Publication le 17 mai 2023, avant l’ouverture des marchés

Information réglementée et privilégée – Communiqué de presse sur les résultats trimestriels 1Q23

EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

Points sur résultats de l’activité du 1er trimestre d’EVS

Liège, Belgique, le 17 mai 2023

Une forte entrée en matière pour démarrer 2023

Le premier trimestre 2023 reflète un démarrage rapide de la nouvelle année pour EVS. Les résultats soutiennent pleinement l'ambition d'EVS de réaliser une croissance rentable et durable en 2023.

Faits Marquants

Un chiffre d'affaires solide soutenant notre ambition de croissance pour 2023.

Le chiffre d’affaires sécurisé* appelle à une révision à la hausse des prévisions de revenus pour 2023 d'une fourchette initiale de 145-155 millions d'euros à une fourchette de 150-160 millions d'euros.

Les dépenses opérationnelles sont maîtrisées, démontrant notre objectif de réaliser une croissance rentable en 2023.

Sur la base des résultats du 1T23, une prévision d'EBIT de 27,5 à 32,5 millions d'euros est annoncée.

La trésorerie nette se rétablit à 47 millions d'euros, démontrant notre capacité à collecter les liquidités des factures émises à la fin du 4T22.





*le chiffre d’affaires sécurisé inclut les revenus déjà reconnus ainsi que les commandes en cours qui seront reconnues comme revenus en 2023

Commentaires

Serge Van Herck, CEO, commente:

“ Je suis ravi d'annoncer que nous avons connu un début d'année exceptionnellement solide, nos résultats du premier trimestre nous permettant de confirmer nos ambitions de croissance rentable. Nous sommes très heureux de voir que notre travail acharné porte ses fruits et que nos efforts pour stimuler la croissance de notre entreprise se reflètent dans nos résultats commerciaux et financiers.

En plus de nos solides performances financières, nous prouvons également notre capacité à gagner des parts de marché, tout en élargissant notre portefeuille.

Nous réalisons également des progrès substantiels pour concrétiser notre vision d'un écosystème solide avec notre plateforme VIA. Nous passons de la vente de produits à la vente de solutions, ce qui aboutira à terme à un écosystème robuste conçu pour les opérations de production en direct les plus exigeantes. Cela nous permettra d'offrir plus de valeur à nos clients et de nous positionner comme un acteur de premier plan dans l'industrie.

La solide performance de notre division de solutions MediaInfra prouve le succès de l'intégration d'Axon en 2020 et l'accélération de l'expansion du portefeuille EVS. Nous nous engageons à poursuivre des acquisitions stratégiques qui nous aideront à stimuler la croissance et à créer de la valeur pour nos actionnaires, clients et partenaires de distribution.

Nos efforts en matière de développement durable avec notre programme ESG continuent de produire les résultats escomptés, et nous sommes fiers de dire que nous faisons désormais partie des 10 % de toutes les entreprises les mieux notées dans le monde par Sustainalytics. Nous pensons que la durabilité est un élément essentiel de notre stratégie commerciale et nous continuerons à travailler pour réduire notre impact environnemental et contribuer à un avenir meilleur pour tous.

Notre stratégie PlayForward nous aide à remettre EVS en mode croissance. Nous nous concentrons sur la création de valeur pour nos clients et sur l'établissement de relations à long terme avec eux. Notre ambition est de poursuivre notre mode de croissance tant du côté des revenus que du côté de la rentabilité, et nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs.”

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, déclare:

“Le début de la nouvelle année est robuste, avec un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre. Ce résultat, combiné à des charges opérationnelles bien maîtrisées, nous permet de réaliser un démarrage en force dans l'année : une année où nous voulons démontrer une croissance durable et rentable.

Outre un compte de résultat solide, nous sommes également heureux de voir que notre position de trésorerie se rétablit par rapport au 4T22. Notre situation de trésorerie à fin 2022 a souffert du timing du lancement du nouvel ERP, entraînant quelques retards de facturation au dernier trimestre de l'année, et se traduisant par un nombre élevé de factures "non échues" à fin décembre. Comme prévu, je suis heureuse de confirmer que nous nous sommes rétablis de cette position au cours des premiers mois de 2023.

Sur la base des indicateurs actuels et des conditions de marché sous-jacentes, nous sommes suffisamment confiants pour augmenter nos prévisions de revenus de 145-155 millions d'euros à 150-160 millions d'euros.

