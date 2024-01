Excelerate Energy, Inc. est une société d'énergie qui fournit du gaz naturel regazéifié. La société se concentre sur la fourniture de solutions flexibles de gaz naturel liquéfié (GNL) aux marchés dans divers environnements à travers le monde. La société exploite une flotte de dix unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), a réalisé plus de 2 400 transferts de GNL de navire à navire avec plus de 40 opérateurs de GNL et a livré plus de 5 900 milliards de pieds cubes de gaz naturel par l'intermédiaire de 15 terminaux de regazéification de GNL. Elle propose une gamme complète de services de regazéification flexibles, allant des FSRU au développement d'infrastructures en passant par l'approvisionnement en GNL. Ses activités s'étendent au monde entier, avec des bureaux régionaux dans huit pays et des opérations aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Israël, aux Émirats arabes unis, au Pakistan et au Bangladesh. Elle se procure également du GNL auprès des producteurs et vend du gaz naturel regazéifié par l'intermédiaire de ses terminaux GNL flexibles. Elle loue également un terminal GNL à Bahia, au Brésil, à Petroleo Brasileiro S.A.

Secteur Services aux collectivités de gaz