Exacompta Clairefontaine : Déclaration de Performance Extra-Financière 2021

AVANT PROPOS

Le présent document illustre la manière dont le groupe Exacompta Clairefontaine prend en compte les incidences environnementales, sociales et sociétales liées à ses activités.

Cette Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) fait partie intégrante du rapport de gestion. La période de reporting concerne l'année 2021, du 1er janvier au 31 décembre, durant laquelle le groupe a réalisé un chiffre d'affaire consolidé de 726 789 k€.

L'ensemble des activités du groupe est pris en compte dans le périmètre de cette déclaration, pour autant, un focus est réalisé sur les activités de production de papier qui concentrent l'essentiel des impacts extra-financiers.

En 2021, le groupe a :

• acquis Loca Pub Imprimerie : création et fabrication de calendriers ;

• créé Digital Valley Portugal : prestations de développement informatique.

En raison de l'épidémie de Covid-19 qui se poursuit, la collecte des données de l'année 2021 a été perturbée comme les années précédentes. Certains sites n'ont pas pu fournir les informations dans les délais ou certaines sont partielles. Toutefois, cela n'altère pas la qualité d'ensemble de ce rapport.

Le groupe encourage la prise de mesures relatives à l'alimentation responsable, la lutte contre la précarité alimentaire et l'amélioration du bien-être animal mais il n'a pas de responsabilités directes dans ces domaines. Ces thématiques sont donc exclues de ce rapport. La promotion de la pratique d'activités physiques et sportives n'est également pas traitée.

En France, dans les entreprises de plus de 11 salariés, le comité social et économique (CSE) est l'instance représentative du personnel.

Les échanges avec les partenaires sociaux, notamment les délégués syndicaux, ont permis depuis de nombreuses années la signature et la mise en oeuvre d'accords collectifs afin de veiller au maintien de bonnes conditions de travail dans un souci d'égalité de traitement.

À fin 2021, 121 accords en vigueur ont été recensés, concernant par exemple les salaires, le temps de travail, le financement d'un système de santé ou encore l'égalité professionnelle homme/femme.

Les directeurs de sites sont chargés de mettre en oeuvre la politique du groupe afin que ses activités soient réalisées en garantissant la santé et la sécurité des collaborateurs, en préservant l'environnement et en contribuant au développement des territoires.

Imprimé sur papier Everprint Light Coated. Couverture 300 g/m² - Intérieur 115 g/m2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU GROUPE2

Ses principaux métiers 2

Ses marchés 3

Des atouts industriels 4

Des atouts commerciaux 4

Des atouts environnementaux 5

Une politique de long terme 6

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES7

Les investissements en faveur de la préservation de l'environnement

8

Les provisions et garanties financières 10

Les matières premières 10

La gestion des « déchets » 12

La lutte contre le gaspillage alimentaire

13

Les consommations énergétiques 13

Les combustibles (installations fixes) 13 L'électricité 14 L'utilisation d'énergies renouvelables 15

Les émissions atmosphériques 15

Les gaz à effet de serre 15

Les autres émissions atmosphériques

16

Les prélèvements d'eau 17

Les rejets d'eaux 18

Les sols 18

Le recyclage agricole des boues d'épuration

18

Les sols sur les sites du groupe 19

Les nuisances sonores et toute autre forme de pollution 19

Les incidents environnementaux 20

La biodiversité 20

Les effets du changement climatique 21

INFORMATIONS SOCIALES22

Le capital humain du groupe 23

Le développement des compétences 23

Égalité des chances et diversité 24

La santé et la sécurité des salariés

Les actions de prévention

25 25

Les accidents du travail et maladies professionnelles 26

AU CŒUR DES TERRITOIRES27

Impacts territoriaux et économiques 28

Politique fiscale 28

La loyauté des pratiques

28

Les achats et la sous-traitance 29

La sécurité des produits 29

Les partenariats 29

Les droits de l'Homme et les actions éducatives 30

Soutien à UNICEF

Lutte contre le harcèlement scolaire

30 31

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ENJEUX32

RAPPORT DE VÉRIFICATION34 1

PRÉSENTATION DU GROUPE

Le groupe Exacompta Clairefontaine est à la fois producteur et transformateur de papier, cela lui permet de contrôler la qualité de ses produits à toutes les étapes de leur fabrication.

