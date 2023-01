Exclusive Networks : Nathalie Bühnemann au poste de directrice financière

Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité pour les infrastructures numériques, annonce la nomination de Nathalie Bühnemann au poste de directrice financière. Elle devient membre du Comité Exécutif et rapportera directement à Jesper Trolle, directeur général d'Exclusive Networks. Nathalie Bühnemann a acquis une vaste expérience de direction de la fonction financière de sociétés cotées en bourse et des fusions et acquisitions au cours des deux dernières décennies.



Auparavant, elle était directrice financière du groupe Akka Technologies, un leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D, coté à Paris, où elle a occupé plusieurs postes de direction financière. Avant cela, elle a passé plus de dix ans en tant que consultante financière chez PwC où elle a développé une connaissance approfondie des fusions et acquisitions.