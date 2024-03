Excelsior Mining Corp. est une société d'exploration et de production minière basée au Canada. La société possède et exploite le projet de cuivre Gunnison dans le comté de Cochise, en Arizona. Le projet Gunnison Copper est un projet d'extraction de cuivre par récupération in situ qui est autorisé à produire environ 125 millions de livres par an de cathodes de cuivre. La société possède également la mine Johnson Camp, qui a été exploitée par le passé, ainsi qu'un portefeuille de projets d'exploration, dont le Peabody Sill et les gisements Strong et Harris. La mine de Johnson Camp, dont elle est propriétaire à 100 %, est située à plus d'un kilomètre du champ de captage. Le gisement de cuivre-zinc-argent Strong et Harris est situé à environ 1,3 miles au nord de son installation SX-EW de Johnson Camp. La société évalue également le potentiel d'oxyde et de sulfure de tous ses actifs miniers.

Secteur Exploitations minières et métallurgie