Exacompta Clairefontaine : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30/06/2020

EPINAL : B 505 780 296 N° SIRET : 505 780 296 000 16 NAF : 7010Z Tél. +33 (0)3 29 42 42 42 Fax +33 (0)3 29 42 42 00 Site internet www.exacomptaclairefontaine.fr Sommaire: page Rapport semestriel d'activité 3 Comptes consolidés semestriels 8 Attestation du rapport financier semestriel 29 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 30 2 Conseil d'administration François NUSSE, Président Directeur Général Dominique DARIDAN Louise DE L'ESTANG DU RUSQUET Céline NUSSE Charles NUSSE Frédéric NUSSE Guillaume NUSSE Jérôme NUSSE Monique PRISSARD Emmanuel RENAUDIN Caroline VALENTIN Commissaires aux comptes BATT AUDIT, 54000 Nancy Pascal FRANCOIS ADVOLIS, 75002 Paris Patrick IWEINS - Hugues de NORAY 3 Mesdames, Messieurs, 1. EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES CONSOLIDES (en milliers d'€uros) 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Produit des activités ordinaires 313 515 307 877 Résultat opérationnel -3 013 3 955 Résultat net avant I.S -4 148 3 880 Résultat net après I.S -3 530 3 219 Part du groupe -3 005 3 219 Les résultats consolidés du Groupe du 1er semestre 2019 n'ont pas intégré ceux des sociétés acquises au printemps de cette année, Eurowrap, Biella et leurs filiales. Elles ont été consolidées au 31 décembre 2019. Deux nouvelles sociétés sont consolidées en 2020 : Fizzer, contrôlée à 60 %, et Papeteries du Coutal. Le 1er semestre 2020 a été marqué par des mesures de confinement et un ralentissement de l'activité du Groupe, essentiellement dans le secteur de Transformation. Les évènements liés à la Covid-19 n'ont pas conduit le Groupe à des fermetures de site. En raison de la propagation du virus Covid-19, le Groupe a mis en place des mesures sanitaires et des dispositions de travail adaptées. Il a bénéficié d'un recours marginal aux aides ouvertes pendant la période de confinement, dont celles liées à l'activité partielle de salariés. Sur le plan financier, le Groupe n'a pas eu recours au dispositif de Prêt Garanti par l'Etat mais a bénéficié de décalages de remboursement de certains emprunts pour un total de 10,9 M€ au 30 juin 2020. Ces décalages sont sans effet sur le niveau de l'endettement net. 1.1 SECTEUR PAPIER Les productions de papiers d'impression et d'écriture en Europe de l'Ouest ont été en baisse de 12 % par rapport au premier semestre 2019 (statistiques Cepi). La chute de l'activité des fournituristes de bureaux et des imprimeurs a marqué le deuxième trimestre et le tonnage de papiers vendus par nos quatre usines a régressé de près de 8 %. Notre production a pu se maintenir grâce à notre capacité de stockage et à nos propres activités de transformation. La part de papiers recyclés est en augmentation. Le coût de nos matières premières est resté stable et aucune rupture d'approvisionnement significative n'a été à déplorer. 1.2 SECTEUR TRANSFORMATION D'un premier semestre à l'autre, l'institut GFK indique une baisse de 15 % pour la vente des papiers façonnés en France et de 22 % pour celle des articles de classement. Le volume global de nos ventes à destination des bureaux et des ménages a fortement baissé de mars à juin, avec de fortes disparités suivant les spécialités. Notre production d'articles pour la rentrée des classes ou la fin de l'année a été peu influencée par l'épidémie. 4 1.3 SITUATION FINANCIERE ET ENDETTEMENT Au 30 juin 2020, pour un chiffre d'affaires de 313 515 K€, l'endettement financier brut du Groupe s'élève à 248 424 K€ dont 32 310 K€ de dette financière induite par l'activation des contrats de location en application de la norme IFRS 16. Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 408 487 K€. Le Groupe a négocié des lignes de crédit complémentaires avec ses partenaires bancaires pour un total de 30 M€. A la clôture du 1er semestre, le Groupe n'avait pas émis de billets de trésorerie sur un programme d'émission de 125 M€. Le Groupe disposait d'une trésorerie brute de 97 666 K€ au 30 juin 2020 et affichait un endettement net de 150 758 K€, pratiquement inchangé par rapport au 1er semestre 2019. 1.4 INFORMATIONS SUR LE TITRE ET ACTIONNARIAT Le titre cotait 115 € le 2 janvier 2020 et 96,50 € le 26 juin 2020. Le nombre de titres échangés au 1er semestre 2020 est de 10 420. Il n'existe aucun programme de rachat d'actions et il n'y a pas d'actionnariat salarié dans la société mère. Le capital de la société mère est composé de 1 131 480 actions, sans variation sur l'exercice. Un droit de vote double est attribué à chaque action entièrement libérée pour laquelle est justifiée une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Consolidées au premier semestre 2020

En date respective des 31 octobre 2019 et 18 décembre 2019, le Groupe a procédé à l'acquisition :

En date respective des 31 octobre 2019 et 18 décembre 2019, le Groupe a procédé à l'acquisition : de l'intégralité du capital de Papeteries du Coutal, société relevant du secteur de transformation. d'une participation de 60 % dans l'entité Fizzer, spécialisée dans l'imagerie digitale, avec une option pour acquérir le solde du capital à terme ;

