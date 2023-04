Exail : des résultats solides 2022 grâce à l'acquisition de iXblue

Exail Technologies publie pour la première fois ses résultats dans son nouveau périmètre simplifié et désormais concentré sur les activités de Exail. Le chiffre d'affaires consolidé 2022 intègre ainsi la contribution de la société iXblue sur le dernier trimestre 2022. Exail Technologies dévoile également un compte de résultat 2022 pro forma, comprenant la contribution de iXblue sur l'ensemble de l'année 2022. Dans ce périmètre, Exail Technologies a généré 64 millions d'euros d'EBITDA courant pro forma en 2022, soit une marge de 23%.



Cette très bonne performance est nettement supérieure aux 20% anticipés lors de l'annonce de l'acquisition d'iXblue.



Son résultat opérationnel pro forma de la société s'établit à 28,3 millions d'euros, soit plus de deux fois le résultat opérationnel de l'année 2021. Cette forte augmentation s'explique à la fois par l'acquisition de la société iXblue et par l'accroissement de l'activité.



Le chiffre d'affaires pro forma 2022, en intégrant iXblue sur l'année complète, s'élève à 280 millions d'euros, illustrant le changement de dimension de Exail.



Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à +88 millions d'euros en 2022 pro forma, incluant +17 millions d'euros d'amélioration du BFR.





Exail Technologies se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires supérieur à +15% en 2023 par rapport aux revenus 2022 pro forma. Le niveau de marge d'EBITDA courant, plus élevé qu'attendu en 2022, conforte le groupe dans sa capacité à atteindre l'objectif de faire passer ce taux de 20% en 2021 à 25% à horizon 2025-2026.