Exclusive Networks annonce une solide croissance à 2 chiffres au S1 2024 Dynamique accélérée au T2 2024 et APAC de retour sur la voie de la croissance Perspectives 2024 confirmées

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE Croissance record du Chiffre d'affaires brut : 2 564 m€, +10 % en données publiées +11 % à change constant

Marge nette en croissance à 235 m€, soit +9.2% du Chiffre d’affaires brut

EBIT ajusté à 88 m€, soit près de 38 % de la Marge nette

PERFORMANCE DE LA GENERATION DE TRESORERIE Flux de trésorerie opérationnel ajusté proche de 50 %

Trésorerie brute de 330 m€ fin S1-24

Ratio d'endettement à 1,0x dette nette/EBITDA ajusté

Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, annonce ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2024. Veuillez noter que la direction ne tiendra pas de conférence téléphonique le 1er août, comme prévu initialement.1

Jesper Trolle, Directeur Général, a commenté :

« Je suis heureux d'annoncer que nous avons réalisé un premier semestre solide, dans un contexte de marché toujours ralenti. La croissance du Chiffre d’affaires s'est accélérée continuellement au cours du premier semestre, positionnant le Groupe en bonne voie pour le second semestre 2024.

Nous restons ainsi proches de notre objectif à long terme de marge d’EBIT ajusté d’environ 40 % avec une génération de trésorerie élevée. Notre dynamique reflète le dévouement et la résilience de nos équipes à travers le monde, que je remercie, et qui restent concentrées sur la croissance de notre écosystème. Au deuxième trimestre, notre activité APAC a renoué avec la croissance et nous sommes confiants dans la dynamique de cette importante région.

Ce résultat reflète la force, la diversification et la solidité de notre modèle économique. Notre réputation de partenaire de confiance est appréciée tant par les fournisseurs que par les clients, avec des taux de fidélisation constamment supérieurs à 100 %, constituant les bases de notre croissance durable.

Au cours du premier semestre 2024, nous avons finalisé l'acquisition de NextGen en APAC. L'intégration est en bonne voie et nous sommes heureux d'annoncer que NextGen a contribué, pour la 1ière fois, à un trimestre complet, dans nos comptes et a participé à la croissance de 11%1 de notre chiffre d'affaires brut total à taux constant.

L’accent continu mis sur la cybersécurité par les DSI, combiné à notre modèle économique unique et à nos stratégies de croissance établies, nous positionnent favorablement pour une croissance et un succès pérennes. Concernant l’exercice 2024, nous sommes confiants et confirmons nos perspectives 2024. »

1 La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux S1 2023 appliqués à S1 2024. Les USD, GBP et PLN ont évolué comme suit : 1EUR : 1,081 USD ; 1EUR : 0,855 GBP, 1EUR : 4,317 PLN respectivement pour S1 2024 et 1EUR : 1,081 USD, 1EUR : 0,877 GBP, 1EUR : 4,626 PLN pour S1 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024

Chiffre d’affaires brut T2 2024

En millions € T2 2023 T2 2024 Variation Publié À taux constant2 EMEA 897 969 +8 % +8 % AMÉRIQUES 158 173 +9 % +9 % APAC 96 166 +73 % +75 % GROUPE 1 152 1 309 +14 % +14 %

Chiffre d’affaires IFRS T2 2024

En millions € T2 2023 T2 2024 Variation Publié À taux constant1 EMEA 275 221 -20 % -19 % AMÉRIQUES 62 66 +7 % +6 % APAC 41 43 +4 % +5 % GROUPE 378 330 -13 % -13 %

Au deuxième trimestre, le Chiffre d'affaires brut s'est élevé à 1 309 m€, soit une augmentation de 14 % sur une base publiée, et 14 % à taux de change constant. La stratégie d’acquisition a contribué à hauteur de 6,6 % au T2 2024 en incluant l’acquisition de NextGen.

La majeure partie de la croissance organique provient de l'activité liée à des fournisseurs existants dans des zones géographiques actuelles (+5,3 %) et dans une moindre mesure à l'expansion des fournisseurs (+1,7 %). Cette expansion est une combinaison de l'entrée des fournisseurs dans de nouvelles zones géographiques (+1,2 %) et de l’ajout de nouveaux fournisseurs (+0,5 %).

Le Chiffre d’affaires IFRS a reculé de 13 % au niveau du Groupe reflétant la tendance du marché du Hardware au profit d’une plus forte croissance des Licences et du Support et Maintenance.

PERFORMANCE DU PREMIER SEMESTRE 2024

Les indicateurs de Chiffre d'affaires brut et de rentabilité ajustée sont des données non-GAAP.