Sur le premier semestre 2020, ces deux entités ont réalisé un chiffre d'affaires respectivement de 1,5 et 2,2 millions d'€. Compte tenu des dates d'acquisition, proches de la clôture du 31 décembre 2019, ces deux participations étaient inscrites au bilan en tant qu'actifs financiers. Elles ont été intégrées dans les comptes consolidés du Groupe à compter du 1er janvier 2020. Les goodwills constatés à l'entrée dans le périmètre s'élèvent à 0,6 M€ pour Papeteries du Coutal et 4,2 M€ pour Fizzer. 5  Résultats à périmètre constant (en milliers d'€uros) 1er semestre 2020 à 1 er semestre 2019 périmètre constant * Produit des activités ordinaires 267 213 307 877 Résultat opérationnel -918 3 955 Résultat net avant I.S -2 011 3 880 Résultat net après I.S -1 520 3 219 Part du groupe -1 520 3 219 Le périmètre constant exclut les sociétés acquises au printemps 2019, Eurowrap, Biella et leurs filiales, non consolidées au premier semestre 2019, mais également les 2 sociétés consolidées à compter de début 2020. 3. PERSPECTIVES 3.1 FACTEURS DE RISQUES Les facteurs de risques liés à l'activité économique et financiers sont de même nature que ceux exposés au paragraphe 2.4 du rapport annuel 2019 et ne présentent pas d'évolution significative sur le 1er semestre 2020. Les montants relatifs aux risques financiers au 30 juin 2020 sont exposés dans la note 2.6 de l'annexe des comptes semestriels consolidés. 3.2 INCIDENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 Alors que les projections que l'on pouvait faire en début d'année permettaient de tabler sur un semestre nettement positif, les unités du Groupe ont du faire face à l'épidémie de Covid 19 à partir du 15 mars, prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs salariés et adapter leurs différentes activités. Quelques arrêts, le fractionnement des fabrications, des ventes en net retrait et l'augmentation des stocks ont été autant de facteurs qui ont inversé l'évolution des résultats par rapport au premier semestre 2019. 3.3 PERSPECTIVES GENERALES Notre activité commerciale au troisième trimestre 2020 est revenue au niveau de celle de l'an dernier mais il n'y a pas eu de compensation des méventes du printemps liées à la pandémie et au confinement. Par ailleurs, les demandes de nos clients portent actuellement sur le court-terme et il est encore trop tôt pour voir clairement quel sera l'impact de cette crise sur les modes de consommation. Sur l'ensemble de l'exercice, notre résultat opérationnel devrait être en retrait significatif sur celui de l'an dernier qui était de 19 828 K€. 4. DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE La déclaration de performance extra-financière au titre de l'exercice 2019 a été diffusée avant la tenue de l'Assemblée Générale du Groupe Exacompta Clairefontaine du 27 mai 2020. Il présente notamment des informations sur la manière dont le Groupe prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. 6 Les données sont régulièrement tenues à jour et sont publiées annuellement. Les informations ci- dessous ne sont que des compléments d'actualité à la déclaration. Emissions brutes de dioxyde de carbone (CO 2 ) des sites papetiers français du Groupe

Evolution des émissions de CO 2 Site Emissions de CO2 (tonnes) 1er semestre 2020 1er semestre 2019 CLAIREFONTAINE 39 923 40 482 MANDEURE 4 550 4 958 EVERBAL 663 721 Total 45 136 46 161 Evolution des émissions rapportées au tonnage produit Site Ratio (kg CO2 / t de papier brute) 1er semestre 2020 1er semestre 2019 CLAIREFONTAINE 398 407 MANDEURE 266 264 EVERBAL 27 30 Ratio global 318 324 Les émissions de CO2 comparativement à 2019. sont poursuivis. des sites sont légèrement en baisse sur le premier semestre 2020 Les efforts de réduction des consommations de combustibles fossiles se Cette baisse ne provient pas de la crise sanitaire que nous avons traversée. En effet, durant la période de confinement, les sites ont continué à produire quasi normalement. La production, en tonnage brut, n'a chuté que 0,44 % sur la première moitié de l'année. Nouvelle sécheresse sévère en 2020 L'année 2019 avait été marquée par une pluviométrie particulièrement faible et 2020 voit se renouveler une sécheresse toute aussi intense. La fréquence de ces épisodes est en augmentation depuis quelques années. Cela pousse les autorités environnementales à surveiller les barrages et canaux usiniers qui permettent aux papeteries d'être alimentées en eau. Un débit minimal doit être maintenu dans les rivières pour y préserver le fonctionnement satisfaisant de l'écosystème. Les sites doivent mener une réflexion pour sécuriser leurs approvisionnements en eau industrielle. 7 Exacompta Clairefontaine S.A. Comptes consolidés au 30 juin 2020 Comptes consolidés semestriels 1. Etats financiers consolidés 9 2. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels 15 3. Information sectorielle 24 4. Périmètre 27 8 1. Etats financiers consolidés Bilan consolidé en K€ 30/06/2020 31/12/2019 Notes ACTIFS NON COURANTS 347 729 352 001 Immobilisations incorporelles - Goodwills 42 181 37 383 (2.1.1) Immobilisations incorporelles 16 877 13 922 (2.1.1) Immobilisations corporelles 282 782 290 010 (2.1.2) Actifs financiers 4 902 9 764 (2.1.3) Impôts différés 987 922 (2.4) ACTIFS COURANTS 507 284 514 310 Stocks 241 087 207 341 (2.2.1) Créances clients et autres créances 162 532 125 121 (2.2.2) Acomptes versés 2 631 2 114 Créances d'impôt 3 368 484 Trésorerie et équivalents de trésorerie 97 666 179 250 (2.2.3) TOTAL DES ACTIFS 855 013 866 311 CAPITAUX PROPRES 408 487 419 348 Capital 4 526 4 526 Réserves consolidées 406 805 397 755 Résultat - part du groupe -3 005 17 067 Capitaux propres - part du groupe 408 326 419 348 Intérêts minoritaires 161 0 DETTES NON COURANTES 249 022 221 425 Dettes financières 173 463 142 620 (2.6) Dettes de location (IFRS 16) 24 102 27 470 (2.6) Impôts