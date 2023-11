Communiqué officiel de EVS BROADCAST EQUIPMENT SA

Publication le 17 novembre 2023 à 6:30 CET avant l’ouverture des marchés

Information réglementée et privilégée

EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

Points sur résultats de l’activité du 3ème trimestre d’EVS

Liège, Belgique, le 17 novembre 2023

Une année 2023 solide, tout en construisant l’avenir

EVS poursuit son parcours 2023 avec brio et confirme ses ambitions de croissance rentable et durable pour l’année qui s’achève. Au 4ème trimestre, nous nous concentrerons sur les livraisons prévues pour 2023 et continuerons à construire l'avenir, tout en préparant également les grands événements sportifs de 2024. Toutes les prises de commandes enregistrées dans les derniers mois de l'année contribueront à soutenir notre croissance en 2024.

Faits Marquants

La performance du chiffre d’affaires poursuit la dynamique de croissance des premiers trimestres de l'année, soutenant notre ambition pour 2023.

Le chiffre d’affaires sécurisé* permet de confirmer que la fourchette haute des prévisions de revenus actuelles (160 à 170 millions d'euros) est à notre portée.

Les niveaux de marge brute continuent de s'améliorer et les dépenses opérationnelles sont maîtrisées, démontrant notre objectif de réaliser une croissance rentable en 2023.

Conformément à l'évolution des prévisions de chiffre d’affaires, EVS confirme que les prévisions d'EBIT s'orientent vers le haut de la fourchette actuelle (32,5 - 38,5 millions d'euros).

* le chiffre d’affaires sécurisé inclut les revenus déjà reconnus ainsi que les commandes en cours qui seront reconnues comme revenus en 2023.

Commentaires

Serge Van Herck, CEO, commente:

“Je suis heureux d'annoncer nos résultats du troisième trimestre et de faire le point sur les performances et les perspectives d'EVS. Alors que nous entamons le dernier trimestre de l'année, je suis fier d'annoncer que nous sommes sur la bonne voie pour générer des revenus et des bénéfices pour l'ensemble de l'année dans le haut de nos prévisions. Notre engagement en faveur de l'innovation et de la satisfaction de nos clients reste au premier plan de notre stratégie, et nous l'avons constaté avec force lors du récent événement IBC à Amsterdam. Les retours reçus de nos clients sur notre offre de solutions et nos innovations, notamment Mediaception VIA MAP et nos effets vidéo en direct basés sur l'intelligence artificielle, tels que XtraMotion, ont été extrêmement positifs.

À noter, notre Net Promoter Score (NPS) continue d'augmenter, comme l'indique la récente enquête menée par Devoncroft, reflétant la satisfaction croissante de nos clients. Ce résultat témoigne du dévouement des membres de notre équipe, comme le démontre notre enquête annuelle sur l'engagement des membres de l’équipe, qui souligne leur fort investissement envers la mission et les valeurs de notre entreprise.

Nous sommes également ravis de nos progrès en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), qui ont récemment été récompensés par un Corporate Star Award à l'IBC à Amsterdam. Nos efforts continus dans ce domaine renforcent notre engagement en faveur de pratiques commerciales responsables.

Bien que nous restions optimistes quant à la trajectoire de notre entreprise, nous devons faire preuve de prudence face aux incertitudes mondiales. Les conflits en cours en Ukraine et à Gaza pourraient avoir un impact sur notre économie occidentale, ce qui pourrait, à son tour, influencer notre industrie. De plus, la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt et d'un ralentissement des dépenses publicitaires pourrait ralentir le rythme d'investissement de certains de nos clients.

Nous restons déterminés à apporter de la valeur à nos clients et parties prenantes et continuerons de nous concentrer sur l'innovation, la satisfaction client et la croissance durable.”

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, déclare:

“Nous continuons de constater une dynamique positive dans la performance de nos revenus et, grâce à une bonne gestion des marges et des coûts, cette dynamique se traduit par une croissance rentable pour 2023.

Outre un compte de résultat performant, nous continuons de bénéficier d’un bilan solide. Notre position de trésorerie nette présente des niveaux d'endettement sains et les indicateurs de notre bilan continuent de s'améliorer par rapport à l'année 2022.

Sécuriser 2023 est une priorité absolue pour notre équipe de production, cependant les préparatifs pour les grands événements de 2024 commencent en même temps, ce qui implique qu'une partie de notre capacité de production est réservée à leur préparation.

Sur la base des indicateurs actuels et des conditions de marché sous-jacentes, nous sommes suffisamment confiants pour confirmer que la fourchette haute de nos prévisions de revenus est à notre portée (170 millions d'euros).

Par conséquent, notre performance EBIT s'oriente vers le haut de la fourchette (la fourchette actuelle étant comprise entre 32,5 et 38,5 millions d'euros). Cette performance marquerait une année formidable pour EVS.”

