice inférieur au prix de l’action. L’échéance de ces 158 600 bons de souscription est en juin 2027.



Le bénéfice dilué par action ne comprend pas 138 832 bons de souscription en circulation à la fin de 2021 car ils ne sont pas susceptibles d’exercice étant donné que les prix d’exercice étaient supérieurs au prix de l’action. ANNEXE 2 : CONDENSÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(BILAN) ACTIF







(En milliers d’euros) Notes 31 décembre 2021

Vérifiés 31 décembre 2020

Vérifiés Actifs non courants : Goodwill 2 832 2 832 Autres immobilisations incorporelles 6 113 7 041 Terrains et bâtiments 5,13 52 673 51 662 Autres immobilisations corporelles 5,13 4 307 5 034 Investissement comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence 1 920 1 760 Autres créances 2 408 543 Actifs d’impôt différés 5 933 8 725 Actifs financiers 404 395 Total des actifs non courants 76 590 77 992 Actifs courants : Stocks 25 951 22 579 Créances commerciales 38 924 30 728 Autres créances, charges différées et produits à recevoir 6 417 5 929 Actifs financiers 201 120 Trésorerie et équivalents de trésorerie 72 144 52 668 Total des actifs courants 143 637 112 024 Total des actifs 220 227 190 016 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF







(en milliers d’euros) Notes 31 décembre 2021

Vérifiés 31 décembre 2020

Vérifiés Fonds propres : Capital 5,4 8 772 8 772 Réserves 170 570 149 309 Actions propres -17 776 -17 835 Total des réserves consolidées 152 794 131 474 Différences de conversion 751 276 Fonds propres, imputables aux actionnaires de la société mère 162 317 140 522 Intérêt minoritaire - - Total des fonds propres 5,4 162,317 140 522 Provisions 1 502 1 299 Impôts différés passifs 11 1 389 Dettes financières 5,12 13 554 12 251 Autres dettes 5,14 1 825 993 Passif à long terme 16 892 15 932 Dettes financières 5,12 3 728 4 713 Dettes commerciales 10 497 5 775 Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales 10 658 7 005 Impôt sur le revenu à payer 2 586 2 258 Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés 13 549 13 811 Passif à court terme 41 018 33 562 Total des fonds propres et du passif 220 227 190 016 ANNEXE 3 : CONDENSÉ DE L’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (En milliers d’euros) Notes 2021

Vérifiés 2020

Vérifiés Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Bénéfice net, part du groupe 34 904 7 186 Ajustement pour : - Autres produits - 18 - Amortissements et dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles 7 015 6 658 - Amortissement du goodwill - 1 125 - Rémunération sous forme d’actions et ESOP 5,4 232 352 - Provisions 417 -337 - Impôts sur le revenu (+) / Gain (-) 2 797 -2 833 -Dépenses d’intérêt (+) / Produits (—) -412 1 636 -Part du résultat des entités comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence -193 -339 Ajustement pour les variations des éléments du fonds de roulement : -Stocks -3 372 -3 648 -Créances commerciales -10 061 8 204 -Autres créances, charges différées et produits à recevoir -430 -1 206 -Dettes commerciales 4 722 -1 446 -Montants à payer pour les salaires et cotisations sociales 3 653 -1 671 -Autres dettes, avances reçues, charges à payer et produits différés -263 4 184 -Différences de conversion 813 590 Trésorerie générée par les opérations 39 822 18 473 Impôts sur les bénéfices reçus / (payés) 5,8 -1 112 686 Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 38 710 19 159 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement Achat d’actifs incorporels -234 -53 Achat d’actifs corporels (terrains et bâtiments et autres actifs corporels) -1 357 -2 264 Cession d’actifs corporels - 207 Acquisitions d’entreprises - -10 255 Autres actifs financiers 3 -35 Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement -1 588 -12 400 Flux de trésorerie provenant des activités de financement Remboursement d’emprunts 5,12 -1 086 -4 590 Produits des nouveaux emprunts - 5 500 Paiement des dettes de location -3 417 -3 224 Intérêts payés -566 -1 645 Intérêts reçus 13 57 Dividende reçu d’une entité mise en équivalence - - Dividende payé — acompte sur dividende -6 701 - Dividende payé — dividende final -6 699 - Autre affectation - -300 Acquisition (-) / Vente (+) d’actions propres 4 & 5,4 - -7 908 Augmentation des fonds propres - - Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement -18 456 -12 110 Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 18 666 -5 351 Différence de change nette 810 -991 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 52 668 59 010 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 72 144 52 668 ANNEXE 4 : CONDENSÉ DE L’ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (En milliers d’euros) Capital Réserves Actions propres Écarts de conversion monétaire Fonds propres,