différés passifs 25 915 25 985 (2.4) Provisions 25 542 25 350 (2.5) DETTES COURANTES 197 504 225 538 Dettes fournisseurs 72 337 71 098 Partie à court terme des dettes financières 42 650 79 523 (2.6) Dettes de location (IFRS 16) - court terme 8 208 9 372 (2.6) Provisions 4 450 3 383 (2.5) Dettes d'impôt 40 3 829 Autres dettes 69 819 58 333 (2.8) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 855 013 866 311 9 Compte de résultat consolidé en K€ 30/06/2020 30/06/2019 Produits des activités ordinaires 313 515 307 877 - Ventes de produits 306 150 302 564 - Ventes de services 7 365 5 313 Autres produits opérationnels 10 537 3 171 - Reprises d'amortissements 6 141 272 - Subventions 814 12 - Autres produits 3 582 2 887 Variation de stocks de produits finis et de travaux en-cours 29 667 15 304 Marchandises et matières consommées -169 348 -166 814 Charges externes -52 253 -47 598 Frais de personnel -93 609 -77 985 Impôts et taxes -7 899 -7 761 Dotations aux amortissements -22 725 -18 981 Autres charges opérationnelles -10 898 -3 258 RESULTAT OPERATIONNEL - avant dépréciation des goodwills -3 013 3 955 Dépréciation des goodwills RESULTAT OPERATIONNEL - après dépréciation des goodwills -3 013 3 955 Produits financiers 1 660 1 232 Charges financières -2 795 -1 307 Résultat financier -1 135 -75 Charges d'impôt sur le résultat 618 -661 Résultat après impôts -3 530 3 219 Résultat net - part des minoritaires -525 0 Résultat net - part du groupe -3 005 3 219 Résultat de la période -3 005 3 219 Nombre d'actions 1 131 480 1 131 480 RESULTAT (de base & dilué) PAR ACTION -2,66 2,84 Notes (2.1.2, 2.1.3) (2.2.1) (2.1.1, 2.1.2) (2.1.1) (2.10) (2.4, TFT) (2.3) 10 Etat du résultat global en K€ 30/06/2020 30/06/2019 Résultat net -3 530 3 219 Ecarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi 4 465 Impôt sur éléments non reclassables -1 -130 Eléments non reclassables en résultat 3 335 Ecarts de conversion des états financiers d'entités étrangères -8 81 Impôt sur éléments reclassables - - Eléments reclassables en résultat -8 81 Autres éléments du résultat global -117 Résultat global total -3 652 3 635 Attribuable : - au groupe -3 127 3 635 - aux minoritaires -525 0 Tableau de variation des capitaux propres consolidés En K€ Capital Primesliées Réserves résultatset consolidés Ecarts actuariels Ecartsde conversion Total- part groupedu Total- part des minoritaires Totaldes capitaux propres Capitaux propres au 31 décembre 2018 4 526 92 745 306 607 -1 609 402 269 - 402 269 Dividendes distribués -3 055 -3 055 -3 055 Résultat net de la période 17 067 17 067 17 067 Autres éléments du résultat global -252 3 319 3 067 3 067 Capitaux propres au 31 décembre 2019 4 526 92 745 320 619 -252 1 710 419 348 - 419 348 Dividendes distribués -3 395 -3 395 -3 395 Résultat net de la période -3 530 -3 005 -525 -3 530 Autres éléments du résultat global -117 3 -8 -122 -122 Reclassement écarts actuariels -252 252 - - Put sur intérêts minoritaires Fizzer -4 500 -4 500 -4 500 Acquisition Fizzer - intérêts minoritaires 686 - 686 686 Capitaux propres au 30 juin 2020 4 526 92 745 309 511 3 1 702 408 326 161 408 487 11 Tableau des flux de trésorerie consolidés en K€ 30/06/2020 30/06/2019 Résultat net de l'ensemble consolidé -3 530 3 219 Elimination des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : ∙ Amortissements et provisions 24 068 16 355 ∙ Variation des impôts différés -933 -736 ∙ Plus values de cession, nettes d'impôt -212 -28 ∙ Ecarts de conversion -8 81 ∙ Autres -114 335 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 19 271 19 226 ∙ Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -58 793 -47 565 ∙ Variation liée à l'impôt sur les bénéfices -31 1 490 ∙ Impôt sur les bénéfices décaissé -6 642 4 492 (1) Flux net de trésorerie générés par l'activité -46 195 -22 357 ∙ Acquisitions d'immobilisations -15 801 -80 754 ∙ Cessions d'immobilisations 704 284 ∙ Incidence des variations de périmètre - acquisitions -1 083 (2) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -16 180 -80 470 ∙ Dividendes versés -3 395 -3 055 ∙ Emprunts souscrits 30 381 20 118 ∙ Remboursements d'emprunts -3 358 -19 427 ∙ Intérêts payés -628 -459 ∙ Intérêts reçus 211 346 ∙ Remboursement de la dette de location -4 383 -4 828 (3) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 18 828 -7 305 (1+2+3) Total des flux de trésorerie -43 547 -110 132 Trésorerie d'ouverture 90 355 77 748 Trésorerie de clôture 46 808 -32 384 Variation de trésorerie -43 547 -110 132 Variation de la trésorerie et des dettes financières à moins d'un an Notes (2.1.1 à 2.1.3, 2.5) (2.4) Bilan (2.1.1 à 2.1.3) (Variation des capitaux propres) En K€ 30/06/2020 Variation 31/12/2019 30/06/2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif 97 666 -81 584 179 250 93 765 Découverts bancaires -6 134 28 296 -34 430 -85 119 Trésorerie nette 91 532 -53 288 144 820 8 646 Dettes financières à moins d'un an -44 724 9 741 -54 465 -41 030 Trésorerie nette des dettes financières à 46 808 -43 547 90 355 -32 384 moins d'un an 12 Présentation des états financiers consolidés 1- Principes généraux - déclaration de conformité Les comptes consolidés du Groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE sont établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu'adopté dans l'Union Européenne. Les états financiers consolidés semestriels résumés du Groupe Exacompta Clairefontaine ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 -Informationfinancière intermédiaire. Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 17 septembre 2020. Les règles et méthodes comptables appliquées restent inchangées par rapport à celles du 31 décembre 2019. 2- Adoption des nouvelles normes Normes, amendements et interprétations d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2020 Amendements à IAS 1 et IAS 8 - Définition du terme « significatif »

