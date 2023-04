Communiqué de presse

Paris, 17 avril 2023 à 18h

Exail Technologies publie pour la première fois ses résultats dans son nouveau périmètre simplifié et désormais concentré sur les activités de Exail. Le chiffre d'affaires consolidé 2022 intègre ainsi la contribution de la société iXblue sur le dernier trimestre 2022. Exail Technologies dévoile également un compte de résultat 2022 pro forma, comprenant la contribution de iXblue sur l'ensemble de l'année 2022. Dans ce périmètre, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 280 M€ en 2022 et a généré une marge d'EBITDA courant de 23%.

Compte de résultat consolidé et pro forma 2022

(en millions d'euros) 2022

pro forma[1] 2022 2021[2] Var M€

(2022 publié

vs 2021) Variation

% Carnet de commandes à fin de période 633,7 633,7 489,9 +143,9 +29% Chiffre d'affaires 279,8 179,8 115,9 +63,9 +55% EBITDA courant[3] 63,6 36,5 25,3 +11,2 +44% Marge d'EBITDA courant (%) 22,7% 20,3% 21,8% -0,0 pts -0,1 pts Résultat d'exploitation3 36,5 21,2 12,5 +8,7 +70% Résultat opérationnel 28,3 6,6 11,3 -4,7 -42% Résultat financier -19,2 -4,9 -1,2 -3,7 296% Impôts -4,4 -8,5 -2,2 -6,3 289 % Résultat net des activités non poursuivies 0,9 0,9 39,0 -38,1 -98% Résultat net consolidé 5,6 -5,9 46,9 -52,8 -113% Résultat net part du groupe 3,4 -5,9 46,2 -52,1 -113%

La dernière cession des activités de l'ancien pôle Ingénierie & Systèmes de Protection a été réalisée à la fin du 1er trimestre 2023, conformément au calendrier annoncé. Cette opération génère en 2023 un encaissement de 30 M€ pour Exail Technologies[4] et une plus-value de 26 M€ dont l'impact positif sera intégralement constaté dans les comptes du premier semestre. Le pôle ISP est classé dans les comptes 2022 et 2021 en activités non poursuivies (application de la norme IFRS 5).

Un excellent niveau de revenus, particulièrement fort en fin d'année 2022

Le chiffre d'affaires pro forma 2022, en intégrant iXblue sur l'année complète, s'élève à 280 M€, illustrant le changement de dimension de Exail.

Les activités de robotique maritime, comprenant notamment les systèmes de drones, ont généré plus de 110 M€ de revenus en 2022. La contribution du programme BENL représente environ 45 M€, conformément à ce qui avait été annoncé en début d'année 2022. Deux nouvelles étapes de ce programme ont été franchies récemment : le passage des Revues de Tests (Test Readiness Review), et la mise à l'eau du premier des douze navires réalisés par notre partenaire Naval Group, navires qui seront équipés des systèmes de drones Exail.

Ce contrat reste le plus important du groupe mais voit son poids relatif diminuer fortement au profit des ventes de produits auprès d'une base de clients très diversifiée. Ces équipements, dont le cycle de vente est relativement court, ont rapidement bénéficié du contexte porteur du marché de la Défense pour l'équipement naval et terrestre.

C'est le cas des systèmes de navigation et de positionnement, comprenant notamment la gamme des centrales inertielles (INS). La performance de cette activité a été meilleure que prévue il y a un an lors de l'annonce de l'acquisition de iXblue et a généré une centaine de millions de revenus sur l'année 2022.

Le reste des ventes concerne notamment les équipements embarqués et les composants photoniques et quantiques utilisés par le groupe et vendus également à des clients externes. L'activité photonique a également contribué à la rentabilité meilleure qu'attendue.

Une marge d'EBITDA courant pro forma en hausse, atteignant 23%

Exail Technologies, dans son nouveau périmètre, a généré 64 M€ d'EBITDA courant pro forma en 2022, soit une marge de 23%. Cette très bonne performance est nettement supérieure aux 20% anticipés lors de l'annonce de l'acquisition d'iXblue. Elle est le résultat combiné de :

La qualité et le haut niveau de performance dans chacune des activités. L'excellence opérationnelle et le caractère innovant des systèmes et produits du groupe ont ainsi permis de maintenir des marges brutes élevées.

L'excellence opérationnelle et le caractère innovant des systèmes et produits du groupe ont ainsi permis de maintenir des marges brutes élevées. L'intégration verticale des métiers , qui confère à Exail une maitrise importante de ses coûts de revient et de ses délais d'approvisionnement en composants critiques. Cet atout majeur a par ailleurs permis au groupe de remporter des commandes en fin d'année grâce à sa réactivité et ses délais de livraisons compétitifs.

