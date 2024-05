Exagen Inc. est un fournisseur de tests auto-immuns et son objectif en tant qu'organisation est de clarifier la prise de décision concernant les maladies auto-immunes. La société a développé et commercialise un portefeuille de produits de test, sous sa marque AVISE. Elle a lancé commercialement son produit de test, AVISE CTD, qui permet un diagnostic différentiel pour les patients présentant des symptômes indicatifs d'une variété de maladies du tissu conjonctif (CTD) et d'autres maladies apparentées dont les symptômes se chevauchent. La nature complète d'AVISE CTD permet de tester divers biomarqueurs pertinents en une seule prise de sang pratique. AVISE CTD comprend le test exclusif AVISE Lupus, qui permet de diagnostiquer le lupus érythémateux disséminé (LED) sur la base des niveaux de C4d lié aux érythrocytes (EC4d) et de C4d des cellules B (BC4d), ainsi que des anticorps antinucléaires (ANA) et des anticorps de l'ADN double brin (ds-DNA). AVISE Lupus fournit aux rhumatologues et à leurs patients des résultats sensibles et spécifiques.

Secteur Installations et services en soins de santé