Définition du terme « significatif » Amendements à IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9 - Réforme des taux d'intérêt de référence - phase 1

Réforme des taux d'intérêt de référence - phase 1 Amendement à IFRS 3 - Regroupements d'entreprises « définition d'une entreprise »

Regroupements d'entreprises « définition d'une entreprise » Modifications des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS Ces nouvelles normes n'ont pas d'incidence significative sur les comptes semestriels. Au 30 juin 2020, le Groupe n'a décidé l'application anticipée d'aucune norme, amendement ou interprétation. 3- Variation de périmètre Le Groupe a acquis : Le 31 octobre 2019, l'intégralité du capital de Papeteries du Coutal.

Le 18 décembre 2019, une participation de 60 % dans la société Fizzer avec une option pour acquérir le solde du capital à terme. Sur le premier semestre 2020, ces deux entités ont réalisé un chiffre d'affaires respectivement de 1,5 et 2,2 millions d'€. Ces deux participations étaient inscrites au bilan en tant qu'actifs financiers compte tenu des dates d'acquisition proches de la clôture 2019. Elles ont été intégrées dans les comptes consolidés du Groupe à compter du 1er janvier 2020. Les actifs identifiables acquis et les passifs repris ont été comptabilisés initialement à leur juste valeur à la date d'acquisition. Les principaux impacts de mise à la juste valeur des actifs sont relatifs aux immobilisations incorporelles de Fizzer, et à son portefeuilles clients pour un montant de 2,8 M€. A l'issue des évaluations menées, les goodwills constatés s'élèvent respectivement à 0,6 et 4,2 millions d'€. La prise de participation majoritaire dans Fizzer s'accompagne d'une option de vente accordée aux minoritaires exerçable au cours du premier trimestre 2022 ainsi que d'une option d'achat accordée au Groupe exerçable au cours du deuxième trimestre 2022. Au 30 juin 2020, la dette liée à l'option de vente accordée aux minoritaires a été valorisée à la valeur estimée du prix d'exercice de l'option. Cette dette est comptabilisée dans le poste du bilan « Autres passifs non courants ». Les variations ultérieures de la juste valeur de la dette seront constatées en contrepartie des capitaux propres du Groupe. 13 L'état ci-après présente l'affectation provisoire des prix d'acquisition de ces deux entités : En K€ Fizzer Coutal Total Prix payé en 2019 3 545 1 400 4 945 Complément de prix payé en 2020 1 699 305 2 004 Coût d'acquisition 5 244 1 705 6 949 Valeur nette comptable -302 1 106 804 Juste valeur nette d'impôt différé 2 017 16 2 033 Taux de participation 60 % 100 % Quote-part dans la juste valeur des actifs et passifs acquis 1 029 1 122 2 151 Goodwill 4 215 583 4 798 4- Eléments liés à la pandémie Covid-19 Le 1er semestre 2020 a été marqué par des mesures de confinement et un ralentissement de l'activité du Groupe, essentiellement dans le secteur de Transformation. Pour permettre une meilleure estimation des incidences, le rapport d'activité présente également les principaux éléments du résultat à périmètre constant, en neutralisant les impacts liés aux filiales acquises en 2019 et 2020. En raison de la propagation du virus Covid-19, le Groupe a mis en place des mesures sanitaires et des dispositions de travail adaptées. Il a bénéficié d'un recours marginal aux aides ouvertes pendant la période de confinement, dont celles liées à l'activité partielle de salariés Les évènements liés à la Covid-19 n'ont pas conduit le Groupe à des fermetures de site. Un niveau d'activité a pu être maintenu grâce aux capacités de stockage de nos plateformes logistiques. Sur le plan financier, le Groupe n'a pas eu recours au dispositif de Prêt Garanti par l'Etat mais a bénéficié de décalages de remboursement de certains emprunts pour un total de 10,9 M€ au 30 juin 2020. Ces décalages sont sans effet sur le niveau de l'endettement net de 150 M€. De nouveaux emprunts ont été souscrits à hauteur de 30 M€ au 1er semestre 2020, sans recourir aux lignes de tirage. Le risque de crédit est resté globalement inchangé, le Groupe ayant, si nécessaire, octroyé des reports de paiement à ses clients. Aucune perte significative n'a été enregistrée au 30 juin 2020. L'environnement évoluant en permanence, le Groupe adapte ses capacités ses moyens et son offre au marché. Avec les effets de la pandémie continuant à se faire sentir au début du 2nd semestre et des mesures de restrictions supplémentaires décidées par les autorités de nombreux pays, il est difficile d'anticiper une situation à la clôture de l'exercice. Dans le contexte de clôture semestrielle, spécifique en raison du Covid-19, le Groupe n'a pas identifié d'indicateur de pertes de valeur et en conséquence n'a pas comptabilisé de dépréciation des actifs incorporels. De même il n'a pas été jugé nécessaire de constituer de provision spécifique relative aux risques ou incertitudes lié à la pandémie, pouvant affecter le personnel, les actifs du Groupe ou porter atteinte à sa réputation et sa capacité à honorer ses engagements. Les coûts et mesures de soutien inhérents aux effets de la crise sanitaire ont été comptabilisés selon leur nature et n'ont pas été isolés spécifiquement 14 2. Notes annexes aux comptes consolidés semestriels 2.1 Actifs non courants 2.1.1 Immobilisations incorporelles Concessions, Au 30 juin 2020, en K€ Goodwills licences, marques Autres Total et droits similaires Valeur brute à l'ouverture 37 383 46 728 6 724 90 835 Acquisitions 555 440 995 Cessions -585 -585 Variations de périmètre 4 798 593 2 800 8 191 Ecarts de conversion 222 20 242 Transferts et autres mouvements 142 666 808 Valeur brute à la clôture 42 181 47 655 10 650 100 486 Amortissements et dépréciations à l'ouverture 0 34 192 5 338 39 530 Cessions -585 -585 Variations de périmètre 181 181 Amortissements 1 329 738 2 067 Dépréciations Reprises Ecarts de conversion 216 19 235 Transferts et autres mouvements Amortissements et dépréciations à la clôture 0 35 333 6 095 41 428 Valeur nette comptable à l'ouverture 37 383 12 536 1 386 51 305 Valeur nette comptable à la clôture 42 181 12 322 4 555 59 058 Marques Dans le poste « concessions, licences, marques et droits similaires » figurent des marques pour un montant global de 7 367 K€. Aucune perte de valeur n'a été enregistrée dans les comptes du 1er semestre 2020. Goodwills Les goodwills portent essentiellement sur les activités du domaine digital et le groupe Eurowrap acquis en 2019. Ceux des sociétés consolidées au 1er semestre 2020 sont présentés dans la note « Variation de périmètre ». L'information sectorielle présente la répartition des goodwills par secteurs d'activités et géographiques. Situation au 30 juin 2020 La crise sanitaire et économique provoquée par la Covid-19, qui ne constitue pas en soi un indice de perte de valeur, a eu des conséquences significatives sur la performance des activités de transformation du Groupe sur le deuxième trimestre 2020 : Baisse de chiffre d'affaires

