Exail Technologies : deux nouvelles commandes d'un niveau de 20 millions d'euros

Fort de 2 nouvelles commandes, Exail Technologies renforce son carnet de commandes, qui était de l'ordre de 600 millions d'euros à fin septembre 2022. Le groupe a réalisé une première vente conjointe contenant des drones sous-marins et des solutions de positionnement, illustrant ainsi concrètement la complémentarité des gammes de produits ex-iXblue et ex-ECA, réunis au sein de Exail. Cette commande contient 5 drones sous-marins téléopérés R7 accompagnés de 5 systèmes de positionnement acoustique GAPS M7 qui seront livrés en 2023 à une marine européenne.



Combinées, ces deux solutions permettent de réaliser des missions de surveillance / protection de zones portuaires ou côtières avec une grande facilité de déploiement et de façon très efficace.



Par ailleurs, la Direction Générale de l'Armement a confié à Exail une commande d'un système de simulation dans le cadre d'un programme de défense.



Ce contrat important, qui se déroulera sur plusieurs années, conforte la société dans sa capacité à remporter des succès dans d'autres marchés que celui du déminage.