Exchange Income Corporation est une société canadienne diversifiée axée sur les acquisitions. La société exerce ses activités par le biais de deux secteurs : Aérospatiale et aviation et Fabrication. Le secteur de l'aérospatiale et de l'aviation comprend une gamme d'activités dans les industries de l'aérospatiale et de l'aviation. Il comprend la fourniture de services aériens réguliers, de fret, de services d'affrètement et de services médicaux d'urgence aux communautés situées au Manitoba, au Nunavut, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Ces services sont fournis par Calm Air, Perimeter, Bearskin (en tant que division de Perimeter), Keewatin, Carson, Custom Helicopters, la participation au capital de Wasaya et d'autres entreprises de soutien à l'aviation (les Legacy Airlines). Le secteur de la fabrication fournit une variété de produits manufacturés et de services connexes dans plusieurs industries et marchés géographiques en Amérique du Nord. Ces services sont fournis par Northern Mat, Quest, WesTower, Ben Machine, Stainless, LV Control, Alberta Operations et Overlanders.

Secteur Compagnies aériennes