Adaptation des sites de production au nouveau contexte sanitaire

Recours limité au dispositif d'activité partielle Cependant, malgré ce contexte difficile, le Groupe reste confiant sur sa capacité à créer de la valeur. 15 En conséquence et au regard de la marge de manœuvre résultant des tests de dépréciation mis en œuvre au 31 décembre 2019, le Groupe considère que la dégradation de l'activité constatée sur le deuxième trimestre n'est pas de nature à remettre fondamentalement en cause les projections de flux de trésorerie issues des plans d'affaires de chaque UGT au 31/12/2019 et ne nécessitent donc pas de réaliser des tests de dépréciation complets au 30 juin 2020. Néanmoins il a été estimé pertinent de procéder à une simulation sur la base d'un environnement dégradé de l'une des UGT du secteur d'activité Transformation pour laquelle cette marge de manœuvre au 31/12/2019 était limitée, afin de conforter la position prise. Cette simulation a, pour l'essentiel, consisté à actualiser les données financières 2020 en fonction de la performance du semestre pour cette UGT marquée par une forte saisonnalité, à reprendre les données prévisionnelles ayant servi aux tests du 31 décembre 2019 en y appliquant une année de décalage et une décote prudentielle, et, enfin, à ajuster le taux d'actualisation au 30 juin 2020. Les résultats de cette simulation n'ont pas conduit à une conclusion différente par rapport à celle du 31 décembre 2019 et ont donc conforté l'analyse du Groupe sur son appréciation de l'absence d'indices de perte de valeur au 30 juin 2020. 2.1.2 Immobilisations corporelles Aucune modification de durée d'utilité conduisant à un changement significatif d'estimation comptable n'a été identifiée sur la période. IFRS 16 - Contrats de location Le Groupe Exacompta Clairefontaine a fait le choix de la méthode rétrospective simplifiée. L'option d'évaluer le droit d'utilisation au montant de la dette de loyer apparaissant au bilan immédiatement avant la date de première application a été utilisée pour l'ensemble des contrats. De même, les contrats de faible valeur n'ont pas été retenus. Les taux d'intérêts implicites des contrats n'étant pas déterminables, le Goupe utilise son taux d'emprunt marginal pour évaluer l'obligation locative. Il est déterminé par référence aux taux d'intérêts des emprunts, souscrits ou non, ayant des échéances et profils de paiement similaire. Il est notamment établi à partir d'échéances de 7 à 10 ans applicables aux locations immobilières qui représentent près de 90 % des contrats en valeur de droits d'utilisation. Le Groupe est en cours d'examen de la décision IFRS IC du 26 novembre 2019 mais n'anticipe pas d'impact significatif. Catégories des locations - situation au 30/06/2020 en K€ Immobilier Matériel Autres Total industriel Droits d'utilisation 38 136 2 414 3 717 44 267 Amortissements 9 504 835 1 731 12 070 Valeur nette 28 632 1 579 1 986 32 197 La dette de location est présentée au passif du bilan et dans la note 2.6. Au compte de résultat du 1er semestre 2020, la charge d'amortissement des droits d'utilisation s'élève à 5 434 K€ et les intérêts de location à 61 K€. Les contrats de location sont agrégés dans les tableaux de flux des immobilisations corporelles. 16 Au 30 juin 2020, en K€ Terrains et Installations Autres immos Acomptes et techniques et immos en Total Droits d'utilisation IFRS 16 inclus constructions corporelles machines cours Valeur brute à l'ouverture 288 507 533 544 55 501 11 726 889 278 Acquisitions 787 2 889 1 464 9 196 14 336 Cessions -3 207 -2 846 -481 -6 534 Variations de périmètre 607 2 007 361 2 975 Ecarts de conversion 797 -10 8 795 Transferts et autres mouvements 2 678 5 104 887 -9 192 -523 Valeur brute à la clôture 290 169 540 688 57 732 11 738 900 327 Amortissements et dépréciations à l'ouverture 167 463 389 943 41 703 159 599 268 Cessions -3 080 -2 520 -467 -6 067 Variations de périmètre 465 1 783 224 2 472 Amortissements 7 315 10 890 2 314 20 519 Dépréciations 119 19 138 Reprises Ecarts de conversion 871 45 13 928 Transferts et autres mouvements -1 067 1 373 -20 286 Amortissements et dépréciations à la clôture 172 086 401 533 43 767 159 617 545 Valeur nette comptable à l'ouverture 121 044 143 601 13 798 11 567 290 010 Valeur nette comptable à la clôture 118 083 139 155 13 965 11 579 282 782 2.1.3 Actifs financiers Au 30 juin 2020, en K€ Participations non Prêts Autres créances Total consolidées Valeur brute à l'ouverture 34 112 960 1 943 37 015 Acquisitions 5 401 406 Cessions -6 163 -6 163 Variations de périmètre -5 250 62 -5 188 Ecarts de conversion 543 2 545 Transferts et autres mouvements 2 -20 -4 -22 Valeur brute à la clôture 23 244 945 2 404 26 593 Dépréciations à l'ouverture 27 216 33 2 27 251 Acquisitions / cessions Variations de périmètre Dépréciations 85 85 Reprises -6 162 -6 162 Ecarts de conversion 517 517 Transferts et autres mouvements Dépréciations à la clôture 21 656 33 2 21 691 Valeur nette comptable à l'ouverture 6 896 927 1 941 9 764 Valeur nette comptable à la clôture 1 588 912 2 402 4 902 17 Les titres de participation non consolidés ainsi que les autres titres immobilisés sont maintenus à leur coût à défaut de juste valeur fiable. Les créances rattachées aux participations, les prêts et autres immobilisations financières sont évaluées au coût amorti. La valeur comptable est égale à la juste valeur. Les sociétés Papeteries du Coutal et Fizzer sont consolidées au 30 juin 2020. Les autres créances sont principalement composées de dépôts et cautionnements pour 1 591 K€. 2.1.4 Tableau des échéances des autres actifs financiers Au 30 juin 2020, en K€ - de 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans Total Prêts 77 193 675 945 Autres immobilisations financières 180 4 2 220 2 404 Immobilisations et créances financières 257 197 2 895 3 349 2.2 Actifs courants 2.2.1 Stocks par nature Au 30 juin 2020, en K€ Matières Produits En-cours intermédiaires et Total premières finis Valeur brute à l'ouverture 87 862 22 163 115 718 225 743 Variation 3 300 231 28 378 31 909 Variations de périmètre 292 31 280 603 Valeur brute à la clôture 91 454 22 425 144 376 258 255 Dépréciations à l'ouverture 10 537 1 404 6 461 18 402 Dotations 8 150 829 2 611 11 590 Reprises -8 690 -1 133 -2 995 -12 818 Variations de périmètre Ecarts de conversion et autres mouvements -2 -4 -6 Dépréciations à la clôture 9 995 1 100 6 073 17 168 Valeur nette comptable à l'ouverture 77 325 20 759 109 257 207 341 Valeur nette comptable à la clôture 81 459 21 325 138 303 241 087 2.2.2 Dépréciation des autres actifs courants Dépréciations à Variations de Dépréciations à en K€ Dotations Reprises périmètre et l'ouverture la clôture autres écarts Créances clients 2 246 730 -492 7 2 491 Autres créances 241 241 Total 2 487 730 -492 7 2 732 18 Echéances des créances clients et autres créances en K€ - de 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans Total Clients et comptes rattachés 144 515 1 246 145 761 Créances fiscales et sociales 13 303 13 303 Débiteurs divers 1 878 1 878 159 696 1 246 160 942 Dépréciation -2 732 Actifs financiers 158 210 Charges constatées d'avance 4 322 Créances clients et autres créances au bilan 162 532 2.2.3 Trésorerie et équivalents de trésorerie en K€ 30/06/2020 31/12/2019 Variation Soldes bancaires 69 721 116 875 -47 154 Equivalents de trésorerie 27 945 62 375 -34 430 Total 97 666 179 250 -81 584 Les actifs financiers détenus à des fins de transaction (valeurs mobilières de placement) sont des actifs désignés à la juste valeur par le résultat. La valeur au bilan, soit 27 945 K€, correspond à la valeur de marché au 30 juin 2020. La valeur comptable est égale à la juste valeur. 2.3 Capitaux propres Le capital de la société mère est composé de 1 131 480 actions de 4 Euros, soit 4 525 920 €, sans variation sur l'exercice. Un droit de vote double est attribué à chaque action entièrement libérée pour laquelle est justifiée une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Aucune politique particulière de gestion du capital n'est mise en œuvre par le Groupe. Les ETABLISSEMENTS CHARLES NUSSE détiennent 80,46 % du capital. 2.4 Impôts différés Les principaux retraitements source d'imposition différée concernent les marques, les provisions réglementées, les subventions publiques, les profits internes sur stocks et des provisions. Variation des impôts différés en K€ 31/12/2019 Entrées de 30/06/2020 Variation périmètre Impôts différés actifs 922 23 987 65 Impôts différés passifs 25 985 784 25 915 -70 Impôt différé net 25 063 761 24 928 -135 19 Détail de la charge d'impôt en K€ 30/06/2020 30/06/2019 Impôt exigible -315 -1 588 Impôt différé 933 927 Produit / Charge d'impôt 618 -661 2.5 Provisions en K€ Provisions à Variations Dotations Reprises Provisions Autres Provisions à l'ouverture de périmètre non utilisées variations la clôture Provisions pour pensions 25 350 82 1 501 -1 118 -312 39 25 542 et obligations similaires Provisions non courantes 25 350 82 1 501 -1 118 -312 39 25 542 Provisions pour risques 3 116 1 163 -206 26 4 099 Autres provisions pour 267 96 -12 351 charges Provisions courantes 3 383 1 259 -218 26 4 450 Au 30 juin 2020, une provision pour risque de restructuration - non liée au Covid-19 - a été constituée d'un montant de 1 M€. Les provisions pour pensions et obligations similaires comprennent essentiellement les indemnités de départ en retraite et sont calculées à chaque clôture. Elles sont évaluées, charges sociales incluses, avec les principaux paramètres suivants : probabilité de prise de retraite dans l'entreprise, turnover, mortalité

