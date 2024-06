Communiqué de presse

Paris, 11 juin 2024

Exail Technologies a la plaisir d'annoncer aujourd'hui son entrée dans l'indice Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance, cotées sur les marchés d'Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris). Exail Technologies rejoint ainsi la quarantaine de sociétés françaises sélectionnées dans cet indice.

L'entrée de la société dans ce segment marque la reconnaissance de la position de leader d'Exail dans ses activités de haute technologie. Formée il y a un peu plus d'un an grâce à la combinaison des sociétés ex-ECA et ex-iXblue, Exail Technologies se positionne comme un acteur de premier plan dans les domaines de la navigation et de la robotique autonome. Les investissements importants en R&D réalisés depuis plus de 10 ans ont permis au groupe de construire une trajectoire de forte croissance du chiffre d'affaires, qui s'est poursuivie en 2023 (+16% de croissance[1]).

En tant qu'Euronext Tech Leader, Exail Technologies bénéficie d'une offre de services étendue développée par Euronext et ses partenaires. À titre d'exemple, l'initiative Euronext Tech Leaders permet d'accéder à un riche écosystème dédié au secteur Tech, y compris une large base d'investisseurs internationaux.

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

[1] Croissance des revenus par rapport à l'année 2022 à périmètre équivalent

