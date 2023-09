Communiqué de presse

Paris, 5 septembre 2023

Exail annonce aujourd'hui une commande importante dans le domaine civil pour des opérations en mer. Le client, un acteur mondial du secteur opérant sur les 5 continents, a commandé auprès d'Exail une centaine de gyrocompas Octans de dernière génération pour moderniser sa flotte de navires. Ce contrat représente la plus grosse commande remportée par le groupe dans le domaine des opérations maritime. La livraisons des systèmes interviendra en 2024 et représentera plusieurs millions d'euros de revenus.

Basé sur la technologie avancée FOG (Fiber-Optic Gyroscope) d'Exail, le gyrocompas Octans est l'un des produits phares du groupe pour la navigation de surface, déjà choisi au 1er semestre 2023 par les garde-côtes américains pour moderniser une partie de leur flotte. Ce nouveau succès constitue un marqueur de confiance fort dans la qualité des produits d'Exail et renforce l'excellente activité commerciale de l'année dans le domaine maritime civil.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