évolution des salaires

actualisation du montant obtenu au taux de 0,67 % Les montants versés à des organismes d'assurance sont déduits de la provision. Variation nette de la provision pour pensions et obligations similaires en K€ 30/06/2020 31/12/2019 Engagement à l'ouverture 25 350 23 457 Coût des services rendus 1 152 2 659 Coût financier 192 467 Mouvements de l'exercice -1 148 -1 584  Dont nouvelles entrées 19 688  Dont sorties de l'exercice -1 167 -2 272 Engagement hors écarts actuariels 25 546 24 999 Ecarts actuariels dans le résultat global -4 351 Engagement à la clôture 25 542 25 350 L'engagement comptabilisé couvre les obligations au titre du régime applicable aux sociétés françaises pour 20 007 K€ et des régimes applicables aux sociétés étrangères pour 5 535K€. 20 2.6 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Tableau du risque de liquidité en K€ - de 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans Total Emprunts auprès des Ets de Crédit 34 279 107 717 36 237 178 233 Dette financière de location 8 208 20 668 3 434 32 310 Dettes financières diverses 68 4 509 4 577 Concours bancaires 6 134 6 134 Sous total 48 689 132 894 39 671 221 254 Comptes courants créditeurs 2 001 25 000 27 001 Intérêts courus 168 168 Total 50 858 132 894 64 671 248 423 Intérêts estimés jusqu'à l'échéance 3 647 Les financements à moyen et long terme, hors la dette financière de location issue du traitement IFRS 16, font l'objet d'emprunts négociés à taux fixes. La dette liée à l'option de vente accordée aux minoritaires de Fizzer, valorisée à la valeur estimée du prix d'exercice de l'option, est enregistrée dans les dettes financières diverses pour un montant de 4 500 K€. La juste valeur des dettes financières est égale à la valeur comptable. Variation des dettes financières Eléments non monétaires en K€ Flux de 31/12/2019 Variation de Nouveaux Différences 30/06/2020 trésorerie contrats de périmètre de change location Concours bancaires 34 430 -28 416 120 - - 6 134 Emprunts auprès des Ets de Crédit 157 986 19 992 180 - 75 178 233 Dette financière de location 36 843 -5 548 - 1 045 -30 32 310 Total dettes bancaires 229 259 -13 972 300 1 045 45 216 677 Prêts actionnaire 29 500 -2 499 - - - 27 001 Autres dettes 188 -111 4 500 - - 4 577 Total autres dettes financières 29 688 -2 610 4 500 - - 31 578 Intérêts courus 38 168 Total dettes financières 258 985 -16 582 4 800 1 045 45 248 423 2.7 Programmes d'émissions & instruments financiers Billets de trésorerie Le financement des besoins court terme est couvert par des billets de trésorerie émis par Exacompta Clairefontaine. Ils sont rémunérés à un taux fixe déterminé au moment de l'émission et ont une durée maximale de 365 jours. A la clôture du 1er semestre, le Groupe n'avait pas émis de billets de trésorerie sur plafond d'encours autorisé de 125 M€. 21 Lignes de tirage Elles sont négociées auprès de plusieurs banques pour un montant total de 135 M€ et couvrent des échéances d'une durée maximale de cinq ans. Les lignes de tirage sont indexées sur l'Euribor et le coût d'engagement se situe en moyenne à 0,22 %. L'utilisation est soumise à une marge sur la base du montant et de l'échéance de chaque ligne. Les tirages ont une durée comprise entre dix jours et douze mois, sans utilisation au 30 juin 2020. Les covenants liés sont sans effet sur les comptes semestriels, les ratios associés étant basés sur les comptes consolidés de l'exercice. Instruments financiers Le Groupe peut se servir de contrats d'options pour couvrir des transactions futures anticipées, notamment en USD pour les achats de matières premières qui constitue sa principale exposition au risque devises. Le Groupe n'a pas mis en place de couverture à ce titre sur ce semestre. Les autres opérations relatives à la couverture contre les risques de change sont non significatives. 2.8 Autres dettes courantes en K€ 30/06/2020 31/12/2019 Avances et acomptes reçus 2 349 1 736 Dettes fiscales et sociales 45 808 34 745 Fournisseurs d'immobilisations 2 477 3 892 Dettes diverses 17 925 16 575 Produits constatés d'avance 1 260 1 385 Total 69 819 58 333 2.9 Juste valeur des instruments financiers Classes comptables et juste valeur Le tableau suivant indique la juste valeur des actifs et passifs financiers ainsi que leur valeur comptable dans l'état de situation financière. Note Actifs au coût Désignés à la Prêts et Total valeur en K€ juste valeur Juste valeur d'acquisition créances comptable par le résultat Participations non consolidées 2.1.3 1 588 1 588 1 588 Prêts 2.1.3 912 912 825 Autres créances 2.1.3 2 402 2 402 2 402 Trésorerie et équivalents de trésorerie Actif 97 666 97 666 97 666 Créances clients et comptes rattachés 2.2.2 143 270 143 270 143 270 Total actif 1 588 97 666 146 584 245 838 245 751 22 Juste valeur Autres passifs Total valeur en K€ Note instruments Juste valeur financiers comptable dérivés Emprunts auprès des Ets de crédit 2.6 178 233 178 233 178 233 Dettes financières de location 2.6 32 310 32 310 32 310 Dettes financières diverses 2.6 4 577 4 577 4 577 Concours bancaires 2.6 6 134 6 134 6 134 Comptes courants créditeurs 2.6 27 001 27 001 27 001 Dettes fournisseurs d'immobilisations 2.8 2 477 2 477 2 477 Dettes fournisseurs Passif 72 337 72 337 72 337 Total passif - 323 069 323 069 323 069 Hiérarchie des justes valeurs Le tableau ci-après analyse les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur selon leur méthode d'évaluation. Les différents niveaux sont définis ainsi : Niveau 1 : juste valeur évaluée à l'aide de prix cotés (non ajustés) observés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 : juste valeur évaluée à l'aide de données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement (sous forme de prix) ou indirectement (déterminées à partir de prix).

