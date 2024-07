Excel Realty N Infra Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale consiste à fournir des services d'externalisation des processus d'affaires (BPO) basés sur les technologies de l'information (TI), à développer des installations d'infrastructure et à exercer une activité commerciale générale. La société opère à travers trois segments : Infrastructure, BPO / services basés sur les technologies de l'information et commerce général. Le segment IT/BPO est engagé dans la fourniture de services d'assistance à la clientèle et la gestion des relations commerciales des clients en leur nom en maintenant des relations avec leurs consommateurs et en leur fournissant des services en les aidant à gérer leur flux de travail et à mettre à jour leurs dossiers. Le segment BPO/IT enabled services fournit des services entrants et sortants à ses clients. Ses projets en cours comprennent l'enlèvement des fragments de roche détachés du front de taille du tunnel jusqu'à la décharge et l'extraction de la roche dure dans le bassin du Dr. B. R. Ambedkar Pranahitha Sujata Sravanthi situé à Hyderabad.

Secteur Internet