Outre une prévision de revenus, nous publions également nos premières prévisions de bénéfice avant impôt (EBIT) : sur la base des résultats du 1T23 et de la dynamique du marché, l'EBIT pour l’année 2023 devrait se situer dans une fourchette de 27,5 à 32,5 millions d'euros. La limite supérieure de la fourchette souligne clairement notre ambition de réaliser une croissance durable et rentable en 2023.”

Dynamiques de marché & clients

Les principaux moteurs d'EVS dans le "Premium Live Ecosystem" restent les mêmes qu'en 2022 mais avec des revenus plus élevés, prouvant le succès de l'approche PlayForward orientée vers les solutions.

Sur la base d’un carnet de commandes solide, les revenus dans la région NALA continuent de croître à un rythme élévé. Alors que les revenus des régions APAC et EMEA stagnaient davantage au premier trimestre 2022, les deux régions affichent désormais une croissance très significative de leurs revenus. Il convient de noter que la croissance des revenus de la région APAC ne tient pas encore compte d'une croissance de la Chine, qui reste largement affectée par un lent redémarrage post-Covid.

La traction de la division de produits MediaInfra se poursuit, en particulier dans les régions NALA et EMEA. Les plateformes Cerebrum et Neuron se sont révélées très performantes lors des Big Events en 2022 et deviennent une référence sur le marché.

Les revenus de LAB et de LSP augmentent considérablement. LAB a affiché une augmentation de plus de 25 % sur base annuelle pour le premier trimestre, suite à d'importants contrats MediaCeption et MediaInfra signés plus tôt. La croissance des revenus LSP est encore plus élevée grâce au renouvellement bien engagé des serveurs de replay, accélérée par les capacités toujours croissantes proposées par le nouvel écosystème de replay LSM-VIA exclusivement disponible sur le serveur XT-VIA, poussant de plus en plus de clients à mettre à niveau leur ancien système (XT3 et XT4K).

EVS continue de gérer avec soin l'inventaire des composants pour livrer les produits ‘hardware’ conformément aux promesses. EVS surveille également en permanence l'inflation pour la refléter progressivement dans les évolutions de tarifs et du modèle économique.

Technologies

EVS continue de concrétiser la stratégie ‘Balanced Computing’ à travers de nouvelles solutions. Au NAB, EVS a annoncé XtraMotion 2.0 qui prend désormais en charge à la fois le déploiement cloud en SAAS et le déploiement sur site. Lors de la conférence, nos clients ont été étonnés par la qualité des images et la faible latence lors de l'utilisation de la version sur site, succès confirmé par le prix NAB Best of Show dans la catégorie ‘Création’.

EVS a également amélioré la solution LiveCeption, apportant une nouvelle version de XNET-VIA qui diminue le délai lors de l'accès au contenu stocké sur un XT-VIA distant à partir d'un XT-VIA local. Cela apporte un support inégalé pour la production à distance lorsque l'infrastructure est répartie entre deux sites différents bien connectés.

Du côté de MediaInfra, EVS a annoncé une nouvelle application – le multiviewer de production en direct à haute densité Neuron View – qui peut être déployé par les clients sur la plateforme Neuron. Cette application supplémentaire en plus de Bridge, Convert, Compress, Shuffle et Protect enrichit l'écosystème d'applications qui peuvent être virtualisées sur la plate-forme ‘hardware’ dédiée à l’industrie EVS Neuron. Cette application confirme la sensibilité et les efforts d'EVS dans le domaine ESG, puisqu'elle consomme jusqu'à 8 fois moins d'énergie que les multiviewers purement logiciels.

IPD-VIA Create – l'application EVS d'édition rapide basée sur le Web – était une autre star du stand EVS au NAB. Il apporte à la solution MediaCeption une nouvelle application très convaincante pour optimiser les flux de travail de montage en direct et permettre aux éditeurs et aux journalistes de créer très rapidement des vidéos pendant l'événement pour les exporter vers les réseaux sociaux et d'autres plateformes ou corriger les couleurs, ajouter des effets, insérer des images additionnelles sur la timeline quelques secondes avant que le contenu ne soit diffusé en direct.

Sujets Corporate

En 2023, nous concentrerons nos efforts d'entreprise sur le soutien de notre objectif de croissance rentable et durable. Nous créerons des outils pour assurer l’expansion et des opérations sans faille. En plus de cela, nous nous concentrerons sur l'optimisation de notre structure de coûts en mettant l'accent de manière proactive sur les frais de déplacement, les foires d’exposition, la consommation d'énergie, … Enfin, notre attention se porte également sur l'intensification de nos efforts en matière de développement durable, en particulier en ce qui concerne la conception et la consommation énergétique de nos solutions.

Du point de vue de l'outillage, nous voulons nous assurer que nous avons mis en place des processus efficaces qui favorisent la collaboration de bout en bout dans tous nos départements. Avoir une colonne vertébrale opérationnelle efficace est important. Dans ce contexte, EVS a lancé un nouveau système ERP global en octobre 2022 pour améliorer les processus opérationnels et soutenir la croissance de l'entreprise. En 2023, nous élargirons la portée de ce nouveau système ERP global en intégrant les opérations EVS Netherlands et en nous concentrant sur l'amélioration continue de la base. Outre l'ERP, nous élargissons également notre empreinte numérique d'entreprise (CRM, Via Portal, LMS, Via Licensing, …)

L'environnement macro-économique étant encore assez volatil, il est important que nous continuions à nous concentrer sur la rentabilité de nos solutions. Nous avons considérablement amélioré nos modèles et notre stratégie de tarification pour faire face aux réalités et aux tendances du marché. Cela a abouti à de nouveaux prix catalogue annoncés en février 2023.

Nous poursuivons nos efforts en matière d'ESG. Notre stratégie et notre reporting ESG ont déjà reçu des retours positifs du marché : nous avons reçu une médaille d'argent d'Ecovadis, obtenu des scores encourageants d'autres agences de notation et récemment obtenu la certification de Top Employer pour 2023. Après avoir réalisé notre première analyse d'empreinte carbone en 2022 , nous nous concentrerons en 2023 sur l'affinement de notre feuille de route pour assurer un respect optimal des objectifs de développement durable. Toujours en 2023, nous nous concentrerons sur la création d'objectifs à long terme pour tous les sujets qui sont les plus pertinents et importants pour nous en tant qu'entreprise.

Au niveau des membres de l'équipe, 2023 marque l'année où nous voulons consolider et tirer parti de notre croissance des années précédentes. En tant que tel, nous nous attendons à peu d’augmentation nette de l’effectif au cours de l'année.

Perspectives

Le chiffre d'affaires sécurisé 2023 au 31 mars atteint 118,2 millions d'euros. Sur la base de cette mesure, nous relevons nos prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année de 145-155 millions d'euros à 150-160 millions d'euros.

La marge brute pour l'ensemble de l'année 2023 devrait diminuer légèrement en raison d'un changement dans le mix de solutions. La marge brute par solution devrait évoluer positivement, tout impact de la hausse des coûts des composants se reflétant dans les hausses de prix modélisées. La dernière augmentation de prix a été introduite en février 2023.

Les dépenses opérationnelles continuent d'être étroitement surveillées et contrôlées. Comme nous nous concentrons en 2023 sur une croissance rentable et durable, nous prévoyons peu de changements dans notre position globale en matière d'effectifs.

Après les résultats du 1T23, nous introduisons également une prévision d'EBIT pour l'année se situant dans une fourchette entre 27,5 et 32,5 millions d'euros.

Dividende

Nous réitérons l’objectif de distribution de dividende pour l'ensemble de l'année 2023 de 1,10 EUR par action, qui reste soumis aux conditions du marché et à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Calendrier d’entreprise

18 août 2023: résultats du premier semestre 2023

17 novembre 2023: résultats du troisième trimestre 2023

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Veerle DE WIT

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium

Tel: +32 4 361 70 00 | E-mail: corpcom@evs.com | Website: www.evs.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes ou les convictions actuelles de la direction d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à l'évolution de la technologie et des exigences du marché, à la concentration de l'entreprise sur un seul secteur, à la baisse de la demande pour les produits de l'entreprise et ceux de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire en temps opportun de nouvelles technologies, produits et applications, et à la perte de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats ou performances réels de la société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. EVS n'assume aucune obligation de communiquer publiquement toute révision de ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date de ce communiqué ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

À propos d’EVS

EVS est un leader mondial de la technologie vidéo en direct destinée à la diffusion et à la production de nouveaux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent les plus belles émotions. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous délivrons les images sportives en direct les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus animées et les informations les plus récentes à des milliards de téléspectateurs chaque jour – et en temps réel.

La société, dont le siège est en Belgique, compte environ 600 employés répartis dans des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Elle vend et assure l'assistance technique dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles – EVS, ISIN : BE0003820371.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.evs.com.

Pièce jointe