part du groupe Intérêt

sans

contrôle Total

des fonds propres Solde au 1er janvier 2020 (déclaré) 8 772 142 149 -9 927 767 141 761 141 761 Changement de méthodes comptables Solde au 1er janvier 2020 (redressé) 8 772 142 149 -9 927 767 141 761 - 141 761 Total du résultat global de la période 7 108 -491 6 617 6 617 Augmentation des fonds propres Paiements en actions 352 352 352 Opérations avec des actions propres -7 908 -7 908 -7 908 Dividende final - Acompte sur dividende - Autre affectation -300 -300 -300 Solde au 31 décembre 2020 8 772 149 309 -17 835 276 140 522 - 140 522 (En milliers d’euros) Capital Réserves Actions propres Écarts de conversion monétaire Fonds propres, part du groupe Intérêt

sans

contrôle Total

Fonds propres Solde au 1er janvier 2021 (déclaré) 8 772 149 309 -17 835 276 140 522 140 522 Changement de méthodes comptables Solde au 1er janvier 2021 (redressé) 8 772 149 309 -17 835 276 140 522 140 522 Total du résultat global de la période 34 492 475 34 967 34 967 Augmentation des fonds propres Paiements en actions 232 232 232 Opérations avec des actions propres 59 59 59 Dividende final -6 699 -6 699 -6 699 Acompte sur dividende -6 701 -6 701 -6 701 Autre affectation -63 -63 -63 Solde au 31 décembre 2021 8 772 170 570 -17 776 751 162 317 162 317 ANNEXE 5 : NOTES CONCERNANT LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS NOTE 5.1 : BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les informations relatives à l’année 2021 et à l’année 2020 figurant dans ces états financiers condensés aux pages 7 à 10 sont basées sur les états financiers consolidés du groupe EVS pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2021, qui n’ont pas encore été publiés. Les présents états financiers intermédiaires résumés du Groupe ont été autorisés à être publiés par le Conseil d’administration le 23 février 2022. Ce rapport intermédiaire ne fournit qu’une explication des événements et des transactions qui sont significatifs pour la compréhension des changements de la situation financière et du reporting depuis la dernière période de rapport annuel et doit donc être lu en conjonction avec les états financiers consolidés complets de 2021 sur la base desquels ces états financiers condensés ont été préparés et qui doivent être publiés sur le site web du Groupe EVS d’ici le 15 avril 2022. Ces états financiers intermédiaires résumés ont été préparés et présentés conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), telles qu’adoptées par l’Union européenne. Le cadre et les normes comptables adoptés par la Commission européenne sont accessibles via le lien suivant sur le site web : http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_en.htm. NOTE 5.2 : POLITIQUES ET MÉTHODES COMPTABLES SIGNIFICATIVES

Ces états financiers intermédiaires condensés ont été préparés conformément à la norme IAS 34 Information financière intermédiaire, publiée par l’IASB et adoptée par l’UE. Les politiques et méthodes comptables adoptées pour la préparation des états financiers consolidés IFRS de la société sont cohérents avec celles qui sont appliquées dans les états financiers consolidés 2020. Les politiques et méthodes comptables IFRS de la société sont disponibles dans le rapport annuel 2020 sur le site www.evs.com, à l’exception des normes IFRS et des interprétations IFRIC - nouvelles, modifiées ou révisées - qui ont été adoptées le 1er janvier 2021 et qui sont énumérées ci-dessous. Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2