, qui confère à Exail une maitrise importante de ses coûts de revient et de ses délais d'approvisionnement en composants critiques. Cet atout majeur a par ailleurs permis au groupe de remporter des commandes en fin d'année grâce à sa réactivité et ses délais de livraisons compétitifs. L'augmentation du chiffre d'affaires. Cette croissance, associée à la mise en œuvre progressive des synergies, permet une meilleure couverture des frais fixe, une meilleure utilisation des capacités de production et la mutualisation de certaines ressources (fonctions support, R&D).

Cette croissance, associée à la mise en œuvre progressive des synergies, permet une meilleure couverture des frais fixe, une meilleure utilisation des capacités de production et la mutualisation de certaines ressources (fonctions support, R&D). La bonne maitrise des coûts indirects, qui restent sous contrôle.

Un résultat opérationnel pro forma de 28 M€

Les dotations aux amortissements et provisions représentent 27 M€ dans le périmètre 2022 pro forma. Le résultat d'exploitation pro forma s'établit ainsi à 36,5 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel représentent 8 M€ dans le compte de résultat pro forma et sont composés essentiellement des coûts liés au plan d'intéressement et de rétention des collaborateurs mis en place par iXblue depuis plusieurs années. Les coûts de structuration et d'acquisition de la société iXblue ont été neutralisés dans les comptes proforma, ils représentent environ 11 M€ sur l'année 2022.

En conséquence, le résultat opérationnel pro forma de la société s'établit à 28,3 M€, soit plus de deux fois le résultat opérationnel de l'année 2021. Cette forte augmentation s'explique à la fois par l'acquisition de la société iXblue et par l'accroissement de l'activité.

Coût de l'endettement financier en hausse, avec un effet limité sur la trésorerie

L'opération d'acquisition de la société iXblue a pu être réalisée sans augmentation de capital d'Exail Technologies grâce à l'effet de levier créé au niveau de la filiale EXAIL HOLDING, à laquelle ECA Group a été apportée en extériorisant sa valeur réelle. Cette structure financière, offre un potentiel de création de valeur important, du fait de l'amplification des effets de la croissance du groupe par le levier financier. Elle engendre une augmentation du coût de l'endettement financier, à 23 M€ en 2022 pro forma[5].

Une partie importante des intérêts constatés - les intérêts des obligations émises auprès de ICG - sont capitalisés et n'ont donc pas d'effet sur la trésorerie. Les décaissements liés aux intérêts de la dette représentent donc un peu plus de la moitié de la charge figurant au compte de résultat. Ces coûts devraient diminuer dans les années à venir avec le désendettement progressif de la société, qui a déjà commencé depuis la réalisation de l'acquisition.

Une structure financière sous contrôle

À fin 2022, la dette nette du groupe ajustée[6] s'établit à 266 M€, y compris 81 M€ d'obligations in fine (2030) souscrites par le partenaire financier ICG et 92 M€ de dette bancaire in fine (2029). La profitabilité générée par le groupe lui permet de respecter largement ses covenants bancaires à fin 2022.

Le ratio de dette nette sur l'EBITDA courant 2022 pro forma s'établit ainsi à 2,9x en excluant les obligations ICG (dette in fine subordonnée à la dette bancaire) et à 4,2x en les incluant.

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à +88 M€ en 2022 pro forma, incluant +17 M€ d'amélioration du BFR[7]. Les capex représentent 26 M€, comprenant majoritairement les investissements en R&D.

Ces montants et ratios n'incluent pas le produit de cession du pôle ISP. Cette opération a été finalisée fin mars 2023 et a généré un encaissement de 30 M€. L'affectation de cette trésorerie sera discutée par le Conseil d'Administration. La société n'a pas l'intention de la conserver durablement en disponibilités, ni de l'investir dans de nouvelles activités autres que celles de Exail.

Distribution du solde des actions Prodways Group détenus par Exail Technologies

En décembre 2021, Exail Technologies avait procédé à la distribution de l'essentiel de ses titres Prodways Group à l'ensemble de ses actionnaires. Dans la continuité de cette opération, le groupe propose de distribuer le solde du capital de Prodways Group encore détenu par Exail Technologies, soit une valeur indicative de 7,3 M€ (5,95% du capital de Prodways Group valorisé au cours de 2,38 € le 14 avril 2023). Chaque actionnaire recevra ainsi 1 action Prodways Group pour 6 actions Exail Technologies. Les modalités précises de l'opération seront publiées ultérieurement dans un communiqué dédié.

