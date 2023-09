Exail Technologies : ouverture d'un bureau en Norvège

Exail Technologies (ex-Groupe Gorgé) annonce l'ouverture d'un nouveau bureau commercial et de support client en Norvège, afin de renforcer sa croissance dans la région scandinave, à la fois sur les marchés de la défense et du civil.



Il rappelle avoir déjà remporté dans la région plusieurs contrats importants dans la défense navale, tels que la vente de systèmes de navigation inertielle pour les sous-marins U212 et les navires des garde-côtes norvégiens ou les corvettes multi rôles finlandaises.



Avec cette nouvelle implantation, le groupe industriel spécialisé dans la robotique autonome vise à renforcer la croissance de son chiffre d'affaires local et à conquérir une part croissante du vaste marché des opérations navales et maritimes en Scandinavie.