Amendement à l’IFRS 16 Contrats de location : Allègements de loyer liés à la COVID-19 (applicable pour les périodes annuelles commençant le 1er juin 2020 ou après cette date)

Amendements à IFRS 4 Contrats d’assurance — Prolongation de l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9 jusqu’au 1er janvier 2023 (applicable aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2021)



L’adoption de ces prises de position - nouvelles, amendées ou révisées - n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers consolidés du groupe. NOTE 5.3 : INFORMATION SECTORIELLE D’un point de vue opérationnel, l’entreprise est intégrée verticalement, la majorité de son personnel travaillant au siège, en Belgique, y compris les départements de R&D, de production, de marketing et d’administration. Suite à l’acquisition d’Axon en mai 2020, une partie du personnel d’EVS est désormais également basée aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, notamment des équipes de R&D et de production. Les produits Axon, qui constituent la partie « infrastructure multimédia » du projet de solution, sont intégrés dans le portefeuille de solutions EVS. La majorité des investissements et des coûts se situent toujours au niveau de la société mère belge. Les autres filiales étrangères sont principalement des bureaux de vente et de représentation. Le principal décideur opérationnel, à savoir l’équipe de direction, examine les résultats d’exploitation et les plans de gestion, puis prend les décisions relatives à l’affectation des ressources à l’échelle de l’entreprise. Les recettes liées aux produits de même nature (équipement de production de diffusion numérique) sont réalisées par des équipes commerciales polyvalentes. Le reporting interne de l’entreprise est le reflet de l’organisation opérationnelle mentionnée ci-dessus et se caractérise par une forte intégration des activités de l’entreprise. Par conséquent, la société est composée d’un seul segment selon la définition de l’IFRS 8 et le compte de résultat consolidé du groupe reflète ce segment unique. Tous les actifs à long terme sont situés dans la société mère EVS Broadcast Equipment SA, établie en Belgique. La société ne fournit qu’un seul type de produit : la technologie vidéo en direct pour les productions de radiodiffusion et de nouveaux médias, avec une architecture modulaire cohérente. C’est le produit d’EVS. Il n’y a pas d’autres catégories d’activités significatives, que ce soit individuellement ou globalement. En effet, des modules identiques peuvent répondre aux besoins de différents marchés. Nos clients eux-mêmes sont souvent multi-marchés. Fournir des informations pour chaque module n’est donc pas pertinent pour EVS. Au niveau géographique, nos activités sont réparties entre les régions suivantes : Asie-Pacifique (APAC), Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amérique (NALA). Cette division suit l’organisation des services commerciaux et d’assistance technique au sein du groupe, qui opèrent dans le monde entier. Une quatrième catégorie est consacrée aux événements mondiaux (« Locations pour grands événements »). L’entreprise fournit des informations complémentaires avec une présentation des recettes par pilier du marché des « Live Service Providers » (LSP, ou fournisseurs de services en direct), des « Live Audience Business » (LAB, ou entreprises d’audience en direct) et des « Locations pour grands événements » (BER, ou contrats de location relatifs aux grands événements sportifs). Enfin, les ventes sont présentées par nature : systèmes et services. 5.3.1. Informations sur les recettes par destination Les recettes peuvent être présentées par pilier de marché : « Fournisseurs de services en direct », « Entreprises d’audience en direct » et « Locations liées à de grands événements ». La maintenance et le service après-vente sont inclus dans la solution complète proposée aux clients. 2S21 2S20 % 2S21/