Sa ligne directrice est de fabriquer ce qu'il vend et de vendre ce qu'il fabrique. Sauf à de rares exception, il n'est ni un revendeur, ni un sous-traitant.

Sa force est de s'appuyer sur des marques emblématiques pour fidéliser des consommateurs et des entreprises au travers d'une politique constante de qualité.

SES PRINCIPAUX MÉTIERS

PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ÉCRITURE

Depuis 1858, les Papeteries de Clairefontaine fabriquent des papiers d'impression et d'écriture. Avec cinq machines réparties sur quatre sites, le groupe en a produit près de 279 000 tonnes en 2021 (tonnage brut). Le positionnement qualitatif de ces papiers destinés à la bureautique, l'impression, la fabrication d'articles de papeterie ou de classement est très majoritairement en haut de gamme.

Depuis 2008, la consommation des papiers et des articles de papeterie diminue sous l'effet du développement des moyens informatiques de notation et de transmission des données, ainsi que des campagnes de dénigrement écologique. Avec la crise de la Covid, les livraisons européennes 2021 de papiers d'impression et d'écriture restent en retrait de 7 % sur celle de 2019.

Les matières premières principales utilisées par Clairefontaine, Mandeure et Schut sont des pâtes à papiers vierges ou recyclées achetées sur le marché mondial. De son côté, Everbal utilise une technologie qui lui permet de produire 100 kg de papier avec seulement 106 kg de vieux papiers.

Les papiers du groupe sont concurrencés par ceux de gros fabricants produisant également leurs pâtes. Ceux-ci ont un avantage structurel pour leurs prix de revient et ne subissent pas les variations de prix du marché des pâtes marchandes.

2

ARTICLES DE PAPETERIE

Leur fabrication a débuté à la fin du XIXème siècle aux Papeteries de Clairefontaine et depuis 1930 chez Exacompta. Cette activité représente plus de 66 % des chiffres d'affaires cumulés de ces deux secteurs d'activité et en fait un des premiers européens dans ce domaine. Des cahiers, copies, blocs, enveloppes, registres, agendas, la fabrication s'est étendue durant ces trente dernières années aux articles de classement, à ceux pour les beaux-arts et les loisirs créatifs, ainsi qu'aux calendriers. Le savoir-faire du groupe permet également de proposer des prestations dans le domaine de l'imprimerie.

Le groupe a engagé depuis 2014 une diversification vers le développement de photos numériques et services connexes par l'acquisition de Photoweb, Invaders Corp (Lalalab) et dernièrement Fizzer. En 2019, l'acquisition de Eurowrap lui a permis de devenir un acteur important dans le domaine du papier cadeau.

Une grande part des articles de papeterie fait l'objet d'achats saisonniers ; cela induit une charge variable des ateliers et des surstocks coûteux en place et en trésorerie.

SES MARCHÉS

Le groupe Exacompta Clairefontaine vend aux revendeurs de papier, à des imprimeurs ou transformateurs, aux fournituristes de bureaux, aux détaillants et aux grandes surfaces. Il n'exerce cette activité de distribution qu'en aval de celles de la production de papiers et d'articles de papeterie. À l'exception des produits du département digital photos, le groupe ne vend pas directement aux consommateurs finaux.

Pour maintenir l'activité des ateliers en accompagnant les demandes de la clientèle, il faut multiplier les références fabriquées. Celles-ci se chiffrent à plus de 20 000 pour le groupe. Les séries économiques diminuent, ce qui engendre une augmentation des prix de revient.

Vis-à-vis des professionnels et des utilisateurs, le groupe privilégie la vente de produits portant ses propres marques. Les plus connues couvrent plusieurs familles de produits, par exemple :

• Clairefontaine en papiers, cahiers, enveloppes, articles beaux-arts.

• Exacompta en registres, manifolds, articles de bureau et de classement.

De même, les gammes des agendas Quo Vadis et des blocs Rhodia sont de plus en plus larges.

3