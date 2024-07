EXCLUSIVE NETWORKS : Oddo BHF relève son opinion

Le 10 juillet 2024 à 09:54 Partager

Oddo BHF relève son opinion sur Exclusive Networks de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours rehaussé de 20 à 23 euros, après la confirmation d'une lettre d'intention de la part de CD&R et Permira au prix de 24 euros par action.



S'il reconnait que la faible prime proposée 'peut paraitre déceptive pour certains investisseurs long terme', le bureau d'études considère qu'elle n'est pas vraiment surprenante et que l'offre valorise correctement le spécialiste de la cybersécurité.



'Le lancement d'une OPA à 24 euros serait l'option la plus enviable à court terme pour l'actionnaire minoritaire, qui bénéficierait d'une fenêtre de liquidité immédiate et éviterait les éventuelles pressions en cas de placements successifs', estime l'analyste.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.