2S20 Recettes (en milliers d’euros) 2021 2020 % 2021/

2020 42 986 34 689 +23,9% Entreprises d’audience en direct 72 259 56 685 +27,5% 23 818 13 722 +73,6% Fournisseurs de services en direct 51 785 30 158 +71,7% 9 021 127 +7003,1% Locations liées à de grands événements 13 534 1 268 +967,4% 75 824 48 538 +56,2% Total des recettes 137 578 88 111 +56,2% 5.3.2. Informations sur les recettes par position géographique Les activités sont réparties en trois régions : Asie-Pacifique (APAC), Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amériques. De plus, nous identifions une quatrième catégorie : les « Locations liées à de grands événements ». Chiffre d’affaires du second semestre (en milliers d’euros) APAC

hors événements EMEA

hors événements Amériques

hors événements Locations pour

grands événements TOTAL Chiffre d’affaires au 2e semestre 2021 13 401 31 696 21 706 9 021 75 824 Évolution par rapport au 2e semestre 2020 (%) +11,8% +38,9% +59,6% +7003,1% +56,2% Variation par rapport au 2e semestre 2020 (%) à taux de change constant +11,8% +38,9% +57,0% +7003,1% +55,7% Chiffre d’affaires au 2e semestre 2020 11 991 22 824 13 596 127 48 538 Chiffre d’affaires par période (en milliers d’euros) APAC

hors événements EMEA

hors événements Amériques

hors événements Locations liées à de

grands événements TOTAL Chiffre d’affaires de l’exercice 2021 23 077 63 468 37 499 13 534 137,578 Évolution par rapport à l’exercice 2020 (%) +19,6% +54,9% +41,4% +967,4% +56,2% Variation par rapport à l’exercice 2020 (%) à taux de change constant +19,6% +54,9% +30,5% +967,4% +53,0% Chiffre d’affaires de l’exercice 2020 19 315 41 002 26 526 1 268 88 111 Le chiffre d’affaires réalisé en Belgique (pays d’origine de la société) avec des clients externes représente moins de 5 % du total du chiffre d’affaires par période. Au cours des 12 derniers mois, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires significatif avec des clients externes (selon la définition de l’IFRS 8) dans trois pays : Les États-Unis, l’Espagne et la Suisse (respectivement, 32,8 millions d’euros, 10,9 millions d’euros et 9,1 millions d’euros au cours des 12 derniers mois). 5.3.3. Informations sur les recettes par nature Les recettes peuvent être présentées par nature : systèmes et services. 2S21 2S20 % 2S21/

2S20 Recettes (en milliers d’euros) 2021 2020 % 2021/

2020 58 214 41 722 +39,5% Systèmes 106 416 74 876 +42,1% 17 610 6 816 +158,4% Services 31 162 13 236 +135,4% 75 824 48 538 +56,2% Total des recettes 137 578 88 111 +56,2% Les services comprennent le conseil, les installations, la gestion de projet, la formation, la maintenance et le support. 5.3.4. Informations sur les gros clients Au cours des 12 derniers mois, aucun client externe de l’entreprise n’a représenté plus de 10 % du chiffre d’affaires. NOTE 5.4 : TITRES DE PARTICIPATION

Le nombre d’actions propres a évolué comme suit au cours de la période, ainsi que les bons de souscription en circulation : 2021 2020 Nombre d’actions propres au 1er janvier 2021 928 207 400 180 Acquisition d’actions propres sur le marché - 544 307 Vente d’actions propres sur le marché - - Affectation aux plans de participation des employés aux bénéfices -3 067 -16 280 Vente liée au plan d’actionnariat des employés (ESOP) et autres transactions - - Nombre d’actions propres au 31 décembre 2021 925 140 928 207 Bons de souscription en circulation au 31 décembre 2021 456 432 325 832 En 2021, l’entreprise n’a pas racheté d’actions propres sur le marché boursier (le programme de rachat d’actions a pris fin en 2020). Aucune action n’a été utilisée pour l’exercice de bons de souscription par les employés. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2021 a approuvé l’attribution de 3 067 actions aux employés d’EVS (attribution de 10 actions à chaque membre du personnel au prorata de son temps d’occupation effectif ou assimilé en 2020) en récompense de leur contribution aux succès du groupe. La charge liée à ce plan d’intéressement s’élève à 0,06 million d’euros et a été enregistrée sous la rubrique « Plan de participation aux bénéfices et bons de souscription ». Par conséquent, à la fin de 2021, la société possédait 925 140 actions propres à un prix historique moyen de 19,21 euros. À la même date, 456 432 bons de souscription étaient en circulation (158 600 nouveaux bons de souscription accordés, aucun exercice et 28 000 annulations en 2021) avec un prix d’exercice moyen de 19,89 euros et une échéance moyenne en novembre 2025. NOTE 5.5 : DIVIDENDES