Le Chiffre d’affaires et la Marge nette sont publiés selon les normes IFRS. Les comptes complets conformes aux IFRS sont présentés en Annexe ainsi que les réconciliations détaillant les différences avec les résultats non-GAAP. Le glossaire est en fin de communiqué pour plus d'explications.

En millions € S1 2023 S1 2024 Variation Publié À taux constant1 Chiffre d’affaires brut 2 331 2 564 +10 % +11 % Chiffre d’affaires 776 723 -7 % -6 % Marge nette 222 235 +6 % - % du Chiffre d’affaires brut 9,5 % 9,2 % -34 bps - EBIT ajusté 84 88 +5 % - % Marge nette 37,8 % 37,6 % -28 bps - Résultat net ajusté 45 46 +2 % -

1 La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux S1 2023 appliqués à S1 2024. Les USD, GBP et PLN ont évolué comme suit : 1EUR : 1,081 USD ; 1EUR : 0,855 GBP, 1EUR : 4,317 PLN respectivement pour S1 2024 et 1EUR : 1,081 USD, 1EUR : 0,877 GBP, 1EUR : 4,626 PLN pour S1 2023

Le Chiffre d'affaires brut s’est élevé à 2 564 m€, soit une hausse de 11 % à taux de change constant et de 10 % en données publiées. La croissance provient principalement des volumes organiques grâce aux activités réalisées avec les fournisseurs existants dans leurs zones géographiques actuelles (+4,9 %), et de l'expansion des fournisseurs (+1,3 %), combinaison de l'entrée des fournisseurs dans de nouvelles zones géographiques (+0,6 %) et de l’ajout de nouveaux fournisseurs (+0,6 %). Le reste de la croissance est attribuable à l’effet prix (-1,0 %), aux acquisitions récentes (+3,8 %) et à l’effet de change (-0,6 %).

Le taux de fidélisation des fournisseurs et clients1 est resté supérieur à 100 %, reflétant l'engagement continu de nos partenaires. Le taux de fidélisation net des fournisseurs1 sur 12 mois glissants au S1 2024 s’est établi à 107 % (contre 131 % au S1 2023) et le taux de fidélisation net des clients1 sur 12 mois glissants au S1 2024 s’est élevé à 106 % (contre 130 % au S1 2023).

Au S1 2024, le mix des ventes brutes a évolué en faveur des Licences et du Support et Maintenance, en ligne avec la stratégie en place et confirmant la pertinence de notre modèle. Le Hardware sur 12 mois glissants a reculé à 22 % du Chiffre d’affaires brut du Groupe (vs 26 % au S1 2023), les Licences ont augmenté à 51 % (vs 47 % au S1 2023) et le Support et Maintenance à 27 % (en ligne avec S1 2023).

La quote-part de l’activité Cloud s’est élevée à 34 % au S1 2024 sur 12 mois glissants, en hausse de 5 points par rapport au S1 2023, conformément à notre stratégie de croissance du digital.

Le Chiffre d’affaires, tel que figurant dans les états financiers consolidés, tient compte des ventes de Licences et de Support et Maintenance sur la base de la Marge nette conformément aux IFRS, puisqu'Exclusive Networks n'est pas le débiteur principal de ces solutions. Le Chiffre d’affaires s’est élevé à 723 m€ en recul de 7 % en données publiées en lien avec à la baisse de l’activité Hardware constatée principalement en EMEA et APAC.

La Marge nette a atteint 235 m€ au S1 2024, en hausse de 6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, reflétant la bonne exécution ainsi que l’évolution cohérente du mix géographique et de la taille des transactions dans un environnement hautement compétitif.

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 7 %, à 147 m€. Ils ont évolué à un rythme plus lent que le Chiffre d'affaires brut grâce à un contrôle rigoureux de la structure de coûts et ont intégré les investissements pour étendre nos offres, notamment ceux liés à NextGen. Le contrôle des coûts est un facteur déterminant de l’amélioration de la profitabilité du Groupe.

L'EBIT ajusté a atteint 88 m€, soit une hausse de 5 %. Le taux d'EBIT ajusté sur la Marge nette est resté stable à 37,6 % reflétant l’investissement dans les capacités de NextGen. Sans ces investissements spécifiques, le levier d’exploitation aurait été de 38,0 %, en légère augmentation sur 12 mois glissants.

Le Résultat net ajusté a atteint 46 m€, en augmentation de 2 % par rapport à S1 2023, bénéficiant de l’amélioration de l'EBIT ajusté, partiellement compensée par l'augmentation des frais financiers et des impôts.