Niveau 3 : juste valeur évaluée à l'aide de données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables. en K€ Note Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Actif Trésorerie et équivalents de trésorerie Actif 97 666 - - Passif - - - - 2.10 Produits et charges financiers en K€ 30/06/2020 30/06/2019 Participations & produits des autres immos financières - 2 Revenus des autres créances et VMP 211 346 Autres produits financiers 231 32 Reprises sur provisions et dépréciations 84 - Différences de change 1 134 852 Total des produits financiers 1 660 1 232 Dotation aux provisions et dépréciations 85 21 Intérêts et charges financiers 689 540 Différences de change 2 021 746 Total des charges financières 2 795 1 307 23 2.11 Engagements hors bilan Quotas d'émission de gaz à effet de serre Au titre de l'exercice 2020, les quantités allouées s'élèvent à 62 160 tonnes et les émissions de CO2 du 1er semestre 2020 à 45 136 tonnes. Il n'y a plus de quotas à recevoir au titre de la phase 3 qui s'achève en 2020. Le nombre de quotas à recevoir au titre de la phase 4, couvrant la période 2021-2030, n'est pas connu. Cautions et garanties Exacompta Clairefontaine est caution solidaire au bénéfice de la société Exeltium pour toutes les obligations de paiement au titre des achats de blocs d'énergie électrique souscrits par Papeteries de Clairefontaine. 2.12 Parties liées Les sociétés du Groupe bénéficient de l'animation effectuée par les Ets Charles Nusse et versent une redevance égale à 0,6 % de la valeur ajoutée de l'exercice précédent. Les locations d'ensembles industriels ou logistiques et de bureaux à certaines sociétés du Groupe Exacompta Clairefontaine sont faites aux conditions du marché. Ces contrats de location sont retraités en application de la norme IFRS 16. Opérations effectuées par le Groupe avec les Etablissements Charles Nusse. en K€ 30/06/2020 30/06/2019 Bilan Montants en compte courant : Dettes portant intérêt 25 000 25 000 Partie à court terme des dettes portant intérêt 2 000 8 000 Compte de résultat Charges financières 75 137 Redevances 721 645 Locations hors charges 3 487 3 403 3. Information sectorielle Les informations sectorielles sont présentées, à l'instar des états financiers, avec les périmètres en cours de chaque clôture. Pour le secteur Transformation, le périmètre du 1er semestre 2019 n'intégrait pas les sociétés Eurowrap, Biella et leurs filiales. Au 1er semestre 2020 les sociétés Papeteries du Coutal et Fizzer sont également entrées dans le périmètre de consolidation. Cadrage avec le bilan consolidé : Les autres actifs affectés regroupent les stocks et les acomptes versés