Dynamiques de marché & clients

Les principaux moteurs d’EVS dans le “Premium Live Ecosystem” restent les mêmes qu’en 2022 mais avec des revenus plus élevés, prouvant le succès de l’approche stratégique PlayForward orientée vers les solutions.

Du côté du LAB, MediaCeption continue de se développer avec succès dans la région EMEA avec une nouvelle installation multi-sites qui a été mise “on air” début septembre pour les studios de télévision d'Oman à Mascate et Salalah.

Du côté du LSP, le LiveCeption Signature continue de prendre en charge l’upgrade des serveurs XT-VIA, comme pour CloudBass, la plus grande société indépendante dédiée à l’Outside Broadcast au Royaume-Uni et pour VideoCraft, un fournisseur important d'équipements de production vidéo et d'installations de broadcast en Australie. Les deux clients mettront à niveau leur flotte complète et au-delà, en tirant parti des capacités de LSM-VIA pour proposer des live replays et highlights captivants.

L’attrait pour la division produits MediaInfra se poursuit, notamment dans la région NALA et EMEA. Cerebrum s'étend désormais avec succès dans toutes les régions comme référence en matière de système de contrôle multi-fournisseurs. Neuron permet aux clients du monde entier d'économiser de l'énergie tout en servant les différentes applications de transformation des signaux de diffusion.

EVS continue de gérer soigneusement l'inventaire des composants pour livrer les équipements hardware conformément aux promesses. EVS surveille également en permanence l'inflation pour la refléter progressivement dans les évolutions des prix et du modèle de business.

Technologies

EVS continue de matérialiser la stratégie Balanced Computing à travers de nouvelles solutions. À l'IBC, outre XtraMotion Edge qui peut être déployé sur site, EVS a présenté une gamme de nouveaux XtraServices basés sur l'IA pour créer un retour sur émotion plus élevé.

EVS a également amélioré la solution LiveCeption, en apportant une nouvelle version de XNET-VIA qui réduit le délai d'accès au contenu stocké sur un XT-VIA distant à partir d'un XT-VIA local. Cela apporte une prise en charge inégalée pour la production à distance lorsque l'infrastructure est répartie entre deux sites différents bien connectés.

La VIA MAP (Media Asset Platform) – annoncée à l'IBC – représente la nouvelle plateforme de gestion des contenus qui permet de rassembler le monde de la production et de la création en direct et celui de la distribution et du partage de contenu dans un environnement cohésif, intégré et ouvert.

Neuron View – le nouveau multiviewer lié à la plateforme Neuron optimisée pour l'empreinte carbone – complète le portefeuille d'applications d'infrastructure multimédia et augmente la pertinence de la plateforme pour de nombreux clients et cas d’utilisation.

Le système d’assistance à l’arbitrage Xeebra d'EVS a récemment obtenu les certifications FIFA Offside Technology (OT) et Video Assistant Referee (VAR) à la suite d'une série de tests rigoureux à Offenbach, réaffirmant sa précision, sa vitesse et sa fiabilité.

En tant que projet pilote “end-to-end” innovant, EVS a conçu une solution « Flex Production » utilisant de nombreuses capacités différentes de la technologie 5G, en collaboration avec Orange Belgium, afin de réaliser et proposer des représentations théâtrales en direct dans les écoles des régions wallonne et bruxelloise de Belgique, rendant ainsi accessible des évènements culturels à plus de 10.000 étudiants.

Sujets Corporate

En 2023, nous avons concentré nos efforts sur le soutien de notre objectif de croissance rentable et durable. Notre feuille de route de transformation numérique se concentre sur la création d'outils pour garantir des opérations à grande échelle et sans faille. Nous concentrons également notre attention sur l'optimisation de notre structure de coûts en nous concentrant de manière proactive sur les frais de déplacement, les salons professionnels, la consommation d'énergie, etc. Au sein de la recherche et du développement, nous mettons en place les mesures nécessaires pour intensifier nos efforts en matière de développement durable, en particulier en ce qui concerne le design et la consommation énergétique de nos solutions.

Du point de vue des outils, nous voulons nous assurer que nous disposons de processus efficaces qui favorisent une collaboration “end-to-end” entre tous nos départements. Avoir une structure opérationnelle efficace est important pour nous. Après un premier lancement d'un nouveau système ERP global en octobre 2022, nous avons intégré en 2023 les dernières entités juridiques dans ce cadre global. Nous opérons désormais à l’échelle mondiale sur une seule plateforme, avec des opérations globales et des économies d’échelle. Parallèlement à l'ERP, nous élargissons également notre empreinte numérique d'entreprise (CRM, Via Portal, LMS, Via Licensing, …)

Nous continuons de surveiller l'environnement macro-économique et d'évaluer la rentabilité de nos solutions. Notre stratégie de prix est revue régulièrement, afin de garder une longueur d’avance.

