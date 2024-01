Exchange Bank (la Banque) est une banque de proximité à service complet. La banque propose une gamme de services aux particuliers, aux entreprises et de gestion de trusts et d'investissements avec plus de 16 agences de détail dans le comté de Sonoma, une agence commerciale à Roseville et des bureaux de gestion de trusts et d'investissements à Santa Rosa, Roseville et Silicon Valley. Les produits et services bancaires personnels de la banque comprennent les chèques, l'épargne, les prêts personnels, les prêts immobiliers et les cartes de crédit. Les produits et services bancaires destinés aux entreprises comprennent les chèques, l'épargne, les prêts, les cartes de crédit et les services aux commerçants. Ses services comprennent l'administration fiduciaire, la gestion des investissements, les comptes de retraite et le règlement des successions.

Secteur Banques