PERFORMANCE PAR RÉGION AU S1 2024

En € million S1 2023 S1 2024 Change Publié À taux constant EMEA Chiffre d’affaires brut 1 822 1 979 +9 % +9 % Chiffre d’affaires 566 519 -8 % -8 % EBIT ajusté 89 92 +4 % - AMÉRIQUES Chiffre d’affaires brut 298 314 +5 % +5 % Chiffre d’affaires 115 123 +7 % +7 % EBIT ajusté 7 6 -17 % APAC Chiffre d’affaires brut 211 271 +29 % +31 % Chiffre d’affaires 95 81 -15 % -13 % EBIT ajusté 10 10 -4 % GROUPE Chiffre d’affaires brut 2 331 2 564 +10 % +11 % Chiffre d’affaires 776 723 -7 % -6 % EBIT ajusté 84 88 +5 % -

EMEA (77 % du Chiffre d’affaires brut du Groupe) : Le Chiffre d’affaires brut s’est élevé à 1 979 m€, en hausse de 9 % par rapport à l’année dernière, suite au ralentissement de la croissance du marché au T2 2024, et au report de certaines transactions importantes au T3 2024. La rentabilité a progressé à un rythme légèrement inférieur, avec un EBIT ajusté en hausse à 92 m€ (+4 % d’une année sur l’autre), en raison de l’environnement concurrentiel et de la pression exercée sur les niveaux de marge.

AMÉRIQUES (12 % du Chiffre d’affaires brut du Groupe) : Le Chiffre d’affaires brut s'est élevé à 314 m€, en hausse de 5 %. La région a rebondi après une croissance modérée au T1 2024 à +9 % au T2 2024, soutenue par la montée en puissance progressive des fournisseurs nouveaux et existants, ainsi que la demande toujours élevée du marché local. L’EBIT ajusté a atteint 6 m€, en diminution de 1 m€, résultant de l’investissement dans les ventes et opérations afin de générer la prochaine phase de croissance.

APAC (11 % du Chiffre d’affaires brut du Groupe) : Le Chiffre d'affaires brut a atteint 271 m€, en hausse de 29 % par rapport au S1 2023, porté par l’intégration de NextGen ainsi que par les initiatives mises en œuvre localement conduisant à une croissance positive de 8 % à taux constant au T2 2024 sur le périmètre organique de l’activité. L’EBIT ajusté a légèrement diminué de 4 % pour atteindre 10 m€ au S1 2024, impacté par un mix de fournisseurs moins favorable et une reprise de part de marché en ANZ.

TRÉSORERIE ET FINANCEMENT AU S1 2024

Le flux de trésorerie opérationnel ajusté a généré 45 m€ au S1 2024, contre 105 m€ au S1 2023, principalement porté par l’augmentation du besoin en fonds de roulement et par le mix géographique. En conséquence, le ratio de conversion en cash s’est élevé à 47 % au S1 2024 contre 116 % au S1 2023.

Endettement : l'Endettement financier brut au 30 juin 2024 s’est élevé à 532 m€ (contre 516 m€ à fin déc. 2023), avec une Trésorerie et des équivalents de trésorerie nets de 330 m€ et une Dette nette de 212 m€, incluant les effets de l’acquisition de NextGen. Ainsi, le ratio de levier financier de Dette nette / EBITDA ajusté est de 1,0x contre 0,8x au 31 décembre 2023 et 1,3x au 30 juin 2023.

PERSPECTIVES 2024

Dans un environnement encore marqué par la volatilité macroéconomique (inflation, taux d’intérêt, incertitudes géopolitiques), le Groupe envisage d’atteindre pour l’année 2024 :

Une augmentation du Chiffre d'affaires brut comprise entre 10 % et 12 % à taux constants

comprise entre 10 % et 12 % à taux constants Une Marge nette comprise entre 500 et 515 millions d'euros

comprise entre 500 et 515 millions d'euros Un EBIT ajusté compris entre 200 et 210 millions d'euros

compris entre 200 et 210 millions d'euros Un Flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté supérieur à 80 % de l'EBITDA ajusté

Etats financiers consolidés

Le Conseil d’administration a arrêté les états financiers consolidés le 23 juillet 2024. Les états financiers consolidés ont été audités sans réserve.

ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ S1 2024

En millions d’euros 30 juin 2023 30 juin 2024 Chiffre d’affaires 776 723 Coût des biens et services achetés (552) (484) Transport sur ventes (3) (4) Marge nette 222 235 Charges de personnel (97) (108) Autres coûts d’exploitation (39) (39) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (30) (29) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (7) (7) Résultat opérationnel courant 49 52 Produits et charges d'exploitation non-courants 1 (5) Résultat opérationnel 50 47 Coûts de l’endettement financier net (14) (13) Intérêts sur dettes de loyers (1) (1) Autres produits et charges financiers (11) (14) Résultat financier (26) (28) Résultat avant impôts 24 19 Impôts sur les résultats (6) (5) Résultat net 18 14 Résultat net attribuable : - Dont part du Groupe 16 14 - Dont part des intérêts ne conférant pas le contrôle 2 0 Résultats par action attribuable à la société mère (en €) : - Résultats de base par action 0,18 0,15 - Résultats par action dilué 0,18 0,15

