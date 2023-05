Exail Technologies : contrat auprès de l'USCG

Exail Technologies annonce avoir remporté un contrat de 2,1 millions d'euros auprès des garde-côtes américains (USCG) pour remplacer les systèmes de gyrocompas obsolètes sur des navires baliseurs côtiers de la classe Keeper.



Ce contrat, qui comprend des systèmes de navigation incluant des gyrocompas Octans et des systèmes de distribution des données de navigation Netans (NDDS), permettra à l'USCG de disposer de capacités de navigation plus précises et plus fiables.



'Avec plus de 100 gyrocompas Octans équipant déjà l'USCG, ce nouveau contrat réaffirme l'engagement d'Exail à fournir des solutions de navigation avancées et fiables à l'USCG et à d'autres clients du secteur naval et maritime dans le monde entier', commente le groupe.



