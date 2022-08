Octopus Energy prend une participation dans l'entreprise de panneaux solaires et de batteries Exagen

La participation d'Exagen est le premier investissement d'Octopus Energy Development Partnership (OEDP), qui est géré par Octopus Energy Generation et a affecté 220 millions d'euros (218 millions de dollars) à des projets solaires, éoliens terrestres et de stockage d'énergie au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe.

L'accord avec Exagen comprend une option d'achat d'une batterie autonome capable d'exporter l'équivalent de la consommation électrique de 235 000 foyers à partir de 2027, a déclaré le groupe.

L'accord porte également sur l'achat de trois fermes solaires comprenant un stockage sur batterie d'une capacité combinée de 400 mégawatts (MW), qui devraient commencer à fonctionner en 2023, a ajouté Octopus Energy.

"Plus nous pouvons construire de nouvelles énergies vertes, plus vite nous pourrons réduire notre dépendance aux importations de gaz et faire baisser les factures d'énergie des habitants du Royaume-Uni et du reste de l'Europe", a déclaré Zoisa North-Bond, directrice générale d'Octopus Energy Generation, dans un communiqué.