Perspectives : une forte croissance à court et moyen-terme

Le contexte d'augmentation des budgets de défense au niveau mondial, non anticipé au moment de l'accord pour l'acquisition de iXblue il y a un an, impacte positivement les activités du groupe. L'accroissement des dépenses de Défense se matérialise, en commandes ou en appels d'offres, aussi bien à court-terme à travers les ventes de systèmes de navigation et de positionnement, qu'à moyen-terme pour des grands projets de déminage ou de maitrise des fonds marins. Exail Technologies a remporté 104 M€ de commandes au 4ème trimestre 2022, soit une progression de l'ordre de +40% par rapport au volume de commandes à la même période l'an passé, à périmètre comparable.

Le carnet de commandes à fin d'année représente ainsi 634 M€, soit plus de deux années de chiffre d'affaires.

Dans le domaine de la chasse aux mines sous-marines, des appels d'offres significatifs sont en cours, avec certaines réponses attendues en 2023. Des processus de négociations sont en cours pour différents programmes, dont certains ont connu des avancées au cours des derniers mois.

Un potentiel de création de valeur important pour les actionnaires de Exail Technologies

Depuis l'acquisition engagée il y a un an, le nouvel ensemble Exail a délivré des performances de très bon niveau, soutenues par la forte demande pour les systèmes de navigation et les composants photoniques de ex-iXblue, à laquelle s'ajoute la bonne performance des activités ex-ECA.

Ces évolutions favorables, non intégrées au moment de l'acquisition, ont déjà renforcé la valeur de la société. À l'avenir, les effets combinés de la croissance des revenus, de l'amélioration de la marge d'EBITDA courant et de l'effet de levier important continueront de générer une création de valeur significative pour les actionnaires.

La croissance des revenus devrait accélérer cette année : Exail Technologies se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à +15% en 2023 par rapport aux revenus 2022 pro forma. Le niveau de marge d'EBITDA courant, plus élevé qu'attendu en 2022, conforte le groupe dans sa capacité à atteindre l'objectif de faire passer ce taux de 20% en 2021 à 25% à horizon 2025-2026.

Prochains évènements financiers

Activité du 1 er trimestre 2023 : 27 avril 2023

trimestre 2023 : 27 avril 2023 Assemblée générale des actionnaires : 15 juin 2023

Activité du 2ème trimestre 2023 : 26 juillet 2023

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

ANNEXES

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Dette nette ajustée : Dette nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16.

Compte de résultat 2022, 2022 pro forma et 2021 retraités en application de la norme IFRS 5

(en milliers d'euros) 2022

pro forma[8] 2022

publié 2021[9] Chiffre d'affaires 279 803 179 827 115 906 Production immobilisée 16 056 10 098 11 393 Production stockée 6 034 (1 300) (1 907) Autres produits de l'activité 21 218 11 869 7 215 Achats consommés et charges externes (132 576) (82 631) (53 773) Charges de personnel (124 328) (78 754) (53 236) Impôts et taxes (3 366) (2 264) (1 167) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (27 126) (15 370) (12 833) Autres produits et charges d'exploitation 741 (312) 860 Résultat d'Exploitation 36 457 21 164 12 457 Quote-part dans les résultats des entreprises associées (5) (5) - Autres éléments du résultat opérationnel (8 167) (14 606) (1 166) Résultat opérationnel 28 285 6 552 11 291 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (23 690) (8 509) (2 073) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 136 70 4 Coût de l'endettement financier net (a) (23 554) (8 438) (2 069) Autres produits financiers (b) 5 562 4 075 168 Autres charges financières (c) (1 236) (581) 652 Charges et produits financiers (d=a+b+c) (19 227) (4 944) (1 249) Impôt sur le résultat (4 423) (8 458) (2 172) Résultat après impôts des activités poursuivies 4 634 (6 850) 7 870 Résultat net des activités non poursuivies 934 934 39 001 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 5 568 (5 916) 46 871 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE 3 355 (5 869) 46 208 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 2 213 (47) 663 Nombre moyen d'actions 17 105 312 17 105 312 17 218 321

Bilan consolidé - Actif

(en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Actifs non courants 458 734 116 244 Écarts d'acquisition 292 289 23 792 Autres immobilisations incorporelles 59 441 34 172 Immobilisations corporelles 47 207 23 277 Droits d'utilisation 34 305 15 078 Participations dans les entreprises associées - 5 Autres actifs financiers 19 495 18 543 Actifs d'impôt différé 3 905 1 378 Autres actifs non courants 2 091 - Actifs courants 331 728 203 565 Stocks nets 64 284 23 003 Créances clients nettes 53 020 43 757 Actifs sur contrats 85 191 63 189 Autres actifs courants 31 469 17 115 Actifs d'impôt exigible 30 043 13 375 Autres actifs financiers courants 8 964 217 Trésorerie et autres équivalents 58 756 42 909 Actifs destinés à la vente 50 352 32 751 Totaux de l'actif 840 814 352 560