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2021 a approuvé le versement d’un dividende brut total de 0,50 euro par action pour l’année 2020. Un acompte sur dividende de 0,50 euro a été attribué en novembre 2021. Pour l’année 2021, un dividende annuel global de 1,00 euro sera proposé à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. En plus de ce dividende annuel en 2021, EVS souhaiterait honorer ses intentions passées en termes de distribution de dividendes (intention de distribuer 1,00 euro par action par année pour la période allant de 2018 à 2021). Après des conditions de marché difficiles en 2020, liées à la pandémie, EVS souhaiterait exceptionnellement distribuer un dividende brut supplémentaire de 0,50 euro par action en Mai 2022. Cela entrainera le paiement d’un dividende supplémentaire total de 1,00 euro en Mai 2022. La proposition sera présentée à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin d’assurer le paiement d’un dividende global de 1,50 euro pour l’année 2021.



(En milliers d’euros, montant brut) Coupon # Date de la déclaration 2021 2020 Versés au cours de l’année : - Dividende final pour 2020 (0,50 EUR par action hors actions propres) 30 Mai 2021 6 699 - - Acompte sur dividende pour 2021 (0,50 euro par action hors actions propres) 31 Nov. 2021 6 701 - Total des dividendes versés 13 400 - (En milliers d’euros) 2021 2020 Proposé pour approbation à l’AGO : - Dividende total pour 2020 (0,50 euro par action, acompte sur dividende inclus) - 6 699 - Dividende proposé pour 2021 (1,50 EUR par action, acompte sur dividende inclus) 20 103 - Total 20 103 6 699 NOTE 5.6 : AUTRES PRODUITS

Dans le cadre d’une transaction clôturée le 30 avril 2020, la Société a acquis 100 % des actions d’Axon Investments B.V. (« Axon »). Avec ses centres de développement basés aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et son équipe composée de plus de 80 collaborateurs, Axon jouit d’une présence internationale sur le marché de l’infrastructure de diffusion en direct, y compris les camions mobiles et les centres de données, et possède un portefeuille de produits qui complète l’offre existante de production en direct d’EVS. À la date de l’acquisition, la transaction a été qualifiée d’acquisition d’entreprises et traitée conformément à la norme IFRS 3 Acquisition d’entreprises (veuillez-vous référer à la note 10.2 du rapport annuel de 2020). Le contrat prévoyait une contrepartie éventuelle comprise entre -0,5 million d’euros (complément de prix à rembourser par les vendeurs - reverse earn-out) et 2,5 millions d’euros maximum (complément de prix à payer par la société —earn-out) en fonction de la marge brute réalisée par Axon sur la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021. La juste valeur de la contrepartie éventuelle s’est élevée à 1 million d’euros à la date de l’acquisition et à la fin de l’année 2020. Au cours de l’année 2021, aucune variation de la juste valeur liée à la contrepartie éventuelle n’a été enregistrée. Axon n’a pas atteint la marge brute visée, et EVS a donc annulé la contrepartie éventuelle initialement comptabilisée à la date d’acquisition. Le montant de 1 million d’euros a été comptabilisé dans les autres produits. NOTE 5.7 : PRODUITS FINANCIERS / (CHARGES) (En milliers d’euros) 2021 2020 Revenus d’intérêts sur les dépôts 51 57 Charges d’intérêt -893 -833 Résultats des opérations de change 1 117 -957 Autres résultats financiers 137 96 Produits / (charges) financiers nets 412 -1 636 La monnaie fonctionnelle de la société EVS Broadcast Equipment S.A. et de toutes ses filiales est l’euro, à l’exception de la filiale

américaine EVS Inc., dont la monnaie fonctionnelle est le dollar américain, et de la filiale Axon Digital Design LTD., dont la monnaie fonctionnelle est la livre sterling. La monnaie de présentation des états financiers consolidés du Groupe EVS est l’euro. Le résultat net des opérations de change s’explique principalement par l’appréciation des taux de change de l’USD et de la GBP par rapport à l’EUR.