Les actifs non affectés sont constitués des créances d'impôt et des impôts différés actifs 24 Information sectorielle par activité - 30/06/2020 en K€ Papier Transformation Opérations inter- Total secteurs Compte de résultat sectoriel Chiffre d'affaires 130 464 248 473 -65 422 313 515 Amortissements nets des reprises 6 177 10 407 16 584 Dépréciations et provisions -132 319 187 Résultat opérationnel (hors goodwills) 9 896 -12 484 -425 -3 013 Dépréciation des goodwills Actifs sectoriels Immobilisations incorporelles et 113 693 185 966 299 659 corporelles nettes Dont investissements 5 378 8 907 14 285 Goodwills 42 181 42 181 Créances clients 42 130 132 098 -30 958 143 270 Autres créances 2 774 16 564 -76 19 262 Total au bilan 44 904 148 662 -31 034 162 532 Autres actifs affectés 75 304 171 976 -3 562 243 718 Actifs non affectés 4 355 Total des actifs 233 901 548 785 -34 596 752 445 Passifs sectoriels Provisions courantes 834 3 616 4 450 Dettes fournisseurs 25 595 77 719 -30 977 72 337 Autres dettes 18 198 51 680 -59 69 819 Passifs non affectés 40 Total des passifs 44 627 133 015 -31 036 146 646  Information sectorielle par zone géographique - 30/06/2020 en K€ France Zone Europe Hors Europe Total Chiffre d'affaires 167 944 131 950 13 621 313 515 Immobilisations incorporelles et 244 749 49 075 5 835 299 659 corporelles nettes Dont investissements 12 171 2 014 100 14 285 Goodwills 31 015 11 166 42 181 Créances clients 115 122 26 212 1 936 143 270 Autres créances 12 932 4 018 2 312 19 262 Total au bilan 128 054 30 230 4 248 162 532 Autres actifs affectés 206 316 30 322 7 080 243 718 Actifs non affectés 4 355 Total des actifs 610 134 120 793 17 163 752 445 25 Information sectorielle par activité - 30/06/2019 en K€ Papier Transformation Opérations inter- Total secteurs Compte de résultat sectoriel Chiffre d'affaires 149 588 226 587 -68 298 307 877 Amortissements nets des reprises 5 896 12 813 18 709 Dépréciations et provisions -1 951 -213 -2 164 Résultat opérationnel (hors goodwills) 7 225 -3 147 -123 3 955 Dépréciation des goodwills Actifs sectoriels Immobilisations incorporelles et 111 629 153 743 265 372 corporelles nettes Dont investissements 6 850 9 914 16 764 Goodwills 26 924 26 924 Créances clients 50 036 132 115 -32 759 149 392 Autres créances 3 164 13 577 -137 16 604 Total au bilan 53 200 145 692 -32 896 165 996 Autres actifs affectés 70 661 140 587 -3 315 207 933 Actifs non affectés 2 689 Total des actifs 235 490 466 946 -36 211 668 914 Passifs sectoriels Provisions courantes 581 1 072 1 653 Dettes fournisseurs 25 430 76 372 -32 768 69 034 Autres dettes 19 100 47 768 -134 66 734 Passifs non affectés 153 Total des passifs 45 111 125 212 -32 902 137 574  Information sectorielle par zone géographique - 30/06/2019 en K€ France Zone Europe Hors Europe Total Chiffre d'affaires 189 473 102 555 15 849 307 877 Immobilisations incorporelles et 245 682 13 063 6 627 265 372 corporelles nettes Dont investissements 14 858 1 128 778 16 764 Goodwills 26 924 26 924 Créances clients 129 698 16 689 3 005 149 392 Autres créances 13 826 646 2 132 16 604 Total au bilan 143 524 17 335 5 137 165 996 Autres actifs affectés 195 054 5 849 7 030 207 933 Actifs non affectés 2 689 Total des actifs 611 184 36 247 18 794 668 914 26 4. Périmètre de consolidation Toutes les sociétés sont consolidées par intégration globale et détenues à 100 % à l'exception de Fizzer détenue à 60 %. Nom Adresse EXACOMPTA CLAIREFONTAINE 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE A.B.L. 132, Quai de Jemmapes - 75010 PARIS A.F.A. 132, Quai de Jemmapes - 75010 PARIS CARTOREL 384, rue des Chênes Verts - 79410 ECHIRE CFR Ile Napoléon RD 52 - 68490 OTTMARSHEIM PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE 19, rue de l'Abbaye - 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE CLAIREFONTAINE RHODIA RD 52 - 68490 OTTMARSHEIM CLAIRCELL ZI - rue de Chartres - 28160 BROU COGIR 10, rue Beauregard - 37110 CHATEAU-RENAULT REGISTRES LE DAUPHIN 27, rue George Sand - 38500 VOIRON MADLY 6, rue Henri Becquerel - 69740 GENAS EVERBAL 2, Route d'Avaux - 02190 EVERGNICOURT EXACOMPTA 138-140, Quai de Jemmapes - 75010 PARIS FACIMPRIM 15, rue des Ecluses Saint Martin - 75010 PARIS LALO 138, Quai de Jemmapes - 75010 PARIS LAVIGNE 139-175, rue Jean Jacques Rousseau - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX PAPETERIE DE MANDEURE 14, rue de la Papeterie - 25350 MANDEURE MANUCLASS ZI d'Etriché - 49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU CLAIRCELL INGENIERIE ZI - rue de Chartres - 28160 BROU EDITIONS QUO VADIS 14, rue du Nouveau Bêle - 44470 CARQUEFOU RAYNARD 6, rue de la Peltière - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE RAINEX Lieudit Saint-Mathieu - ZI - 78550 HOUDAN ROLFAX ZI route de Montdidier - 60120 BRETEUIL PAPETERIES SILL Rue du Moulin - 62570 WIZERNES PHOTOWEB 1, rue des Platanes - 38120 SAINT-EGREVE INVADERS CORP 144, Quai de Jemmapes -75010 PARIS PAPETERIES DU COUTAL ZI du Coutal, 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU FIZZER 15, rue Edouard Herriot - 14160 DIVES-SUR-MER BRAUSE PRODUKTION 51149 KÖLN - (DE) EXACLAIR GmbH (Allemagne) 51149 KÖLN - (DE) RODECO 51149 KÖLN - (DE) MAKANE BOUSKOURA Parc industriel de Bouskoura, lot n°4 - 20180 BOUSKOURA - (MA) CLAIR MAROC Parc industriel de Bouskoura, lot n°4 - 20180 BOUSKOURA - (MA) 27 PUBLIDAY MULTIDIA Parc industriel de Bouskoura, lot n°4 - 20180 BOUSKOURA - (MA) ERNST STADELMANN Bahnhofstrasse 8 - 4070 EFERDING - (AT) EXACLAIR (Espagne) 08110 MONTCADA I REIXAC - (ES) EXACLAIR (Belgique) Boulevard Paepsem, 18D - 1070 ANDERLECHT - (BE) EXACLAIR Inc (Etats-Unis) 143 west, 29th street - NEW YORK - (US) EXACLAIR Ltd (Grande Bretagne) Oldmedows Road - KING'S LYNN, Norfolk PE30 4LW - (GB) QUO VADIS International Ltd 1055, rue Begin - Ville Saint Laurent - QUEBEC H4R 1V8 - (CA) EXACLAIR Italia Srl Via Soperga, 36 - 20127 MILANO - (IT) QUO VADIS Japon Co Ltd Sangenjaya Combox 4F, 1-32-3 Kamjuma Setagaya-Ku, TOKYO - (JP) QUO VADIS Editions Inc 120, Elmview Avenue - HAMBURG, NY 14075-3770 - (US) SCHUT PAPIER (Pays-Bas) Kabeljauw 2, 6866 HEELSUM - (NL) BIELLA SCHWEIZ (Suisse) Erlenstrasse 44, 2555 BRÜGG - (CH) FALKEN (Allemagne) Am Bahnhof 5, 03185 PEITZ - (DE) DELMET PROD (Roumanie) Industriei 3, 070000 BUFTEA - (RO) AE4 2012 HOLDING (Suède) Hamilton Advokatbyrå, Box 715, 101 33 STOCKHOLM - (SE) EUROWRAP A/S (Danemark) Odinsvej 30, 4100 RINGSTED - (DK) EURO WRAP Ltd (Grande Bretagne) Unit 2 Pikelaw Place, West Pimbo Industrial State, SKELMERSDALE WN8 9PP - (GB) 28 Exacompta Clairefontaine S.A. Attestation du rapport financier semestriel J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que ce Rapport Semestriel d'Activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Jean Marie NUSSE Directeur Général Délégué 29 Exacompta Clairefontaine S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 30 ADVOLIS BATT AUDIT Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Paris Membre de la Compagnie Régionale de Nancy 38, avenue de l'Opéra 58, boulevard d'Austrasie 75002 PARIS 54000 NANCY Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Période du 1er janvier au 30 juin 2020 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE Société Anonyme 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE 31 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2020 EXACOMPTA CLAIREFONTAINE Société Anonyme 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société EXACOMPTA CLAIREFONTAINE , relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration le 17 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. 32 Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 17 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Fait à Paris et Nancy, le 29 septembre 2020 Les commissaires aux comptes, ADVOLIS BATT AUDIT Patrick IWEINS Hugues de NORAY Pascal FRANCOIS 33 La Sté Exacompta Clairefontaine SA a publié ce contenu, le 29 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