En matière d’ESG, nous nous sommes concentrés en 2023 sur la création d’objectifs à long terme pour tous les sujets les plus pertinents et les plus importants pour nous en tant qu’entreprise. Nous avons également revu notre matrice de matérialité et nous entamerons des pistes d'amélioration pour mesurer notre empreinte carbone de manière qualitative. Nous créerons également une gouvernance des données autour des KPIs ESG en préparation du CSRD.



En termes d'effectifs, nous avons maintenu notre base plutôt stable au premier semestre 2023. Au second semestre, sur la base également des perspectives de croissance, nous avons décidé d'accélérer certaines embauches. En tant que tel, nous prévoyons une augmentation modérée du nombre de membres de notre équipe au cours du dernier trimestre de l’année.

Le 24 novembre 2023, EVS tiendra sa journée des investisseurs dans les locaux d'EVS à Liège. Les investisseurs peuvent s’inscrire en utilisant le lien: https://evs.com/evs-investor-day

Perspectives

Le chiffre d'affaires sécurisé pour 2023 nous permet de confirmer que la fourchette haute des prévisions de chiffre d'affaires est à notre portée (160 - 170 millions d'euros).

Grâce à la solide performance du chiffre d'affaires, la marge brute pour l'ensemble de l'année 2023 devrait augmenter. Les investissements du passé dans nos opérations et notre structure de support sont entièrement couverts par une croissance supplémentaire des revenus. À côté de cela, nous constatons une croissance de la marge brute par solution, grâce à notre stratégie tarifaire.

Les dépenses opérationnelles continuent d’être étroitement surveillées et contrôlées. Dans la mesure où nous nous concentrons en 2023 sur une croissance rentable et durable, cet équilibre est d’une importance cruciale. En tant que tel, nous avons constaté peu de changements dans la position globale de nos effectifs au 1er semestre 2023. Depuis le 3ème trimestre 2023, nous investissons à nouveau dans des membres supplémentaires de notre équipe, afin de nous assurer de nous préparer à la croissance future. Il y aura une augmentation marginale de notre effectif global au 2ème semestre 2023.

Outre le renforcement de nos prévisions de revenus, nous confirmons également que la fourchette haute de nos prévisions d'EBIT est à notre portée (32,5 à 38,5 millions d'euros).

Dividende intérimaire

Le Conseil d'administration a décidé de verser un acompte sur dividende de 0,50 EUR par action. La date ex-date sera le 22 novembre 2023 (coupon #35) et la date de paiement sera le 24 novembre 2023.

Nous réitérons la prévision de distribution d'un dividende de 1,10 EUR par action pour l'année 2023, qui reste soumise aux conditions de marché et à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Calendrier d’entreprise

22 février 2024 : résultats du 2ème semestre 2023 et de l’exercice complet 2023

16 mai 2024 : résultats du premier trimestre 2024

21 mai 2024 : assemblée générale ordinaire

14 août 2024 : résultats du deuxième trimestre et premier semestre 2024

14 november 2024 : résultats du troisième trimestre 2024

Pour plus d'informations, veuilez contacter:







Veerle De Wit, CFO*

EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgium

Tel: +32 4 361 70 04. E-Mail:corpcom@evs.com; www.evs.com

* représentant une SRL



Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les activités, la situation financière et les résultats d'exploitation d'EVS et de ses filiales.

Ces déclarations sont basées sur les attentes ou les convictions actuelles de la direction d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui

pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Ces risques

et incertitudes sont liés à l'évolution de la technologie et des exigences du marché, à la concentration de l'entreprise sur un seul secteur, à la baisse de la demande

pour les produits de l'entreprise et ceux de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire en temps opportun de nouvelles technologies, produits et

applications, et à la perte de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats ou performances réels de la

société diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. EVS n'assume aucune obligation de publier publiquement toute révision de ces

déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date des présentes ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.



















À propos de nous

Nous créons du retour sur émotion







EVS est mondialement reconnu comme le principal fournisseur de technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et de nouveaux médias. Couvrant

l'ensemble du processus de production, les solutions EVS sont plébiscitées par les équipes de production du monde entier pour fournir les images sportives en direct

les plus captivantes, les émissions de divertissement à la mode et des contenus d’actualité à des milliards de téléspectateurs chaque jour - et en temps réel. Alors que

nous continuons à étendre notre empreinte, notre engagement envers une croissance durable pour notre entreprise et l'industrie est clairement démontré par notre

stratégie ESG. Cet engagement se reflète non seulement dans nos résultats, mais aussi dans nos notes élevées auprès de différentes agences.

Basée à Liège, en Belgique, la société a une présence mondiale avec des bureaux en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord et en

Amérique latine, employant plus de 600 collaborateurs et assurant les ventes, la formation et le support technique dans plus de 100 pays.

EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.evs.com .