BILAN CONSOLIDÉ S1 2024

En millions d’euros 31 déc. 23 30 juin 2024 ACTIF Goodwill 297 369 Autres actifs incorporels 1 055 1 052 Immobilisations corporelles 8 9 Droits d'utilisation sur actifs loués 26 27 Autres actifs financiers non-courants 51 29 Impôts différés actifs 7 7 TOTAL ACTIF NON-COURANT 1 444 1 493 Stocks 220 185 Créances clients et comptes rattachés 1 381 1 376 Impôts sur les sociétés 10 18 Autres actifs financiers courants 9 12 Trésorerie et équivalents de trésorerie 369 330 TOTAL ACTIF COURANT 1 989 1 921 TOTAL ACTIF 3 433 3 414 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Capital social et primes d'émission 976 976 Bénéfices non distribués et autres réserves (47) (15) Résultat net - part du Groupe 43 14 Ecarts de conversion (13) 0 Capitaux propres - part du Groupe 959 975 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 (1) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 961 974 Passifs financiers non-courants 500 480 Dettes de loyers non-courantes 19 19 Provisions non-courantes 3 4 Autres dettes non-courantes 0 0 Impôts différés passifs 253 261 TOTAL PASSIF NON-COURANT 776 764 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 583 1 539 Autres passifs financiers courants 91 120 Dettes de loyers courantes 8 9 Provisions courantes 0 0 Impôts sur les sociétés 14 8 TOTAL PASSIF COURANT 1 696 1 676 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 3 433 3 414

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE S1 2024

En millions d’euros 30 juin 2023 30 juin 2024 ACTIVITÉS OPERATIONNELLES Résultat net 18 14 Ajustements pour : - Amortissements, dépréciation d'actifs et variations des provisions 37 36 - Charges d'intérêts nettes 15 14 - Charge d'impôts sur le résultat 6 5 Autres ajustements et éléments non monétaires 5 6 Impôts perçus / (payés) (10) (14) Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant la variation du fonds de roulement 70 62 Variation du fonds de roulement 10 (39) FLUX NET DE TRESORERIE GENERES PAR LES ACTIVITES OPERATIONNELLES 81 23 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (3) (3) Cession d'actifs immobilisés 0 0 Variation des autres actifs financiers 1 (0) Intérêts reçus - 2 Incidence des variations de périmètre de consolidation - (32) FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (2) (33) OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes payés (1) (0) Cession (acquisition) d’actions propres (25) (1) Produit de l'émission d'emprunts bancaires et d'autres passifs financiers 26 4 Dettes d'affacturage (35) 9 Financement à court terme (2) 1 Intérêts payés (14) (14) Remboursement d'emprunts bancaires et d'autres passifs financiers (24) (25) Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement (5) (5) FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (79) (32) Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1) 3 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (1) (38) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 263 358 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 262 320

GLOSSAIRE

Chiffre d’affaires brut :

Le Chiffre d’affaires brut représente les revenus reconnus par le Groupe sur une base brute pour chaque flux de revenus.

Net des retours, remises et rabais.

Chiffre d’affaires :

Chiffre d'affaires IFRS.

Le chiffre d'affaires de vente de services support et de maintenance est reconnu sur une base nette

Net des retours, remises et rabais.

Marge nette :

Chiffre d’affaires diminué des coûts des biens et services achetés et du fret sur les ventes.

EBIT ajusté :

Résultat d'exploitation récurrent avant amortissement des immobilisations incorporelles, ajusté pour les éléments non-GAAP.

EBITDA ajusté :

EBIT ajusté retraité des dépréciations et amortissements.

Résultat net ajusté :

Résultat net retraité des éléments non récurrents opérationnels IFRS et non GAAP, nets d'impôts.

Flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté :

Flux de trésorerie disponible opérationnel avant impôts et ajusté pour les éléments non récurrents.

Conversion de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel disponible Ajusté / EBITDA ajusté

Éléments non courants :

Éléments définis comme inhabituels, anormaux et peu fréquents, en nombre limité et présentés séparément afin de ne pas fausser la compréhension de la performance sous-jacente du Groupe.



Les informations réglementées relatives à ce communiqué de presse sont disponibles sur https://ir.exclusive-networks.com/

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 : 5 novembre 2024

A propos d’Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux une large gamme de services et de produits par le biais d'itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays, nous combinons une perspective locale avec l'échelle et la livraison d'une organisation mondiale unique.

Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du secteur. Nos services, qui vont de la sécurité gérée à l'accréditation et à la formation techniques spécialisées, tirent parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles commerciaux. Pour plus d'informations, consultez le site www.exclusive-networks.com.