Pour plus d’informations sur les taux de change, voir également la note 5.10. NOTE 5.8 : IMPÔTS SUR LE REVENU Au cours de l’année 2021, la charge d’impôt sur le revenu a progressé du fait d’une augmentation de la charge d’impôt sur le revenu courant, principalement attribuable à l’augmentation du bénéfice avant impôt de la période pour toutes les composantes, ainsi que de la diminution des produits d’impôt différé, essentiellement due à la consommation des pertes fiscales déclarées. (En milliers d’euros) 2021 2020 Impôt courant sur le revenu (charge) -1 245 2 047 Impôt différé sur le revenu (charge) -1 552 786 Total -2 797 2 833 NOTE 5.9 : EFFECTIF

Au 1er mai 2020, EVS a intégré environ 80 membres au sein de son équipe suite à l’acquisition d’Axon, ce qui explique la différence entre 2021 et 2020 en termes de « moyenne sur douze mois ». (en équivalents temps plein) Au 31 décembre Moyenne sur douze mois 2021 551 547 2020 550 514 Variation +0,2% +6,4% NOTE 5.10 : TAUX DE CHANGE

Les taux de change USD/EUR et GBP/EUR influencent principalement les comptes financiers consolidés, et ils ont été pris en compte comme suit. Taux de change USD/EUR Moyenne FY Moyenne 2H Au 31 décembre 2021 1,1830 1,1614 1,1326 2020 1,1422 1,1808 1,2271 Variation 3,57% -1,64% -7,70% Taux de change GBP/EUR Moyenne FY Moyenne 2H Au 31 décembre 2021 0,8599 0,8516 0,8403 2020 0,8897 0,9042 0,8990 Variation -3,35% -5,82% -6,53% NOTE 5.11 : INSTRUMENTS FINANCIERS

Les justes valeurs estimées des actifs et passifs financiers sont égales à leurs justes valeurs comptables dans le bilan. Périodiquement, le Groupe EVS mesure son exposition anticipée au risque des opérations de change sur un an, principalement en ce qui concerne le risque EUR/USD. Étant donné que le groupe a une « position longue » par rapport au dollar américain et, sur la base des prévisions de recettes, EVS couvre les entrées nettes futures en USD par des contrats de change à terme. La variation de la juste valeur des contrats de change à terme passe directement par le compte de résultat (autres résultats financiers) car le groupe n’applique pas la comptabilité de couverture à ces transactions. Les techniques d’évaluation utilisées sont principalement basées sur les taux au comptant, les taux à terme et les courbes de taux d’intérêt. Au 31 décembre 2021, le Groupe ne compte aucun contrat de couverture en vigueur. La variation de la juste valeur de ces instruments financiers au cours de l’année 2021 s’est élevée à 0,2 million d’euros comptabilisés en tant que charges financières. NOTE 5.12 : DETTE FINANCIÈRE

Le 16 juin 2020, un nouveau prêt de 5,5 millions d’euros a été négocié avec BNP Paribas Fortis afin de financer partiellement l’acquisition d’Axon. Un premier remboursement de 0,6 million d’euros a été effectué à la fin de l’exercice 2020. Les versements annuels s’élèvent à 1,1 million d’euros par an entre 2021 et 2024, avec un remboursement final de 0,6 million d’euros en 2025, lorsque le prêt arrivera à échéance. Le 29 juin 2020, une ligne de crédit roll-over de 5,0 millions d’euros a été négociée avec la banque Belfius afin de financer partiellement l’acquisition d’Axon. Cette ligne de crédit amortissable prendra fin au plus tard le 30/06/2025. À ce jour, EVS n’a pas utilisé cette facilité de crédit. NOTE 5.13 : Terrains et bâtiments et autres immobilisations corporelles