Bilan consolidé - Passif

(en milliers d'euros) 31/12/2022 31/12/2021 Capitaux propres (part du groupe) 106 318 59 300 Intérêts minoritaires 104 259 5 001 Passifs non courants 361 547 107 355 Provisions long terme 5 994 5 224 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 288 872 86 696 Dettes de loyer – part à plus d'un an 30 122 11 972 Passifs d'impôts différés 3 729 150 Engagements d'achats de titres de minoritaires 29 645 3 138 Autres passifs non courants 3 185 175 Passifs courants 221 463 148 643 Provisions court terme 5 323 4 881 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 42 201 41 114 Dettes de loyer – part à moins d'un an 6 465 3 279 Autres passifs financiers courants 5 077 - Dettes fournisseurs d'exploitation 44 834 32 843 Passifs sur contrats 48 046 22 504 Autres passifs courants 69 195 43 780 Passifs d'impôt exigible 322 242 Passifs destinés à la vente 47 226 32 260 Totaux du passif 840 814 352 560

Tableau de flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie 2022 pro forma n'est pas présenté ci-dessous, n'ayant pas été audité. Les informations données plus haut dans le présent communiqué de presse sont données à titre indicatif.

(en milliers d'euros) 2022 2021 RÉsultat net des activitÉs poursuivies (6 850) 7 870 Charges et produits calculés 14 333 7 704 Plus et moins-values de cessions (135) 9 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 5 - Capacité D'AUTOFINANCEMENT (avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 7 353 15 583 Coût de l'endettement financier net 8 438 2 069 Charge d'impôt 8 458 2 172 Capacité d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 24 250 19 824 Impôts versés (1 978) (605) Variation du besoin en fonds de roulement 24 090 (36 318) Flux net de trésorerie généré par l'activitÉé (a) 46 361 (17 100) Opérations d'investissement Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles (9 856) (12 186) Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles (7 255) (12 076) Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 201 20 Investissements financiers nets des cessions 578 14 Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales (312 219) - Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) (328 551) (24 229) Opérations de financement Augmentations de capital ou apports 151 700 - Dividendes versés (584) (5 696) Autres opérations portant sur le capital (264) (3 213) Encaissements provenant d'emprunts 259 677 116 965 Remboursements d'emprunts (100 833) (73 062) Remboursements des dettes de loyers (3 488) (2 294) Coût versé de l'endettement financier net (2 921) (1 588) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) 303 287 31 113 Flux de trésorerie généré par les activités poursuivies (D= A+B+C) 21 098 (10 216) Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies 2 222 (10 769) Variation de trÉsorerie 23 320 (20 985) Incidence des variations de taux de change (113) 16 TrÉsorerie à l'ouverture 38 230 48 736 Trésorerie des activités non poursuivies (461) (307) TrÉsorerie à la clôture 58 756 38 230

[1] Le compte de résultat pro forma intègre iXblue sur 12 mois, comme si l'acquisition était réalisée le 1er janvier 2022. Des retraitements de normativité sont appliqués : neutralisation des coûts d'acquisition, normalisation de la charge d'intérêts en fonction de sa structuration à la date d'acquisition, neutralisation de l'impact négatif de l'évolution du périmètre sur les impôts différés de Exail Technologies.

[2] Compte de résultat 2021 retraité en application de la norme IFRS 5.

[3] Voir le glossaire en annexe pour les définitions des indicateurs de performances alternatifs.

[4] Dont 27 M€ de prix de cession des titres des sociétés du pôle ISP et 3 M€ de remboursement d'obligations de l'une de ces sociétés.

[5] Le compte de résultat 2022 pro forma comprend une modélisation de frais financiers comme si la dette d'acquisition était souscrite au 1er janvier 2022 et sans hypothèse d'amortissement du capital en 2022. Il bénéficie en 2022 de 4 M€ de revalorisation des couvertures de taux, portant le résultat financière 2022 pro forma à -19 M€.

[6] Voir le glossaire en annexe pour une définition de la dette nette.

[7] Les éléments du tableau de flux de trésorerie pro forma 2022 n'ont pas été audités et sont donnés à titre indicatif.

[8] La colonne 2022 pro forma inclut la contribution de la société IXBLUE (devenue EXAIL SAS) sur 12 mois ; les modalités d'établissement de ce compte de résultat pro forma seront détaillées dans le Document d'Enregistrement Universel 2022.

[9] La colonne 2021 a été retraitée en application d'IFRS 5

