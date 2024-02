Excite Holdings Co Ltd est une société holding basée au Japon, principalement engagée dans l'industrie de l'information et de la communication. La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le segment Platform Business développe des services directs au consommateur (D2C), ainsi que des services de conseil et de médias. Le segment Broadband Business développe une structure tarifaire. Le secteur des logiciels en tant que service (SaaS) et de la transformation numérique (DX) est engagé dans la fourniture de services SaaS tels que les logiciels de gestion d'entreprise en nuage et les webinaires de planification, d'exécution, de confirmation et d'amélioration (PDCA) en nuage, ainsi que dans le développement d'activités DX telles que le développement et l'exploitation de systèmes.

Secteur Services de télécommunications sans fil