L’augmentation des terrains et bâtiments au cours de l’année 2021 s’explique principalement par les investissements de l’année dans les travaux de rénovation des bureaux de 0,3 million d’euros, les investissements en cours de 0,3 million d’euros et les nouveaux contrats de location (et la réévaluation des contrats de location existants) de 4,2 millions d’euros, nets des amortissements de l’année de 3,8 millions d’euros. La diminution des autres immobilisations corporelles s’explique principalement par les investissements en matériel de bureau et en matériel informatique de l’exercice de 0,7 million d’euros et par les nouveaux contrats de location (et la réévaluation des contrats de location existants) de 0,7 million d’euros, nets des amortissements de l’exercice de 2,2 millions d’euros. NOTE 5.14 : Régimes de retraite

Les changements comptabilisés en 2021 au sein de l’obligation belge au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du régime sont les suivants : 2021 2020 En milliers d’euros Obligation au titre des prestations définies Juste valeur des actifs du régime Passif net au titre des prestations définies Obligation au titre des prestations définies Juste valeur des actifs du régime Passif net au titre des prestations définies Au 1er janvier 2021 8 670 -7 686 984 7 218 -6 535 683 Coût du service 1 398 0 1 398 1 078 0 1 078 Frais administratifs 18 18 22 22 Charges d’intérêts nettes 41 -38 3 75 -73 2 Autre - - - - - - Sous-total inclus dans le bénéfice ou la perte 1 439 -20 1 419 1 153 -52 1 102 Prestations versées -141 141 0 -167 167 0 Rendement des actifs du régime - -106 -106 - -288 -288 Changements actuariels (hypothèses) dont : Résultant de changements dans les hypothèses démographiques - - -

0 - - -

0 Résultant de changements dans les hypothèses financières -1 172 -1 172 784 - 784 Résultant des ajustements liés à l’expérience 1 791 -69 1 722 -318 - -318 Sous-total inclus dans les autres éléments du résultat global 619 -69 550 466 -288 178 Contributions de l’employeur - -1 128 -1 128 - -978 -978 Au 31 décembre 2021 10 587 -8 762 1 825 8 670 -7 686 984 L’augmentation de l’obligation nette au titre des prestations définies s’explique principalement par une progression du coût des services attribuable à l’augmentation des cotisations de l’employeur (de 1,97 % à 2,29 % en 2021) pour certains régimes, comptabilisée dans le compte de résultat, ainsi que par l’impact des modifications des hypothèses financières (essentiellement l’augmentation du taux d’actualisation) et des changements liés à l’expérience (essentiellement l’augmentation des salaires), tous deux comptabilisés dans le compte de résultat global. NOTE 5.16 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Il n’y a pas eu d’autres événements postérieurs à la clôture susceptibles d’avoir un impact significatif sur le bilan ou le compte de résultat d’EVS. NOTE 5.17 : RISQUES ET INCERTITUDES

Investir dans les actions d’EVS comporte des risques et des incertitudes. Les risques et incertitudes relatifs à l’année 2022 sont similaires aux risques et incertitudes qui ont été identifiés par la direction de l’entreprise et qui sont énumérés dans le rapport de gestion du rapport annuel (disponible à l’adresse www.evs.com). Certification des personnes responsables Serge Van Herck, représentant une BV, CEO

Veerle De Wit, représentant une SRL, CFO certifient que, sur la base de leurs connaissances,

a) les états financiers condensés, préparés conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’Union européenne, présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière et les résultats d’exploitation de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation,

b) le rapport des administrateurs présente fidèlement les événements importants et les transactions entre parties liées de 2021, y compris leur impact sur les états financiers condensés, ainsi qu’une description des risques et incertitudes existants pour les mois restants de l’exercice. Pièce jointe Communiqué de presse en format PDF

