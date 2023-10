EVT Limited est une société basée en Australie. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Entertainment, Entertainment Germany, Hotels and Resorts, Thredbo Alpine Resort, et Property and Other. Le secteur du divertissement comprend les activités d'exploitation de salles de cinéma en Australie et en Nouvelle-Zélande, la fourniture et l'entretien d'équipements technologiques et le State Theatre. Le secteur Divertissement Allemagne comprend les activités d'exploitation cinématographique en Allemagne. Le segment Hôtels et centres de villégiature comprend la propriété, l'exploitation et la gestion d'hôtels en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le segment Thredbo Alpine Resort comprend toutes les activités de la station, y compris les activités de développement immobilier. Le secteur des biens immobiliers et autres investissements comprend la location de biens immobiliers, les immeubles de placement et les investissements désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

Secteur Loisirs et détente