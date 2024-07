Skygate Solutions Berhad, anciennement Ewein Berhad, est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Ses secteurs d'activité comprennent la promotion et la construction immobilières, la fabrication, la gestion immobilière et la détention d'investissements. Le secteur manufacturier comprend la fabrication de pièces de précision en tôle et la conception et la fabrication de moules, d'outils et de matrices. Le secteur de la promotion immobilière et de la construction est engagé dans le développement de propriétés résidentielles, le commerce de la construction, les matériaux d'ameublement et les propriétés achevées. Le secteur de la gestion immobilière se concentre sur la location et la gestion d'un immeuble de bureaux, d'un bâtiment industriel, d'un bien patrimonial/culturel et d'un parking. Le secteur des holdings d'investissement est impliqué dans les activités de holding d'investissement. Ses filiales comprennent Tekun Asas Sdn. Bhd, Precision Press Industries Sdn. Bhd, MBM Industries Sdn. Bhd, Tekun Innovasi Sdn. Bhd, et d'autres. Tekun Innovasi Sdn. Bhd. fabrique des produits en tôle.

Secteur Machines et équipements industriels