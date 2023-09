Exact Sciences Corporation est une entreprise mondiale de diagnostic avancé du cancer. L'entreprise propose un portefeuille de produits permettant une détection plus précoce du cancer et une orientation du traitement. Ses produits et services se concentrent sur les tests de dépistage et d'oncologie de précision. L'entreprise concentre ses efforts de recherche et de développement sur trois domaines principaux : Le dépistage du cancer colorectal, le développement de tests MCED et le développement de tests MRD. Les produits de la société comprennent le test Cologuard, le test Oncotype DX Breast Recurrence Score, le test Oncotype DX Breast DCIS Score, le test Oncotype DX Colon Recurrence Score, le test OncoExTra et le test COVID-19. Son produit phare, le test Cologuard, est un test de dépistage non invasif de l'acide désoxyribonucléique (ADNs) dans les selles qui utilise une approche multicible pour détecter les biomarqueurs d'ADN et d'hémoglobine associés au cancer colorectal et aux lésions précancéreuses. Le test Oncotype DX Breast Recurrence Score examine l'activité de 21 gènes dans le tissu tumoral du sein d'une patiente.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale